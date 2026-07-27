Facebook má novinku: natočte selfie video a získáte zdarma modrou fajfku

- Ověřit profil na sociálních sítích bude ještě jednodušší
- Stačí nahrát selfie video a Meta se postará o zbytek
- Speciální odznáček má sloužit jako boj proti falešným účtům
Falešnými profily se to na sociálních sítích jenom hemží. V lepším případě jen hlasují v různých soutěžích, v těch horších ovlivňují veřejnou debatu ve prospěch cizích mocností. Meta proto představila způsob, jakým proti tomu bojovat. Nese název Facebook Verified a jde o bezplatný odznak, jehož účelem je potvrdit, že daný profil na Facebooku patří skutečné osobě, a nejde o falešný profil vygenerovaný umělou inteligencí.
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Ověření identity na Facebooku skrze selfie video
Nová funkce je postavená na ověřovacím selfie videu, které Meta porovná se stávajícími profilovými fotografiemi, a následně vyhodnocuje shodu. Celý proces ověření je bezplatný a jeho dokončení obvykle trvá jen několik minut, nicméně účty musí splňovat standardy společnosti v oblasti důvěryhodnosti a bezpečnosti, aby jim bylo ověření uděleno. Nutno podotknout, že funkce Facebook Verified je určena pouze pro uživatele starší 18 let, kteří neporušují komunitní standardy Mety týkající se podvodů a podvodných praktik, a u nichž nebylo zaznamenáno podivné chování.
Odznak také není k dispozici pro stránky, tudíž pokud jste internetový tvůrce, toto ověření není pro vás. Po ověření se odznak zobrazí na Marketplace, v sekci Seznamka, ve skupinách a také na profilu, přičemž Meta plánuje postupné rozšíření i na příspěvky v hlavním kanálu. Za zmínku stojí také skutečnost, že odznak je k dispozici napříč platformami.
Služba pro ověření autenticity účtů je oddělena od stávajícího předplatného s názvem Meta Verified, které kombinuje ověřovací značku s dalšími výhodami, jako je ochrana před zneužitím účtu a lepší technická podpora. Cílem Facebook Verified je především potvrzení pro ostatní uživatele, že jednáte se skutečnou osobou. Ověření Facebook Verified se mezi uživateli šíří postupně a nejprve se objeví na vybraných trzích, přičemž v Česku se nejspíše v první vlně neobjeví.