Recenze Apple Watch Series 8: stále stejné, stále dobré?

Hodinky nepřináší takřka žádné velké vylepšení oproti loňské generaci

Hlavní novinky se týkají zdraví – přibyl senzor teploty nebo třeba schopnost detekovat autonehodu

I hodinky Apple zdražoval: 41mm verze vyjde na 12 490 Kč, 45mm stojí 13 390 Kč

V segmentu chytrých hodinek drží americký Apple pozici jedničky. To mu bohužel umožňuje čas od času vynechat velké inovace a přinést jen dílčí úpravy. A přesně to je i případ nových Apple Watch Series 8, které se od svého předchůdce nijak zvlášť neliší. Je to důvod ke smutku?

Apple Watch Series 8 vstoupily na český trh po boku iPhonu 14, tedy v pátek 16. září. Prodávají se klasicky ve dvou velikostech (41 a 45 mm) a v hliníkovém či nerezovém provedení. Obě varianty pak ještě disponují rozsáhlou paletou barev a variací řemínků (kožený, silikonový, látkový a tak podobně).

K nám do redakce se dostala 45mm verze z hvězdně bílého hliníku s ladícím sportovním řemínkem. Řeč tedy bude primárně o ní. A ceny? Menší provedení „pro dámy“ vyjde na 12 490 Kč, větší pak na 13 390 Kč. Sledujeme tedy meziroční zdražení o 1 500 korun.

Obsah balení

Apple Watch k vám dorazí v klasickém podlouhlém balení nápadně připomínajícím to, ze kterého Harry Potter přebíral od Ollivandera svou hůlku. Uvnitř se ukrývají dvě krabičky: v jedné najdete zvolený řemínek ve velikosti M a L (případně S a M, zvolíte-li menší 41mm verzi), v druhé pak pouzdro hodinek, nabíječku bez adaptéru do elektřiny a manuály. Jablečné hodinky již od první generace přichází bez obligátní samolepky.

Design funkční i elegantní, ale hlavně okoukaný

Možná jste nedávno zakopli o naší recenzi iPhonu 14, ve které jsem se pohoršoval nad tím, jak je Apple laxní ohledně pořádné designové obměny. Hádejte co? U hodinek to platí snad ještě víc. Když přistoupím na premisu, že Apple Watch Series 4 přinesly první lehký redesign a Apple Watch Series 7 druhý (myslí se tím takřka bezrámečkový displej), 8. řada kopíruje vzhled minulé generace.

Hlavním prvkem je tedy opět čtverhranný zaoblený displej, který zabírá drtivou většinu přední plochy, tzv. ciferníku. Okraje se zmenšily na miniaturní rozměr zhruba 1,5 milimetru. Díky zmíněnému zaoblení – a tomu, že drtivá většina obsahu je na černém pozadí – vám ale přijde, že jsou ještě menší. Obrazovku překrývá Ion-X sklíčko, které ale z mých zkušeností není nijak extra odolné proti škrábancům. Na to je lepší safírové, kterým však disponují draží modely z nerezové oceli.

Spodní keramická strana, které se říká dýnko, je vypouklá. Obsahuje 4 diodky a stejný počet „oček“ zdravotních senzorů. Levá hrana hodinek nabízí pohled pouze na podlouhlý reproduktor, zatímco vpravo je otočná korunka, mikrofon a zapuštěné tlačítko. Ani tyto dva ovládací prvky se od minulé generace nijak nezměnily a fungují dobře – mají jistý stisk a otáčení korunky působí přímo uklidňujícím dojmem. Nerad bych opomenul, že zařízení je odolné proti prachu (IP6X) a vodotěsné do 50 metrů.

Pochválit musím i řemínek, který je sice ze silikonu, ale vpravdě z toho nejkvalitnějšího, který u chytrých hodinek můžete dostat. Celkově dotváří špičkovou ergonomii. Zařízení je lehké a na ruce jej kolikrát ani necítíte. Nepotí se pod ním ruka, nedrhne kůži a rychle schne.

