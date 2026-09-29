Honor Magic 9 Pro Max kombinuje extrémní výkon, obří baterii a fotoaparát od ARRI

- Honor uvádí fotomobil laděný společností ARRI a navržený pro nejnáročnější tvůrce
- Telefon nabízí 200Mpx fotoaparáty, špičkový OLED displej a obří 8 800mAh baterii
- Novinka startuje v Číně a brzy dorazí i na globální trh včetně Evropy
Letošní září je plné nových vlajkových smartphonů, které budou před letošními Vánoci bojovat o peněženky zákazníků. Do širokého seznamu novinek nyní přispívá Honor vlajkovou řadou Honor Magic 9, jejímž vrcholným představitelem je model Magic 9 Pro Max. Tento špičkový smartphone se v oblasti fotografie a videa spoléhá na spolupráci s německou společností ARRI, která již více než sto let vyrábí vybavení pro profesionální filmovou a televizní produkci.
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Honor Magic 9 Pro Max: designová inspirace v Cupertinu
Honor Magic 9 Pro Max je vlajková loď zaměřená na náročné mobilní fotografy, což koneckonců prozrazuje samotný design zad. Jejich horní část zdobí široký vystouplý ostrůvek nápadně se podobající jablečnému „plateau“, ovšem na rozdíl od Applu je v tomto případě dominantním prvkem obrovský kruhový útvar obsahující teleobjektiv. Od Applu si Honor vypůjčil i skleněný obdélník pod fotoaparáty a oválný ostrůvek selfie kamerky na přední straně.
Novinka od Honoru není žádný drobeček – jeho fyzické rozměry činí 161,64 × 76,98 × 8,59 mm a hmotnost je 233 gramů. Fyzická odolnost je garantovaná krytím IP68, IP69 a IP69K. Telefon bude nabízen ve třech barvách – černé, bílé a zelené.
Honor Magic 9 Pro Max zepředu reprezentuje velký 6,8″ LTPO OLED displej s rozlišením 1 320 × 2 868 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým lokálním jasem až 10 tisíce nitů (po celé ploše až 2 tisíce nitů). Obrazovka dokáže zobrazit více než 1 miliardu barev a pokrývá celý barevný gamut DCI-P3. Díky tenkým rámečkům patří obrazovce více než 95 procent čelní plochy.
Honor se také chlubí speciální povrchovou úpravou, která díky nitridu křemíku snižuje odrazivost na pouhých 1,5 %, ochranné sklo Dimond Giant Rhinoceros má pak nabídnout vysokou odolnost vůči pádu, poškrábání i opotřebení. Součástí displeje je oválný výřez, který připomíná dynamický ostrůvek z iPhonů. Aby také ne, obsahuje totiž nejen 55Mpx selfie kamerku, ale také infračervenou hloubkovou kameru sloužící k autentizaci uživatele na základě 3D skenu jeho obličeje. Nechybí ale ani ultrazvukový snímač otisků prstů.
Profesionální fotovýbava
Honor Magic 9 Pro Max je prezentován jako špičkový fotomobil. Po hardwarové stránce výrobce rozhodně nic nepodcenil, na zádech najdeme následující tři fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní (1/1,28″ snímač) s optickou stabilizací (CIPA 8.0) a světelností objektivu f/1.57
- 50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.0
- 200Mpx periskopický s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací (CIPA 8.0) a světelností f/2.6
O zpracování fotografií se stará vlastní obrazový 6nm čip s výkonem 18,8 TPPS/W, který poskytuje bezztrátovou redukci šumu v syrových RAW snímcích.
Honor se pro ladění fotoaparátu spojil se značkou ARRI, která přinesla širokou paletu vlastních vylepšení – ať už se jedná o kalibraci senzorů, přednastavené barevné profily, nebo záznam do ARRI LogC3. ARRI rovněž přidává několik vlastních režimů – s módem ARRI Cinema Mode lze natáčet 4K video při 60 snímcích za sekundu, s režimem ARRI Live Photo lze natáčet 3sekundové 4K klipy v poměru stran 2,39:1.
Honor nic nepodcenil ani v oblasti audia – telefon je vybaven jednak čtyřmikrofonovým systémem Cinematic Directional Microphone se směrovými snímačem, vysokou citlivostí a hardwarovou redukcí šumu, a také výkonnými stereoreproduktory s prostorovým zvukem.
Honor má rovněž ke svému telefonu připravené zajímavé fotopříslušenství – SmallRig Professional Video Expansion Rig pro pohodlný záznam videa, či dvojici telekonvertorů pro pořizování kvalitních přiblížených snímků s ohniskovou vzdáleností 85, respektive 200 milimetrů.
Obří výkon, obří výdrž
Honor Magic 9 Pro Max pohání nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, který může být spárován až s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Tento čipset nabízí nejen vysoký výkon, ale rovněž moderní bezdrátovou konektivitu zahrnující 5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.3.
Energii telefonu dodává uhlíkovo-křemíkový akumulátor s obří kapacitou 8 800 mAh a obří energetickou hustotou 1 000 Wh/L. Podporováno je rychlé (až 100 wattů) i bezdrátové (až 50 wattů) nabíjení. Operačním systémem je MagicOS 11 založený na Androidu 17.
Cena a dostupnost
Honor Magic 9 Pro Max se začíná prodávat v těchto dnech v Číně, ceny jsou následující:
- 12/256 GB za 4 999 CNY (asi 19 400 korun s DPH)
- 12/512 GB za 5 499 CNY (asi 21 400 korun S DPH)
- 16/512 GB za 5 999 CNY (asi 23 300 korun s DPH)
- 16 GB/1 TB za 6 999 CNY (asi 27 200 korun s DPH)
Honor navíc přislíbil, že jeho vlajkový smartphone bude již brzy dostupný na globálním trhu, přičemž do prodeje by se měl dostat i v Evropě.