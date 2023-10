Recenze Apple Watch Series 9: oslní vyšším jasem a ovládáním gesty

Apple Watch Series 9 mají stejný design, přicházejí ale s jasnějším displejem

Hlavní novinkou je použití výkonnějšího čipsetu Apple S9 a 64GB interní paměti

Funkce Double Tap a další gesta vám usnadní ovládání hodinek

Oproti loňsku zlevnily: 41mm verze vyjde na 11 490 Kč, 45mm stojí 12 290 Kč

Apple na své tradiční zářijové keynote v San Franciscu nepředstavil jen nový iPhone 15 (recenze) a iPhone 15 Pro (recenze), ale také v pořadí již devátou generaci svých chytrých hodinek Apple Watch a druhou generaci Apple Watch Ultra 2. V segmentu chytrých hodinek drží kalifornský gigant pozici jedničky, což mu bohužel umožňuje čas od času vynechat velké inovace a přinést jen dílčí změny. To se bohužel stalo i u nových Apple Watch Series 9, které se od svého předchůdce nijak zvlášť neliší.

Hodinky vsázejí na jasnější displej, vyšší výkon, větší paměť a na nová bezdotyková gesta. Navíc příjemně zlevnily a prodávají se v hezkých barvách. Nabízeny jsou klasicky ve dvou velikostech (41 a 45 mm) a v hliníkovém či nerezovém provedení. Obě varianty pak ještě disponují rozsáhlou paletou barev a variací řemínků (kožený, silikonový, látkový a tak podobně). Apple Watch Series 9 na českém trhu seženete od 11 490 Kč.

Obsah balení

Apple své balení nezměnil, takže se stále můžete těšit na rozbalování tvrdého papíru, ve kterém se ukrývají dvě podlouhlé krabičky. V první se nacházejí samotné hodinky, nabíjecí puk bez adaptéru a manuály. Druhý skrývá zvolený (v našem případě gumový) řemínek. Bohužel se zde nachází opět jen jeden v univerzální velikost M/L (S/M u 41mm verze).

Konstrukce a design: vše při starém

Vzhled Apple Watch Series 9 se oproti předchozím dvěma generacím nezměnil. Prim zde opět hraje oblá konstrukce a obdélníkový displej doplněný gumovým řemínkem. Apple Watch už minimálně tři roky vypadají téměř identicky a doufám, že příští rok s příchodem jubilejní Series 10 se dočkáme nějakých výraznějších změn. Na druhou stranu, proč měnit něco, co dobře funguje.

Co se hodinkám musí nechat, že stále působí velmi kompaktně a i testovaná 45mm verze se pohodlně nosí (osobně bych si dokonce uměl představit i větší variantu hodinek). Fyzické rozměry většího modelu jsou 45 × 38 × 10,7 mm, takže žádné změny. O něco málo se zvedla hmotnost na necelých 39 gramů bez řemínku u verze s eSIM (loňský model vážil 38,8 gramů), respektive na 38,7 gramů u Cellular varianty (eSIM). Stále to ale není nic dramatického a na ruce jsem o hodinkách prakticky nevěděl.

Od začátku mluvím o verzi z hliníku, ale prodává se i varianta s tělem z nerezové oceli, která váží už značných 51,5 gramů a vypadá o poznání lépe a hodnotněji. Nám do redakce sice dorazily hodinky pouze ve větší variantě, ale pro úplnost uvedu i proporce menšího modelu: 41 × 35 × 10,7 mm a 31,9 (32,1) gramů. Kompletní parametry 41mm varianty najdete v našem katalogu. Všechny ovládací prvky jsou opět hezky dostupné a pochválit musím hebkost přední strany, díky které je ovládání displeje velmi pohodlné. Doplním, že hodinky neztratily stupeň krytí IP6X a jsou vhodné k plavání podle certifikace WR50, nikoliv však k potápění do větší hloubky. Pro tyto potřeby v nabídce Applu najdete model Ultra 2.

Na pravém boku se tradičně nachází tradiční digitální korunka s příjemnou haptickou odezvou, kterou ovládáte prostředí systému – otáčením a mačkáním. Na levé straně vždycky uslyšíte hlasitý reproduktor a spodní keramická strana hezky přilehne k vašemu zápěstí, ze kterého vám velký senzor změří tep a další údaje.