Jedinou nevýhodou řemínku je to, že se po relativně krátkém čase zašpiní. Pokud vám to není známo, připojit nelze jen tak ledajaký. Potřebujete speciální s úchytným mechanismem od Applu. K mání jsou kvalitnější, ale i levnější, takže si vybere prakticky každý. Nebo můžete použít starší řemínky, pokud přecházíte z předchozích generací Apple Watch.

Design hodinek těžko hodnotit, přece jenom jde o silně subjektivní záležitost. Pokud roky čekáte na Apple Watch s kruhovým displejem, čekejte dál (a možná se ani nedočkáte). Mně přijde formát Apple Watch jako elegantní unisex provedení, které vypadá dobře na útlé slečně i korbě z posilovny. Pokud se ale nemůžete přenést přes to, že „hodinky mají být prostě kruhové a basta“, hledejte jinde.

Displej nemá chybu

Už jsem to nakousl – extrémně důležitým prvkem všech Apple Watch je displej. Vždy patřil k absolutní špičce a americký výrobce se v tomto klání vyrovná modelům od Samsungu, který koneckonců zobrazovač pro jablečné hodinky vyrábí. V našem případě jde o 1,9″ dotykový Retina LTPO OLED panel s dostatečným rozlišením 484 × 396 pixelů (jemnost 326 ppi).

Svítivost dosahuje až 1 000 nitů, což oceníte zejména při používání venku. Od roku 2019 nechybí Always-On zobrazení a třeba pro mě subjektivně jde o zcela zásadní funkci. Nutno jen myslet na to, že víc ždíme již tak podprůměrnou výdrž – ale o tom ještě bude řeč.

watchOS a funkce

Nejnovější Apple Watch Series 8 přichází s poslední verzí systému watchOS. Ten je znamenitě optimalizovaný, přehledný a díky tomu snadno použitelný. Díky implementovanému obchodu App Store nabízí možnost instalace řady aplikací, které znáte z iOS, ať už jde o sportovní aplikace, databázi věrnostních karet Stocard, Shazam nebo třeba Facebook Messenger.

Samozřejmostí je taktéž kompletní podpora češtiny. Jedinou kaňkou na kráse je to, že si rozumí pouze s iPhonem – jiný telefon k hodinkám zkrátka nepřipojíte. Stálo by to za to, i třeba s tím vědomím, že některé funkce by pro Android byly omezené. To už je ale holt Apple…

Běžné funkce

Výčet funkcí je skutečně enormní a sestává jak z klasik typu budík, kalkulačka, svítilna, připomínky nebo kalendář, tak i z pokročilých, jako je možnost ovládat chytrou domácnost Apple HomeKit, navigovat se v mapách či procházet galerii fotek. Problém není ani bezkontaktní placení přes službu Apple Pay. S hodinkami můžete i telefonovat, a to hned dvěma způsoby: buď přes připojený telefon, anebo autonomně. K tomu ale potřebujete eSIM, kterou pro Apple Watch nabízí v Česku zatím jen T-Mobile.

Využít můžete i vestavěné 32GB úložiště, kupříkladu pro hudbu a podcasty. Dále nechybí samostatné připojení k Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, integrovaný akcelerometr, barometr nebo elektronický kompas.

Vytříbená je také práce s notifikacemi. V systému watchOS si můžete předvolit odpovědi na zprávy (nebo sepsat libovolný počet vlastních), odeslat místo textu smajlíka a zprávu nadiktovat (právě diktování funguje velmi dobře i v češtině) či ji „naťukat“ na titěrné klávesnici. Poslední možnost je však dostupná pouze pro zařízení nastavené do anglického jazyka.

Fitness funkce

Seznam všech funkcí Apple Watch by vydal na samostatný článek – nehledě na to, že existuje extrémní možnost rozšíření pomocí aplikací. Omezím se tedy jen na novinky, které přináší řada 8. A upřímně, moc toho není, viz moje kritika na úvod recenze. Majitelé nejnovějších Apple Watch budou mít k dispozici snímač teploty (vhodný však pouze pro měření blížící se ovulace u žen), senzor detekující autonehodu (který doplňuje detekci pádů při chůzi nebo jízdě na kole) a obsáhlejší přehled monitoringu spánku včetně jednotlivých spánkových fází i jejich trvání.

