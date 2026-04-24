Roborock F25 Ace Combo recenze: trumf v úklidu vaší domácnosti

- Roborock F25 Ace Combo slibuje pět různých typů úklidu v jednom balení
- Svým výkonem, technologiemi a úklidovými schopnostmi vás o svých kvalitách rozhodně přesvědčí
- Cena přesahující 18 tisíc korun nepotěší, ale za zvážení rozhodně stojí
Robotické vysavače vládnou úklidu nejedné domácnosti, nicméně v životě narazíme na spoustu případů, kdy platí známé pořekadlo „co si neuděláš sám, to nemáš“. Ne vždy odvedou robotické vysavače práci podle našich představ, nebo jednoduše chceme mít úklid plně pod kontrolou, kdy nám to zrovna vyhovuje. Ať už je vaše životní situace jakákoli a vy zvažujete pořízení ručního tyčového vysavače v kombinaci s mopem, jistě jste narazili na novinku s názvem Roborock F25 Ace Combo, která se dostala až do našeho redakčního testu. Stojí za zvážení?
Design a zpracování9.5/10
Kvalita vysávání9.8/10
Čištění a údržba9.7/10
Obsah balení9.3/10
Výdrž baterie8.6/10
Klady
- modulární systém
- promyšlený design
- snadná obsluha
- kvalitní úklid
- praktické chytré funkce
Zápory
- vyšší cena
- výdrž baterie
- delší doba nabíjení
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Dvě těla, jedno srdce
Roborock F25 Ace Combo vás překvapí už při samotném vybalení z krabice – je toho poměrně hodně. Aby taky ne, vzhledem ke konceptu, s jakým F25 Ace Combo pracuje. Nejedná se totiž o jedno zařízení, které umí vysávat a vytírat zároveň, ale o dvě „schránky“, mezi kterými přehazujete „srdce“. Mimo tělo mopu a vysavače se v balení nachází ještě sušící stanice se stojanem na vysavač, několik nástavců, náhradní filtr, čistící štěteček na obtížně přístupná místa a dokonce také doporučený čistící prostředek.
Samotný koncept je něco, co vám musí vyhovovat už od samotného začátku. Mít v domácnosti dvě zařízení, kdy v jednu chvíli můžete využívat jen jedno z nich, není pro každého. Zároveň je potřeba mít na paměti, že nabíjení modulu s baterií a motorem probíhá jen v případě, kdy je zapojený do mopu. Jakmile ho zapomenete ve vysavači, může se velmi snadno stát, že ve chvíli vyhrazené pro úklid domácnosti nebudete mít k dispozici dostatek energie. Modul má na sobě také nenápadný nedotykový LED panel, který vás informuje o všech podstatných věcech, jako jsou nabití, připojení k internetu či zvolený úklidový režim.
Na druhou stranu rozdělení funkce na de facto dvě zařízení umožňuje i jistou flexibilitu. Vysavač díky tomu může být příjemně minimalistický, stejně jako mop. Vyzdvihnout musím kromě jejich ohebnosti také snadnou údržbu – chvíli sice trvá, než si zvyknete, které tlačítko a šoupátko uvolňuje kterou část a jak se snadno a rychle dostat k filtrům či nádržkám na nečistoty, ale jakmile se vám vše dostane do ruky, oceníte takřka až geniální jednoduchost.
Prošpikován výkonem a moderními technologiemi
Roborock využívá 9kuželovou cyklonovou technologii a vícestupňovou filtraci, která má za úkol zachytit až 99,99 % prachových částic o velikosti 0,3 μm. K samotnému mopování využívá hlavici JawScrapers s kartáčem proti namotávání, který díky stálému přítlaku stěrky má zabránit vzniku pruhů a zároveň účinně zachytit vlasy i nečistoty. Při mopování přijde vhod také technologie FlatReach, jež se opírá o výšku 12,5 centimetrů, takže se dostane i do překvapivě nízkých prostorů. Vyzdvihnout si zaslouží i hmotnost 4,75 kilogramů.
