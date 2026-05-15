Obří výprodej a hry zdarma na Epicu: stahujte Batmana i povedené RPG od zakladatele Blizzardu

Marek Bartík 15. 5. 13:30
  • V obchodě Epic Games Store odstartoval obří výprodej, ve slevě pořídíte například střílečku Battlefield 6 nebo akci Horizon
  • Společnost Epic během slevové akce pochopitelně rozdává i hry zdarma
  • Už nyní si můžete aktivovat Batmana od Telltale a taktické RPG Sunderfolk

V digitálním herním obchodě Epic Games Store odstartoval každoroční velký výprodej. Jako obvykle během něj můžete získat několik her úplně zdarma. Akce potrvá až do 11. června, přičemž každý týden se nabídka bezplatných titulů obměňuje. Aktuálně je k dispozici kompletní edice adventurní série Batman od Telltale Games a taktické RPG Sunderfolk od zakladatele Blizzardu Mikea Morhaima.

Pokud máte rádi videohry s důrazem na příběh (nebo s komiksovou tematikou), pak byste si neměli nechat ujít kolekci s názvem The Telltale Batman Shadows Edition – jedná se o speciální edici, která zahrnuje obě sezóny (Batman: The Telltale Series a The Enemy Within) adventurní série s Batmanem v hlavní roli, která hratelností vychází z The Walking Dead.

Sunderfolk je vcelku povedené (82 % na Opencritic) tahové RPG z dílny studia Dreamhaven, jehož zakladatelem je Mike Morhaim, jeden z otců Blizzardu. Hra klade důraz na taktiku a původně byla navržená pro tzv. screen-share hraní – místo ovladače hráči využívali doprovodnou mobilní aplikaci. Hráči však o netradiční koncept neměli zájem a dnes už hru můžete pohodlně ovládat s pomocí klávesnice a myši.

Výběr zajímavých slev

V případě samotných slev nicméně Epic Store už není tak štědrý jako v minulosti, kdy jste si mohli k vybraným titulům navíc připočíst ještě 33% slevu nebo využít speciální kupon v hodnotě 15 dolarů. I přes to se ale vyplatí aktuální nabídku prozkoumat. Za pozornost stojí například loňská střílečka Battlefield 6 za 934 korun (-45 %), ve které právě odstartovala třetí sezóna, v rámci níž do hry dorazila dosud největší mapa s názvem Railway to Golmud.



První díl Red Dead Redemption pořídíte za 595 korun (-50 %), zatímco Kingdom Come: Deliverance 2 vychází na 607 korun (-50 %).  Naopak oceňovaný horor Alan Wake 2 ve slevě nekoupíte, což je rozhodně škoda, neboť se jedná o titul, který stále jinde než v Epic Games Store neseženete.

Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