Kromě toho Apple vylepšil monitoring běhu. Ten nyní rozebírá váš, třebaže jen půlhodinový, běh víc do hloubky, srovnává jednotlivé fáze běhu a vyhodnocuje kondici, dýchání, pohyb, držení těla, spálené kalorie, proudění krve i její okysličení (SpO 2 ). Zrovna hladinu kyslíku v krvi nebo srdeční tep si můžete změřit, i když zrovna nesportujete, anebo si nechat tyto metriky měřit bez vašeho vědomí průběžně celý den.

Zmínku si bezesporu zaslouží i EKG, které je ve světě smartwatch stále spíše unikát a Apple patří k malému procentu výrobců, kteří tuto funkci nabízí. Měření probíhá tak, že přiložíte ukazováček druhé ruky na digitální korunku a 30 sekund s ním nehýbete. Pokud jde o jednotlivé sportovní režimy, Apple Watch Series 8 jich nabízí hned 81. Mezi nimi nechybí míčové i bojové sporty, různé tance a třeba i rybolov nebo lukostřelba.

Dámy potěší výpočet příští menstruace a ovulace zpřesněný právě novým senzorem teploty. V rámci nového watchOS 9 přidal Apple také funkci zapisování léků, abyste měli přehled o tom, jaké prášky na co berete. Samozřejmostí je pak možnost nastavit si upozornění, abyste na nějaké to léčivo nezapomněli.

Výdrž tradičně nic moc

S výdrží Apple Watch se to má tak, že jde o velmi ožehavé téma. Odpůrcům to nabíjí na smeč, fanoušci Applu pro to ale mají své vysvětlení. Pravda je taková, že hodinky od cupertinského giganta vydrží cca jeden den, v rámci mého testování s aktivním Always-On displejem zvládnuly vždy jeden celý den a na druhý den ráno už ukazovaly 20 % baterie.

To vážně není žádná sláva ve srovnání s Huawei a dalšími neobstojí. Pravdou ale je, že hodinky od Applu to vyvažují funkcemi, které u jiných výrobců s dlouhou výdrží nedostanete, jako jsou NFC placení, EKG, propracované notifikace atp. Nabíjení přibaleným kabelem s indukčním dokem a 20W adaptérem (ten musíte mít vlastní) nicméně probíhá celkem rychle: 40 minut do 80 % a asi 70 minut do 100 %. Apple Watch však stále nepodporují konvenční nabíjení Qi.

Zmínit si zaslouží i nová funkce úsporného režimu, který omezí funkce jako Always-On nebo nepřetržité měření tepu, ale výdrž se vám prodlouží dvojnásobně. Prostě něco za něco…

Závěrečné hodnocení

Upřímně, Apple Watch na mě nijak zvlášť nezapůsobily. Ano, stále jde o jedny z nejpropracovanějších smartwatch na trhu se zaměřením na běžného uživatele. Series 8 jasně ukazuje, že v segmentu chytrých hodinek (opět zdůrazňuji – pro běžné zákazníky, ne sportovce, potápěče atd.) jsme aktuálně na vrcholu a přinášet každý rok revoluční funkce prostě nejde.

Na rozdíl od iPhonu, který na svou konkurenci v mnoha ohledech až neuvěřitelně ztrácí, má Apple hodinky vypiplané do posledního detailu. Pokud tedy máte na ruce Series 5, 6, nebo 7 a chcete upgradovat, nemohu vám to doporučit. Žádné zásadní vylepšení na vás nečeká. Nákup bych doporučil uživatelům Series 4 a starších Apple Watch, kterým příští rok pravděpodobně vyprší softwarová podpora.

Klady kvalitní zpracování pouzdra i řemínku

skvělý displej a Always-On

operační systém a množství aplikací

placení přes Apple Pay

skvělé diktování v češtině

EKG a vylepšené zdravotní funkce Zápory stále slabá výdrž

kompatibilní jen s iPhonem

klávesnice pouze v angličtině

nepodporuje nabíjení Qi

vysoká cena

