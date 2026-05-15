Trenér, hudba i platby v hodinkách. Garmin ukázal nové Forerunnery 170 a 70

Společnost Garmin rozšířila nabídku běžeckých hodinek o nové modely Forerunner 70, Forerunner 170 a variantu 170 Music. Novinky sází především na AMOLED displeje, delší výdrž baterie a funkce zaměřené na běžecký trénink i regeneraci. Výrobce zároveň míří i na méně náročné uživatele, kteří chtějí sportovní hodinky pro každodenní nošení.
Hodinky Garmin Forerunner 70 a 170 (Music)
Základní model Forerunner 70 je určen hlavně pro začínající běžce. Nabízí 1,2″ AMOLED displej, funkci Garmin Coach s tréninkovými plány nebo nástroj pro vyhodnocení připravenosti k tréninku na základě regenerace a spánku. Výdrž má dosahovat až 13 dní v režimu chytrých hodinek, případně až 23 hodin s neustále zapnutou GPS.
Vyšší modely Forerunner 170 a 170 Music přidávají pokročilejší běžecké statistiky a podporu analýzy dynamiky běhu při propojení s hrudním pásem HRM 600. Hodinky mají také integrovaný barometr pro přesnější měření převýšení, podporu cyklistických tréninků nebo bezkontaktní platby Garmin Pay.
Varianta Forerunner 170 Music se od běžné verze liší hlavně vestavěným úložištěm pro hudbu. Uživatel tak může poslouchat playlisty přímo z hodinek bez nutnosti mít při běhu u sebe telefon. Kromě toho samozřejmě nechybí podpora aplikací jako YouTube Music nebo Spotify. Oba modely mají nabídnout až 10denní výdrž baterie v režimu chytrých hodinek.
Cena a dostupnost
Základní model pro nadšence do běhání Forerunner 70 je dostupný v černé, bílé a dvou pastelových barvách: Citron a Lavender. Cena je 6 290 korun a očekávaný start prodeje je naplánován na konec května. Pokročilejší model Forerunner 170 je k mání v bílé a černožluté variantě za 7 690 korun. S příplatkem 1 300 korun dostanete model Music, který nabízí úložiště pro vaši hudbu či podcasty. Tyto hodinky jsou k dispozici také v růžové Redpink Mango a modrozelené Green Citron.