Mopování není jen o samotném úklidu, ale také o údržbě mopu. V tomto případě se o moc věcí starat nemusíte – automatické samočištění s horkou vodou o 90 °C a duální rotací odstraní přibližně 99 % bakterií bez toho, aniž byste se na tom museli sami aktivně podílet. Následné samovysoušení horkým vzduchem eliminuje zápach, a to v rychlém režimu za 5 minut, nebo tichém režimu 30 minut.
Chybět nesmí ani umělá inteligence. Obě strany mopu jsou vybaveny kolečky využívající AI, konkrétně má pak každé z nich zabudovaný motor a pomocí algoritmů systém detekuje použitý tlak, který uživatel během úklidu používá, a v reálném čase upravuje pomocný výkon. Bezkomutátorové motory nabízí rychlé monitorování použité síly, což vede k rychlejším reakcím na tlačení a tah. V praxi se o až takový zázrak nejedná, ale při úklidu vám to pomůže, a to se počítá. V případě vysavače nechybí ani populární zelené světlo, díky kterému nevynecháte žádnou nečistotu.
Opomenout nesmím ani hlučnost, která je podle výrobce méně než 73 dB v ekologickém režimu. O tichý vysavač a mop se tak rozhodně nejedná, a pokud budete uklízet opravdu naplno, na paralelní sledování televize či poslech podcastu ve sluchátkách bez aktivního potlačení hluku rovnou zapomeňte. Ostatně výkon 269 W se zkrátka někde projevit musel, a i když patří Roborock F25 Ace Combo k těm tišším vysavačům a mopům, určitě si nemyslete, že o něm nebudete ani vědět.
Při úklidu vás na holičkách nenechá
Kdybych chtěl být stručný, řekl bych jen, že Roborock F25 Ace Combo odvádí práci na výbornou, alespoň co se týče úklidu. Sací výkon 20 000 Pa v případě mopu a 25 000 Pa u vysavače je více než dostačující na běžný úklid, a pokud se nepohybujete v opravdu náročných podmínkách, ale v běžné domácnosti, na jeho limity nejspíše nenarazíte. V mé domácnosti byl vysavač i mop v neustálé permanenci, především kvůli několika návštěvám a také dvojici morčat, která umí během chvíle vytvořit solidní nepořádek.
Kapacita nádržky na vodu je 740 mililitrů (na odpadní vodu 720 mililitrů), přičemž pro čistící prostředek je vyhrazena separátní nádržka o objemu 100 mililitrů. Používat pouze doporučené čisticí prostředky je sice vhodné, na druhou stranu v praxi poměrně nereálné. Při použití vlastního nicméně alespoň myslete na to, aby vámi zvolený čisticí prostředek nepěnil a tím nepoškodil či neucpal mop.
Ocenit musím flexibilitu či možnost mopovat i vysávat až u samotného okraje podlahy, díky čemuž jsem nemusel vynechat ani jediné místečko v domácnosti. Kvalita úklidu byla z mého pohledu také na výbornou, vysavač žádné nečistoty po sobě nezanechal, byť s většími stébly sena měl občas mírné potíže, ale to není nic nestandardního. Mop naopak dokázal za sebou zanechat podlahu čistou už po jednom přejetí a v drtivé většině případů nebylo potřeba dané místo přejíždět vícekrát, i když bylo více znečištěné. Ocenit musím také automatickou údržbu, díky které sem se nemusel nijak zvlášť o mop a vysavač starat, tedy nad rámec vyprazdňování nádržek na nečistoty a doplňování vody, což oceňuji. Nádržku na čisticí prostředek také nebudete muset doplňovat tak často – vydržet by měla přibližně na 30 mopování.
Zastavit se musím u trochu nepříjemného faktu, který jsem již nakousnul v prvních odstavcích této recenze. Mop i vysavač sdílejí jednu baterii o kapacitě 4 000 mAh, aby byla zachována mobilita a příznivé rozměry. Podle kapacity asi již tušíte, kde je zakopaný pes – na dlouhé a pečlivé úklidy vetší domácnosti rovnou zapomeňte. Výrobce slibuje přibližně hodinu provozu s uklizenou plochou zhruba 410 m², v praxi ale počítejte spíše s kratším časem, obzvláště pokud nebudete úklid provádět v ekologickém režimu. Pokud tedy nebydlíte v garsonce, na jeden zátah nejspíše domácnost zároveň nevysajete a nevytřete.
