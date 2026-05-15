EU změní cestování vlakem. Do roku 2029 vám napříč státy postačí jedna jízdenka

Jakub Fišer 15. 5. 16:30
Vlakem po Evropské unii
  • Evropská komise chce nejpozději v roce 2029 zavést jednotnou eurounijní jízdenku
  • Při cestování vlakem napříč státy by vám tak mohla stačit jedna multimodální jízdenka
  • Součástí návrhu je i ochrana spotřebitele a snaha zvýhodnit ekologické cestování

Evropská komise (EK) zahájila proces zjednodušení rezervace přeshraničních železničních spojů. Cílem je zpřístupnit systém, ve kterém je možné si pořídit jednotnou eurounijní jízdenku při cestování napříč státy, abyste nemuseli při projíždění několika států pořizovat jízdenku u vícero dopravců.

Cestování po Evropě s jednou jízdenkou

Evropská komise přijala tři nové návrhy, které mají udělat cestování vlakem napříč Evropou plynulejší a uživatelsky přívětivější. Důraz je kladen právě na spoje zahrnující více železničních dopravců, kde si cestující dnes musí kupovat samostatné lístky u každého dopravce zvlášť.

Podle nově navrhovaných pravidel budou cestující moci vyhledávat, porovnávat a kupovat spoje od různých železničních operátorů v rámci jedné jízdenky a jedné transakce na vybrané platformě pro prodej jízdenek. To znamená, že místo rezervace klidně pěti jízdenek v několika aplikacích dopravců získají cestující možnost jednoduše naplánovat celou trasu napříč hranicemi v jediném kroku.

„Volný pohyb osob patří k největším výhodám evropského prostoru. Dnes jdeme ještě o krok dál a cestování po všech 27 členských státech zjednodušujeme, zefektivňujeme a činíme příjemnějším pro cestující. Díky digitálním nástrojům a integrovaným službám v oblasti mobility budou Evropané moci jediným kliknutím plánovat, porovnávat a rezervovat multimodální cesty přes hranice,“ uvedl Apostolos Tzitzikostas, eurokomisař pro udržitelnou dopravu a cestovní ruch.

Dnes je rezervace mezinárodních vlakových spojů často zbytečně komplikovaná. Pokud chce člověk cestovat například z Prahy do Barcelony nebo z Vídně do Amsterdamu, musí mnohdy kombinovat několik webů dopravců, různé typy jízdenek a odlišné podmínky přepravy. Právě to chce Evropská komise změnit. Nový systém má fungovat podobně jako letenkové portály, kde si cestující jednoduše vyhledá kompletní trasu a vše vyřeší v rámci jedné objednávky.

Ochrana spotřebitele a životního prostředí

Další plánovanou změnou je zajištění plné ochrany práv cestujících. Pokud při jedné jízdence s více dopravci zmeškáte přestup, budete mít nárok na asistenci, přesměrování k cíli, náhradu jízdného i kompenzaci za zpoždění.



Komise rovněž zavádí nové povinnosti pro platformy pro prodej jízdenek a dopravce, aby zajistila spravedlivý přístup k prodeji jízdenek a nestranné prezentování možností cestování. Platformy budou povinny zobrazovat nabídky nestranným způsobem, včetně třídění podle emisí skleníkových plynů, bude-li to možné.

Do roku 2029 má být hotovo

Velcí železniční dopravci, například Deutsche Bahn, francouzské SNCF nebo i České dráhy, budou muset na svých webech prodávat i jízdenky konkurenčních společností a sdílet potřebná data s prodejními platformami. Součástí návrhu je také požadavek, aby byly jízdenky dostupné online minimálně pět měsíců před odjezdem.



Finální podoba pravidel by mohla být hotová do konce mandátu současné Evropské komise, tedy nejpozději v roce 2029. Otázkou ale zůstává, jak rychle a ochotně budou jednotliví dopravci nová pravidla zavádět. Některé železniční společnosti si dlouhodobě chrání vlastní rezervační systémy a sdílení dat s konkurencí nemusí být pro všechny hráče na trhu vítanou změnou. Evropská komise proto počítá s postupným zaváděním pravidel i tlakem na větší interoperabilitu mezi dopravci.

Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