Displej s jasem až 2 000 nitů

Asi největší novinku nových Apple Watch představuje vyšší jas displeje. Ano, víc výraznějších novinek zde není. Byť na první pohled byste Watch 9 nemusely od těch předchozích rozeznat, jas povyskočil dvojnásobně na maximální hodnotu 2 000 nitů, což na sluníčku opravdu poznáte. Je to hodnota v peaku, ale i tak při běžném používání pocítíte, že se displej lépe čte. Zobrazovač přitom zvládne jas snížit až na hodnotu 1 nitu, což se může hodit například v kině nebo divadle, kde nebudete zbytečně oslňovat okolí.

Jinak se stále jedná o dotykový LTPO OLED panel s úhlopříčkou 1,9 palce, respektive 1,69“ u 41mm verze. U většího displeje zůstalo rozlišení 484 x 396 pixelů a u menšího 430 x 352 pixelů, tedy v obou případech jde o Retina displej s klasickou jemností 326 ppi. Pochválit musím absolutní černou, kterou ze všech hodinek na trhu takto umějí opravdu jen Apple Watch: není vidět, kde končí displej a kde začíná černý okraj – zkrátka paráda.

Ochranu zobrazovače má u Aluminium verze opět na starosti tvrzené sklíčko Ion-X. To nenabízí takovou odolnost proti poškrábání jako safír u Stainless Steel varianty, což můžu bohužel potvrdit, protože během testování jsem nějakým nedopatřením dokázal do displeje udělat dva škrábance.

Po této zkušenosti bych raději volil safírové sklíčko. Nicméně nechápu, že se sklíčko tak snadno poškrábe. Své Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE nosím už několik let a jsou prakticky bez škrábanců, a to se k nim rozhodně nechovám v rukavičkách. Na druhou stranu, kolega Jirka Hrma používá klasické Apple Watch Series 7 od data uvedení na trh a displej má absolutně bez škrábanců. Vždy tedy záleží především na tom, jak ostrý a tvrdý předmět přijde s displejem do kontaktu.

Už od 5. generace Apple Watch nabízejí funkci Always-on. Ta vám umožní mít základní data neustále na obrazovce. Aby při této funkci nedocházelo k přílišnému vybíjení baterie, displej využívá technologii LPTO. Ta umožňuje dynamicky měnit obnovovací frekvenci displeje od 60 Hz po pouhý 1 Hz. Tohle Apple umí perfektně a ostatní výrobci se mají stále co učit.

Výkonnější čipset a lepší UWB

Dalším lákadlem může být použití zcela nového čipsetu Apple S9, který obsahuje 5,6 miliardy tranzistorů a nabízí až o 30 % vyšší grafický výkon. To se v praxi projevuje ještě plynulejším používáním operačního systému watchOS 10. Nový čipset rovněž disponuje až o 20 % rychlejším zpracováním příkazů skrze Siri, včetně diktování. Součástí je i 4jádroý Apple Neural Engine.

Hardwarové parametry Apple Watch Series 9 (45 mm) Konstrukce Rozměry: 45 × 38 × 10,7 mm, hmotnost: 38,7 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: watchOS, čipset: Apple S9, dual-core, GPU PowerVR, RAM: 1 GB, interní paměť: 64 GB Displej, konektivita a baterie 1,9", LTPO OLED, rozlišení: 484 × 396 px, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS: , Baterie: 309 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Hodinky nabízejí velmi slušnou porci prostoru pro aplikace a hudbu – interní paměť má nově skvělých 64 GB. Ve výbavě dále najdeme Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, NFC, systémy určování polohy (A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS) a eSIM u LTE varianty.

Mezi senzory se nachází akcelerometr, gyroskop, barometr, senzor srdečního tepu tzv. třetí generace, elektrický snímač srdeční činnosti, snímač kyslíku v krvi, Always-on altimetr a kompas. Dočkali jsme se i nové generace UWB čipu. Ta slibuje výrazně rychlejší a přesnější hledání okolních předmětů, od AirTagů po sluchátka AirPods.

Stále jednodenní výdrž

V hodinkách se nachází Li-Ion baterie o kapacitě 308 mAh (282 mAh u 41mm verze), což je stejné jako u minulé generace. Akumulátor se opět nabíjí přes dokovací puk, jinak mu ale energii doplnit nelze, pakliže nemáte jinou speciální nabíječku pro Apple Watch. Například z mé duální bezdrátové podložky se hodinky nenabijí, což je za mě značná nevýhoda, pakliže byste si chtěli kdekoliv hodinky dobít pře Qi nabíječku.