Při nabíjení si také trochu počkáte. Nabíjení probíhá pouze v případě, kdy je baterie vložena do mopu, který stojí v dokovací stanici a z 0 na 100 procent si dá poměrně na čas. Konkrétně se bude nabíjet okolo čtyř hodin, což rozhodně není pauza na kafe, ale dokonce ani na oběd. Při úklidu proto musíte buďto pečlivě plánovat a rozfázovat si ho na dvě části, neuklízet příliš pečlivě, nebo si k úklidu přizvat i nějakého robotického pomocníka.
Napůl užitečná mobilní aplikace
Co vás možná překvapí, je možnost připojení vysavače k mobilní aplikaci Roborock. Pokud jste doufali, že alespoň klasický mop a vysavač se obejde bez internetového připojení, musím vás hned uklidnit – k jeho provozu aplikaci prakticky vůbec nepotřebujete. Ačkoli i během testování na vysavač dorazila aktualizace s obecně formulovanými vylepšeními, určitě nečekejte, že by někdy dorazilo něco opravdu zásadního, co bude mít radikální vliv na funkčnost nebo způsob, jakým uklízíte. Několik užitečných nastavení zde ale najdete, jako je například automatizace při vložení do dokovací stanice či zapojení inteligentních koleček.
V samotné aplikaci si můžete zkontrolovat stav nabití, nastavit samočištění mopu nebo ovlivnit dávkování vody a čistícího prostředku. To jsou nicméně i možnosti, které dokážete ovlivnit přímo z mopu ve chvíli, kdy je to potřeba, tedy při úklidu, a rozhodně kvůli tomu není potřeba mít ve druhé ruce i chytrý telefon. Jednu užitečnou věc ale v aplikaci přeci jen najdete – je zde totiž možnost ztišit hlasové pokyny vysavače, který každý úkon hlasitě a velmi otravně komentuje, bohužel jen v angličtině. Zcela vypnout komentování úplně všeho nelze, ale při ztišení na minimum vás vysavač prakticky nebude obtěžovat neustálými hláškami.
V aplikaci se ukrývá ještě jedna poměrně zajímavá „frajeřina“, kterou při běžném úklidu sice asi většina uživatelů nevyužije, ale najdou se případy, kdy se může hodit. Jde o dálkové ovládání mopu přímo z aplikace. Určitě si ale nemyslete, že budete jen sedět na gauči a z telefonu ovládat mop, k tomu funkce určená není. Pro její aktivaci je potřeba mop položit do vodorovné polohy na zem a následně v aplikaci aktivovat dálkové ovládání. Poté lze s mopem pohybovat dopředu, dozadu a také mírně do stran a tím se dostat třeba i do těžko přístupných míst. Ovládání je trochu kostrbaté, reaguje pomalu a při otáčení zahýbá jen velmi decentně, ale pokud máte místa, kam jednoduše nedosáhnete, tohle může být řešení.
Závěrečné hodnocení
Roborock F25 Ace Combo je skvělé univerzální řešení do domácnosti, které svou modularitou pokryje většinu úklidových situací, na které při běžném provozu domácnosti narazíte. Výměnné jádro s baterií a motorem snižuje cenu a hmotnost, díky čemuž můžete mít v domácnosti všestranného pomocníka, který nejen vytře, ale také vysaje. Roborock tímto modelem jednoduše dokazuje, že úklid umí, a pokud nechcete řešit dvě separátní zařízení, nebo vás už nebaví tradiční hadr na holi, tohle vám úklid výrazně zpříjemní.
Mezi výhody bezesporu patří modularita, snadná obsluha, povedený a promyšlený design, vysoký výkon či chytré funkce. U příštích modelů by ale Roborock mohl zapracovat především na výdrži a době nabíjení, která rozhodně nepřeje velkým úklidům. Osobně bych se také obešel bez napojení na mobilní aplikaci, ale rozumím tomu, že v dnešní době už je to spíše jen zbožné přání. Kdyby ještě k domu navíc F25 Ace Combo mluvil česky, byl bych maximálně spokojený. Za cenu 18 299 korun nejde o nejlevnější úklidové zařízení, avšak pokud máte rádi nad úklidem plnou kontrolu, investice se vám bohatě vyplatí.