Indický startup posílá do vesmíru satelit, zákazníci si na něm pustí vlastní AI modely

- Na Zemi se pošle jen výsledná analýza místo surových dat, zbytek poběží komplet ve vesmíru
- Firma má pro misi 23 zákazníků, mezi nimi i americkou společnost Little Place Labs
- Start na Falconu 9 je naplánovaný na čtvrtek 1. října ve 20:18 našeho času
Vesmírný závod o umístění AI čipů na oběžnou dráhu se nám přiostřuje. Indický startup TakeMe2Space vyšle ve čtvrtek 1. října na oběžnou dráhu družici MOI-1A, na které se budou spouštět AI modely zákazníků. Vynese ji raketa Falcon 9 z kalifornské základny Vandenberg na sdílené misi Transporter-18. Okno se otevírá v 18:18 UTC, tedy ve 20:18 našeho času, a záložní termín SpaceX uvádí na pátek 2. října. Firma z Hajdarábádu ji označuje za první indickou orbitální výpočetní družici.
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Kdo ušetří za stahování
Zákazníci si na satelit nahrají vlastní kontejnerizované AI modely. Ty zpracují data ve chvíli, kdy stroj přeletí nad zvolenou oblastí, a na Zemi doputuje jen výsledná analýza místo celého datasetu.
Podle zakladatele a šéfa firmy Ronaka Samantraye, který mluvil pro agenturu Reuters, se to vyplatí hlavně těm, kdo dnes platí za stahování velkých objemů surových dat a počítají až na Zemi. Ušetřené stahování prý vyváží příplatek za počítání ve vesmíru.
Čip Nvidia a 23 zájemců
Družice váží pod 50 kg a počítá na čipu Nvidia Orin NX, který je určený pro tzv. edge computing. K dispozici má zhruba 150 W a Samantray ji popisuje jako palubní edge počítač, ne jako datacentrum. Výkonnější čipy z pozemských datacenter plánují do vesmíru poslat třeba SpaceX a Starcloud.
Pro misi si firma zajistila 23 zákazníků, mezi nimi jsou geoinformační firmy a vzdělávací instituce. Komerční klienti působí v zemědělství, těžbě, správě dodavatelských řetězců a pojišťovnictví. Zákazníkem je i americká analytická společnost Little Place Labs.
Po lednové ztrátě chtějí víc družic
MOI-1A nahrazuje družici MOI-1, která zanikla 12. ledna, když selhal třetí stupeň indické rakety PSLV-C62. Podle viceprezidenta pro obchodní strategii Ananda Rajagopalana hledala firma náhradní start hned po nehodě. Vesmírný startup totiž spaluje peníze, ať už něco vypouští, nebo ne, řekl v květnu pro ThePrint. První volný slot se našel u Muskova SpaceX.
Zkušební družice MOI-TD odstartovala 30. prosince 2024 a podle firmy zvládla přes 20 experimentů. Teď chce startup stavět větší propojené družice pro víc zákazníků naráz a nabízet ukládání dat ve vesmíru jako zálohu k pozemským cloudům pro finanční a obranný sektor. Podle ThePrint počítá s dalšími čtyřmi družicemi MOI během dvou let a do konce roku 2029 chce dokončit orbitální datové centrum o 50 kW.