Pro plné nabíjecí rychlosti musíte využít adaptér od Applu s výkonem minimálně 18 W. Sáhnout můžete i po nabíječce třetí strany, pakliže má výkon alespoň 15 W a podporuje standard USB Power Delivery. Poté lze hodinky nabít z 0 na 80 procent za zhruba 45 minut a do plna celé nabíjení trvá cca 70 minut, přičemž 8 minut nabíjení vystačí na 8 hodin sledování spánku.

Co se týče výdrže, zde se také žádné překvapení nekoná. Apple v oficiálních materiálech píše o osmnácti hodinách na jedno nabití. V praxi je situace o něco málo lepší. Můj běžný den začíná po sedmé hodině ranní a končí kolem půlnoci. Během čtrnáctidenního testování se mi ani jednou nestalo, že bych Apple Watch večer ukládal na nabíječku zcela vybité, vždy jim zbývalo minimálně 25 procent energie, poté ráno někde mezi 20 a 15 procenty.

Když se omezíte na aplikace a činnosti nevyužívající GPS a vypnete Always-on, dá se na jedno nabití přežít i plnohodnotné dva pracovní dny. Vyrazíte-li ale na půldenní cyklovýlet se zapnutým měřením aktivity, počítejte s tím, že se večer, a možná i dříve, hodinky přihlásí o připojení k nabíječce. Ve většině případů nebudete mít s výdrží žádný problém, tedy pokud vám nevadí je každý večer/ráno nabíjet, ale osobně si dokáži představit o něco lepší výsledky.

Operační systém: ovládání gesty

Hodinky lze opět spárovat pouze se zařízeními od Applu. K jejich správě slouží aplikace Watch ve vašem chytrém zařízení. Skrze ni lze hodinky aktualizovat, spravovat, stahovat aplikace a měnit ciferníky. WatchOS nezměnil svůj vzhled, stále se jedná o rychlé a uživatelsky přívětivé prostředí, do kterého lze naistalovat plno aplikací, ale já vypíchnu jen ty nejnovější funkce.

Zajímavostí je, že celou řadu základních příkazů Siri vyhodnocuje přímo v hodinkách bez nutnosti připojení k internetu. Pokud se vám líbí funkce NameDrop z iOS 17, využít ji můžete i s novými Apple Watch Series 9. Stačí jen přiblížit hodinky k sobě a rázem dojde ke sdílení kontaktu – samozřejmě nechybí ani elegantní animace.

Apple na keynote věnoval dost času nové funkci Double Tap, která zpříjemňuje ovládání hodinek. Jde o jednoduché gesto dvojitého poklepání palce a ukazováčku, které slouží pro potvrzování akcí. Pokud vám například někdo volá, nemusíte se vůbec dívat na displej, stačí jen provést dvojité poklepání a hovor se přijme. Ano, daná funkce může být zajímavá pro sportovce, kteří nechtějí nebo nemohou kliknout na displej. Dále tímto gestem můžete zastavit stopky, odpovědět na zprávu, kdy poté můžete začít hned diktovat text, zastavit/pustit hudbu nebo na ciferníku tímto gestem vyvolat widgety.

Bohužel jsem si v rámci komplexního dvoutýdenního testu hodinek tuto funkci nemohl vyzkoušet, protože je zatím dostupná v rámci beta verze watchOS 10.1 a pro veřejnost bude dostupná až v průběhu října. Nicméně kolega v redakci si do svých Apple Watch Series 9 vývojářskou betu watchOS nainstaloval a Double Tap jsem tak měl možnost používat alespoň po dobu jednoho dne. Musím uznat, že ač jsem byl k tomuto způsobu ovládání zpočátku skeptický, je to celkem návykové a výrazně to usnadňuje používání.

V nabídce Nastavení se také pod nabídkou AssistiveTouch skrývá ovládání pomocí bezdotykových gest. Po jejich zapnutí můžete celý systém ovládat jen rukou, na které nosíte hodinky. Sevření dlaně znamená potvrzení volby, dvojité sevření vyvolá nabídku akcí (stisknutí tlačítek, posunutí dolů apod.), spojení prstů znamená krok vpřed a dvojité stisknutí krok vzad – na tomto gestu je právě založena funkce Double Tap, nicméně ta je podle mé zkušenosti mnohonásobně přesnější, než gesta v rámci AssistiveTouch.

