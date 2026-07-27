Co přinesou letošní Apple Watch? Starý design, minimum inovací a dost možná i vyšší cena

- Apple Watch letos znovu nepřinesou žádné zásadní vylepšení, zůstane i známý design
- V září očekáváme dvě velikosti Apple Watch Series 12 a také Ultra 4. generace
- Zdražování se pravděpodobně dotkne i chytrých hodinek, nejen iPhonů
Jestli je nějaký segment spotřební elektroniky, který už dlouho sedí na místě a pozbývá byť jen náznaky nějaké skutečné inovace, jsou to chytré hodinky. A společnost Apple, coby lídr trhu, je na vině asi ze všech nejvíce. V září doplní nové iPhony také trio nových Apple Watch, respektive dvě velikosti základního modelu a také 4. generace Ultra. Ani známý insider Mark Gurman ale nepředpovídá žádné zásadní vylepšení.
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Applu chybí inovace pro hodinky
Posledních několik generací Apple Watch jsou na inovace velmi chudé. Vloni a předloni se vlastně jen ztenčovalo, přibylo několik vychytávek, jako třeba měření teploty vody při plavání. Skutečné vylepšení dorazilo naposledy v roce 2023, kdy model Series 9 přišel s čipem S9 (současná generace používá jen mírně výkonnější čip S10) nebo bezdotykovými gesty poklepáním.
Roky před tím Apple Watch vždy přišly s nějakou novou zdravotní funkcí: snímání teploty zápěstí, sledování ženského zdraví, detekce autonehody (model Series 8) či měření kyslíku v krvi (model Series 6).
Series 12 bez větších vylepšení
Letos však podobné velké vylepšení neočekává ani Mark Gurman z agentury Bloomberg. Některé zdroje hovořily o upozornění na zvýšený krevní tlak, to však Gurman nekomentuje. Podle jeho slov má dojít pouze k vylepšení již stávajících zdravotních funkcí.
Looking ahead, there is ongoing work on a bigger rethink to the Apple Watch, but I wouldn’t expect that to arrive for another year or two. And Apple is still moving toward getting a blood-sugar feature to the market this decade, making good on a project conceived in the Jobs era. https://t.co/ZtNVyOtsJM
— Mark Gurman (@markgurman) July 26, 2026
„Podle mých informací se u žádných letošních hodinek neočekává zásadní změna designu. Apple se spíše soustředí na vnitřní výbavu: dočkáme se vylepšení v oblasti sledování zdraví a kondice, stejně jako dlouho očekávaného posunu v oblasti čipů a rychlosti. Skutečný výpočetní výkon hodinek Apple Watch se od roku 2023, kdy byl uveden čip S9, nezměnil, a to i přesto, že společnost od té doby technicky uváděla na trh nové procesory,“ uvedl Gurman ve své nejnovějším vydání newsletteru Power On.
Největší pozornost Apple směřuje k vývoji senzoru na měření hladiny cukru v krvi, který by pomáhal jak již diagnostikovaným diabetikům, tak lidem, kteří mají příznaky blížící se cukrovky. Zatím ale toto řešení není produkčně připraveno, nějakou dobu pak zabere i proces udělení lékařské certifikace. Pro Apple Watch má jít o největší novinku za dlouhou dobu, Gurman ale neočekává nasazení letos ani v příštím roce.
Apple Watch, Ultra a model SE?
Nakonec tím nejdůležitějším je to, kolik nových variant Apple v září představí. S velkou mírou pravděpodobnosti půjde o větší a menší Apple Watch Series 12 a také Watch Ultra 4. generace. Rozměry zůstanou pravděpodobně stejné, tedy 42 a 46 milimetrů, respektive 49 milimetrů u modelu Ultra.
Když už je řeč o Apple Watch Ultra, také ty zůstanou letos bez designových změn. Vloni obdržela 3. generace větší displej (1,98″ oproti 1,92″ u modelu Ultra 2) a to při zachování stejných rozměrů, dokonce o 2 milimetry tenčímu šasi. Čtvrté Apple Watch Ultra tak budou pravděpodobně jen výplňkovou generací, cílit budou na uživatele prvních Apple Watch Ultra, případně majitelů starších modelů, kteří touží po upgradu.
Naopak podle Gurmana nemá smysl očekávat model Watch SE, ten totiž obvykle nepřichází každý rok, minimálně do jara příštího roku tedy zůstanou v prodeji loňské Apple Watch SE 3. Vzhledem k zdražování elektroniky kvůli nedostatku paměťových čipů lze očekávat, že také cena chytrých hodinek poskočí o nějakou tu pětistovku až tisícovku, zdroje to však zatím nepotvrzují.