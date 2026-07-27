Zapomeňte na Vision Pro: Apple chystá trhák, který bude chtít každý

- Apple připravuje rozšíření svého portfolia nositelné chytré elektroniky
- Dle dostupných informací usilovně pracuje na chytrých brýlích
- Ty by měly dorazit příští rok a budou silně zaměřeny na soukromí
Jsou chytré brýle „the next big thing“? Dle aktuálních trendů to tak opravdu vypadá. Popularita brýlí Meta v kolaboraci se slavnou značkou Ray-Ban roste, do tohoto segmentu nedávno vstoupil Samsung a již dlouhou dobu se mluví o tom, že své chytré brýle připravuje také Apple. O tom už se téměř nepochybuje a nyní se dozvídáme, co od nich vlastně můžeme očekávat.
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Chytré brýle od Applu se rýsují
Apple má s náhlavními soupravami již nějaké ty zkušenosti, a to v podobě headsetu Vision Pro z roku 2023. Po vřelém přijetí se z tohoto produktu nakonec vyklubal menší propadák, a i to vedlo ke spekulacím, že Apple chce zkusit něco ne tak pokročilého a více zaměřeného na běžné uživatele – chytré brýle. Ty se již pomalu rýsují a několik informací o nich přinesl Mark Gurman.
Stejně jako brýle od Samsungu i chytré brýle od Applu budou jakousi odpovědí na modely Meta Ray-Ban s podobnou výbavou i prvky, ale zároveň také s vlastnostmi, které jsou pro kalifornského giganta typické a na kterých si zakládá. Na mysli máme pochopitelně bezpečnost a soukromí, což je v segmentu chytrých brýlí opravdu velmi citlivé téma.
Soukromí na prvním místě
Apple si zakládá na soukromí svých uživatelů, a v tomto duchu by se měly nést i jeho první chytré brýle. Dle Gurmana budou vybaveny specializovaným hardwarem i softwarem, aby byly dodrženy nejvyšší standardy bezpečnosti a soukromí. Mělo by se jednat o prvky, které u žádné jiné elektroniky Apple nenabízí.
Ožehavým tématem je hlavně vestavěná kamera, která natáčí to, co vidí uživatel. Jedná se o dokonalý nástroj pro stalking a například Meta i Samsung tento prvek řeší tak, že jsou jejich brýle vybaveny diodou, která v případě natáčení svítí a informuje o tom veřejnost. Jak to bude řešit Apple, se prozatím neví, ale mluvilo se například o výrazném omezení vestavěné kamery.
Kamerka jen pro AI funkce?
Kalifornský gigant původně údajně zvažoval, že kamera bude určena jen pro AI funkce a nebude umět pořizovat záznamy. Dále byly ve hře i brýle zcela bez kamery (dokonce měl vzniknout prototyp), ale nakonec to vypadá, že dostaneme brýle s kamerou se schopností natáčet i fotografovat. Budou ale doplněny o silné prvky ochrany soukromí, kterýmie Apple proslulý.
Schopnosti a funkční výbava by se u těchto brýlí neměla nijak zásadně lišit od již existujících a prodávaných modelů. Můžeme tedy očekávat funkce jako telefonování či přehrávání hudby, nebo oznamování notifikací přes Siri. Zkrátka taková klasika, nicméně nepochybujeme o tom, že si Apple přichystá pro fanoušky i pár specialit.
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Kdy chytré brýle od Applu dorazí?
Přesné datum vydání prvních chytrých brýlí od Applu ještě známé není a stále se jedná o hudbu relativně vzdálené budoucnosti. Většina zdrojů se ale shoduje na tom, že by se jejich představení netradičně mohlo uskutečnit už v červnu příštího roku na vývojářské konferenci WWDC 2027. První zájemci by se svých brýlí mohli dočkat později v průběhu roku.
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