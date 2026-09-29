xTool slaví 6 let a zlevňuje lasery i příslušenství. Výprodej končí už za pár dní

- xTool v rámci oslav 6. výročí nabízí plošnou 10% slevu na stroje a příslušenství i výraznější akce na vybrané modely
- Ve výprodeji jsou xTool M2, F2, MetalFab 800W, S1 i čistička vzduchu, k modelu P3 výrobce zdarma přidává IR laserový modul
- Akce je časově omezená a končí už 4. října 2026, na její využití tak zbývá jen několik dní
Výrobce laserových gravírek, řezaček a dalších zařízení pro kreativní tvorbu xTool slaví šest let od svého vzniku. Při této příležitosti spustil výroční slevovou akci „6 Years, Build Together with xTool“, která zahrnuje jak plošnou slevu na většinu sortimentu, tak výraznější zvýhodnění vybraných strojů a příslušenství. Důležité je především datum ukončení – výprodej potrvá pouze do 4. října 2026.
Na většinu nabídky platí sleva 10 %
Základem výroční akce je 10% sleva na stroje a příslušenství bez minimální hodnoty objednávky. Při nákupu je potřeba využít slevový kód XTSIX10, který se podle výrobce aplikuje automaticky při dokončení objednávky.
Plošná sleva se nicméně nevztahuje na model xTool O1 a na produkty zařazené do speciálních výročních nabídek. Ty mají vlastní ceny a slevové kódy.
xTool M2 se slevou až 160 eur
Jednou z hlavních položek akce je xTool M2 Color Craft Laser Cutter & Engraver, který spojuje barevný tisk, laserové gravírování a řezání. V závislosti na konfiguraci lze během akce ušetřit až 160 eur (zhruba 3 900 Kč).
Základní M2 10W Standalone vyjde na 549 eur (zhruba 13 400 Kč) namísto původních 649 eur (zhruba 15 800 Kč). Výkonnější M2 20W Standalone stojí 949 eur (zhruba 23 200 Kč) místo 1 049 eur (zhruba 25 600 Kč). Pro obě varianty platí kód XTSIXM2100.
U M2 10W CMYK Bundle cena klesla z 799 eur (zhruba 19 500 Kč) na 649 eur (zhruba 15 800 Kč), zatímco M2 20W CMYK Bundle stojí 1 049 eur (zhruba 25 600 Kč) namísto 1 199 eur (zhruba 29 300 Kč). Zde je potřeba použít kód XTSIXM2150.
- Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete zde
Nejvyšší sleva se týká balíčků Deluxe. M2 10W Deluxe Bundle je dostupný za 879 eur (zhruba 21 400 Kč) místo 1 039 eur (zhruba 25 400 Kč) a M2 20W Deluxe Bundle za 1 279 eur (zhruba 31 200 Kč) namísto 1 439 eur (zhruba 35 100 Kč). V tomto případě platí kód XTSIXM2160. Výrobce zároveň avizuje připravovanou 40W variantu M2, další podrobnosti ale v podkladech neuvádí.
Přenosný xTool F2 je o 350 eur levnější
Do výroční akce se dostal také přenosný xTool F2 5W IR & 15W Diode Portable Dual Laser Engraver, který kombinuje 5W infračervený a 15W diodový laser.
Varianta Deluxe Bundle nyní stojí 2 069 eur (zhruba 50 500 Kč), zatímco běžná cena činí 2 419 eur (zhruba 59 000 Kč). Sleva tak představuje 350 eur (zhruba 8 500 Kč) a aktivuje se pomocí kódu XTSIXF2350.
MetalFab 800W zlevnil o 780 eur
Ještě vyšší absolutní slevu xTool připravil pro podstatně dražší MetalFab 800W Laser Welder, tedy zařízení určené pro zpracování kovů. Jeho cena v rámci výroční akce klesla z 5 279 eur (zhruba 128 800 Kč) na 4 499 eur (zhruba 109 800 Kč).
Rozdíl činí 780 eur, tedy přibližně 19 000 Kč. Pro získání akční ceny je určen kód XTSIXMF.
xTool S1 je o 20 % levnější
Výrazné slevy se týkají také uzavřené diodové laserové řezačky xTool S1, u níž výrobce snížil ceny vybraných konfigurací o 20 %.
S1 20W Rotary Bundle vyjde na €1 295,20 (zhruba 31 600 Kč) namísto původních 1 619 eur (zhruba 39 500 Kč). Za S1 40W Basic Bundle zákazník zaplatí 1 439,20 eur (zhruba 35 100 Kč) místo 1 799 eur (zhruba 43 900 Kč).
S1 40W Rotary Bundle zlevnil z 2 009 eur (zhruba 49 000 Kč) na €1 607,20 (zhruba 39 200 Kč) a nejdražší S1 40W SafetyPro Bundle stojí 2 143,20 eur (zhruba 52 300 Kč) oproti standardním 2 679 eur (zhruba 65 300 Kč). Pro všechny tyto varianty platí slevový kód XTSIXS120.
Ve slevě je i čistička vzduchu
Výroční nabídka se netýká pouze samotných laserových strojů. xTool Desktop Air Purifier, určený k čištění vzduchu na pracovišti, je dostupný za 299,99 eur (zhruba 7 300 Kč) místo běžných 409 eur (zhruba 10 000 Kč).
Úspora tedy dosahuje až €110 (zhruba 2 700 Kč). K získání slevy slouží kód XTSIXPUR110.
K xTool P3 dostanete IR modul za 829 eur zdarma
Trochu jinou podobu má akce na vlajkový xTool P3 80W Flagship CO2 Laser Cutter with Intelligent Automation. Výrobce v tomto případě nesnižuje cenu samotného stroje, ale k jeho nákupu přidává 5W IR Laser Module pro P3 zdarma.
Běžná hodnota tohoto modulu činí 829 eur (zhruba 20 200 Kč). V podkladech není uvedena akční ani standardní cena samotného P3, proto ji nelze do srovnání zahrnout.
- Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete zde
Vybrané produkty xTool lze koupit také prostřednictvím oficiálního obchodu značky na Amazonu. Nejdůležitější je ale hlídat termín: výroční výprodej xTool končí už 4. října 2026, takže na využití uvedených nabídek zbývá pouze několik málo dní.