Sportovní funkce

Apple Watch jsou také hodně zaměřeny na sportovně založené uživatele. Nabízejí monitoring pro takřka každý sport, který vás napadne, a podrobné statistiky pro profíky i začátečníky. Během cvičení se dozvídáte jen nezbytné údaje, tedy čas, tep, spálené kalorie, popřípadě zdolanou vzdálenost. Během cvičení si můžete pohodlně přehrát i hudbu. Po dokončení aktivity se vám zobrazí všechny naměřené údaje. A v aplikaci Aktivita na iPhonu si můžete projít další podrobnosti o vašich aktivitách.

Samozřejmě se nemusíte omezovat jen vestavěnými sportovními funkcemi a můžete si nainstalovat jiné (profesionálnější) nástroje. Apple Watch disponují pokročilým měřením srdečního tepu (tzv. třetí generace). Hladinu kyslíku v krvi nebo srdeční tep si můžete měřit, i když zrovna nesportujete, a to klidně bez vašeho vědomí průběžně celý den. Nechybí ani měření EKG, pro které je nutné se jedním prstem dotýkat korunky. Celkově je měření všech aktivit a tělesných údajů velice přesné.

Budete mít k dispozici i snímač teploty (vhodný však pouze pro měření blížící se ovulace u žen), senzor detekující autonehodu (který doplňuje detekci pádů při chůzi nebo jízdě na kole) a obsáhlý přehled monitoringu spánku včetně jednotlivých spánkových fází i jejich trvání.

Závěrečné hodnocení

Apple Watch Series 9 jsou bezesporu nejlepší chytré hodinky pro iPhone, ale pokud máte loňskou či předloňskou generaci, pravděpodobně na vás až tolik nezapůsobí. Novinek zkrátka letos není tolik a prakticky nedává smysl z nich přecházet, pokud tedy za každou cenu nevyžadujete mít na ruce to nejnovější. Pokud ovšem máte starší model, už se několik lákadel nejde. Výtečný je zejména displej s minimálními rámečky, Always-on a vysokým jasem. Jistě oceníte i výkonný čipset a rychlé prostředí. Nesmím opomenout ani nálož sportovních funkcí a senzorů, které vám změří nač si jen vzpomenete.

Design je hodně subjektivní, ale upřímně jsem spíše fandou kulatých hodinek s kruhovým displejem. Vzhled je zkrátka pořád stejný a nějakou tu změnu už by to chtělo. Výdrž baterie je na hodinky Applu zcela běžná, zde k žádnému posunu nedošlo a naštěstí vydrží alespoň ten jeden den, i když pro řadu zájemců, včetně mě, je to žalostně málo.

Nabíjení pomocí puku je sice pohodlné a rychlé, ale zamrzí, že hodinky nelze nabít z jakékoliv Qi bezdrátové nabíječky. Zpracování je na vysoké úrovni, avšak krycí sklíčko se mi snadno poškrábalo – zde bych si uměl přestavit vyšší odolnost. Podtrženo, sečteno, Apple Watch Series 9 (45mm) za cenu 12 290 Kč jsou výborné hodinky, ale nabízejí jen mírný posun od předchozích generací a některé neduh si stále nesou s sebou. Menší 41mm varianta vyjde na 11 490 Kč.

Apple Watch Series 9 9 Design a zpracování 8.8/10

















Funkce a výbava 9.7/10

















Pohodlnost nošení 9.4/10

















Výdrž baterie 7.7/10

















Doprovodná aplikace 9.2/10

















Klady fantastický displej a Always-on

rychlost prostředí, 64GB paměť

sportovní funkce, měření tepu/EKG a vodotěsnost

mnoho funkcí a aplikací (i třetích stran)

rychlé nabíjení

vlastní reproduktor a mikrofon

diktování textu i v češtině Zápory spíše jednodenní výdrž baterie

stále stejný design

kompatibilita pouze s iOS

vyšší cena

nenabízí klasické uchycení řemínků

nabíjení pouze přes dokovací puk Koupit Apple Watch Series 9