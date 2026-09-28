Důležitá aktualizace pro hodinky Garmin: nepřetržitá detekce pádu je konečně tu

- Detekce pádu je dnes již běžná funkce většiny chytrých hodinek
- U modelů značky Garmin byla ale poměrně výrazně omezena
- To ale s novou aktualizací padá a nově funguje ve všech scénářích
Detekce pádu je rozhodně funkce, která může zachraňovat lidské životy. U svých hodinek ji nabízí většina výrobců, nicméně u modelů populární značky Garmin byla omezena jen na některé konkrétní aktivity. Nová aktualizace ale tuto situaci mění, detekce pádu již funguje bez omezení a kromě toho přináší několik dalších zajímavých novinek.
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Hodinky Garmin jsou zase o něco schopnější
Možnost mít aktivovanou detekci pádu nepřetržitě dorazila formou aktualizace na hodinky Garmin Venu 4. Detekce pádu funguje tak, jak jsme zvyklí i u jiných výrobců – jakmile hodinky zaznamenají pád, automaticky odešlou aktuální polohu uživatele předem nastaveným nouzovým kontaktům. K odeslání této zprávy ale musí být hodinky propojeny s telefonem.
Kromě možnosti mít tuto funkci aktivovanou neustále neschází ani možnost aktivovat ji jen pro vybrané aktivity. Tato aktualizace přináší na hodinky také praktické hlasové ovládání. Jeho prostřednictvím je možné například spustit časovač, zapnout svítilnu nebo zahájit sledování aktivity. Hlasové ovládání se aktivuje příkazem „OK Garmin“.
Další novinky a funkce
Díky této aktualizaci je nově možné přistupovat k asistentovi v telefonu přes hodinky a ty nově umí navrhnout běžecký trénink přizpůsobený vaší kondici. Stačí zadat požadovaný čas a úroveň intenzity. Plány Run Coach se v rámci tohoto updatu rozšiřují nad rámec modelů Forerunner 70 a 170 a jsou nyní dostupné i pro řady Venu, Vivoactive 6 a Fenix 8.
Další novinkou je profil aktivity pro běžecké lyžování v hale (Indoor XC Ski) s podporou kompatibilních trenažérů. U cyklopočítačů Garmin Edge umí nyní profil Enduro automaticky rozpoznávat stoupání i klesání a mezi příslušnými režimy přepínat. Uživatelé se tak vyhnou nutnosti ručního přepínání při změně terénu.
Aktualizace se dostává do oběhu
Garmin již aktualizaci s číselným označením v17.25 poslal do oběhu a začíná se šířit k uživatelům po celém světě. Pokud máte zapnuté automatické aktualizace a synchronizaci se službou Garmin Connect, měla by se na vaše hodinky nainstalovat automaticky. Pokud ne, vyhledejte update manuálně v nastavení hodinek (sekce Aktualizace softwaru – Vyhledat aktualizace) nebo v aplikaci Garmin Connect.