Petr Uhlíř: jaká zařízení a aplikace aktuálně používám

Mezi mé oblíbené platformy patří Android a Windows

Většinu času trávím v aplikacích od Adobe a JetBrains

Produkty Apple příliš v lásce nemám, ale na Apple Music nedám dopustit

V předchozích dnech jste se mohli těšit z přívalu článků od mých kolegů. Ti vám v rámci našeho seriálu ukazovali zařízení a software, které používají. Tentokrát došla řada na mě. Na SMARTmanii již přes 5 let vychází mé recenze smartphonů, chytrých hodinek, koloběžek a dalších chytrých zařízení. U mnoha produktů jsem taktéž vytvářel videorecenze. Jsem studentem ČVUT, Fakulty elektrotechnické, studijního programu Otevřená informatika a oboru Softwarové inženýrství. Mezi mé záliby patří tvorba grafiky, fotografování a videoprodukce.

Věk: 25 let

Pozice: recenzent, tvůrce videí

Počítač: Asus ZenBook Flip UX360 s Windows 10 Home, desktop s Windows 11 Pro a se specifikacemi Intel Core i7-9700F 3,00 GHz, 32 GB RAM a Nvidia GeForce RTX 2060

Telefon: Samsung Galaxy S22

Oblíbené doplňky: Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE, Sony WH-1000XM2, Samsung Galaxy Buds Pro, DJI Mavic Air 2, Sony A6400

Oblíbené služby: Adobe CC, JetBrains, Apple Music, Disney+, Prime Video, Netflix, HBO Max

Na čem pracuji?

V říjnu 2017 jsem začal studovat v Praze na ČVUT a záhy hned psát recenze na SMARTmanii. Tehdy jsem si pořídil notebook Asus ZenBook Flip UX360, který používám dodnes. Oceňuji na něm lehkost, tenkost a skladnost. Nejenom na přednáškách, ale i ve vlaku jsem častokrát využil překlopný dotykový displej s 13″ úhlopříčkou. Rozlišení Full HD mi přijde zcela dostatečné a pochvaluji si matnou úpravu dotykového panelu.

Dříve jsem si liboval i v dobré výdrži na baterii a poměrně slušném výkonu, který mi stačil i na střih videorecenzí. Dnes se již bohužel můj společník zadýchává při běžných kancelářských úkonech a možná mě bude letos čekat jeho výměna. Hodně mě lákají MacBooky s čipy M1 či M2, a to zejména pro jejich skvělý výkon a výdrž, avšak nejsem fandou produktů Apple – odjakživa používám operační systém Windows, se kterým jsem velice spokojený.

Zhruba před dvěma lety jsem pronikl do tajů videoprodukce, koupil si bezzrcadlový APS-C fotoaparát Sony A6400 a začal natáčet i stříhat videa ve 4K rozlišení. Do toho jsem vrhl do létání, fotografování a natáčení dronem DJI Mavic Air 2. V té době jsem si sestavil PC s Intel Core i7-9700F 3,00 GHz, 32 GB RAM a Nvidia GeForce RTX 2060. Tato konfigurace mi na mou práci zatím dostačuje, i když občas narážím na určité limity. Sem tam si zahraji nějakou tu hru, a to i ve 4K.

To mě přivádí k 27″ monitoru BenQ s rozlišením 4K na mém stole. Jde o 10bitový IPS panel se 100% pokrytím barevného prostoru sRGB a Rec. 709 a profesionální kalibrací barev, což je pro mojí práci velice důležité.

Zatímco na notebooku běží systém Windows 10 (nemohu oficiálně přejít na nejnovější verzi), na desktopu mám Windows 11 Pro a jsem velice spokojen. Nový design a funkce prostředí se mi líbí a nenarazil jsem na nic, co by mi vadilo nebo scházelo. V oblibě snad nemám jen emotikony, které se příliš nepovedly.

Jaký používám smartphone?

Za dobu působení na SMARTmanii jsem vlastnil Samsung Galaxy S7 Edge, Galaxy S10 a Galaxy S22. Jak si můžete povšimnout, jsem fanoušek Androidu a milovník vlajkových smartphonů Samsung. Telefony měním jednou za tři roky, což mi přijde zcela adekvátní vzhledem k softwarové podpoře a k rychlosti, s jakou přicházejí nové technologie a výrazné inovace.

Se všemi modely jsem byl vždy naprosto spokojený, a právě tyto tři generace se z mého pohledu vydařily Samsungu nejvíce. Velice mi vyhovuje nadstavba od Samsungu – zatím jsem nedokázal najít lepší uživatelské prostředí. Galaxy S10 by mi jistě mohl sloužit ještě déle, ale Galaxy S22 jsem si oblíbil pro jeho malé rozměry, matná záda, skvělé fotoaparáty a taktéž tenké a symetrické rámečky okolo displeje. Jen výdrž baterie je slabší a mnohdy sahám po nabíječce ještě před koncem pracovního dne.

Bez jakých aplikací se neobejdu?

Mé nejčastěji používané aplikace v telefonu jsou Instagram, Facebook, Messenger, Apple Music, Chrome a kalendář i e-mailový klient od Samsungu. Život si nedovedu představit (bráno pochopitelně s nadsázkou) bez služby Google Pay, protože smartphonem platím prakticky každý den. Velice užitečné nástroje jsou KB klíč, Meteor (radar srážek), Jízdní řády od Seznamu, Mapy.cz, Samsung Notes a abych na nic důležitého nezapomněl, používám aplikaci Reminder.

Ke spojení s Windows mi slouží aplikace Propojení s telefonem, která mezi zařízením Samsung a Windows 11 funguje bezvadně. Vidím všechna vybraná oznámení, na která mohu reagovat, dále si mohu prohlížet fotografie a mohu spouštět aplikace, ale nejvíce jsem si oblíbil kopírování, které mezi počítačem a telefonem funguje úplně bezchybně – stačí na počítači stisknout Ctrl+C a ihned mohu daný obsah vložit kamkoliv ve smartphonu. V posledních měsících jsem si oblíbil i službu Send Anywhere, kterou používám pro přenos dat mezi Androidem a iPhonem.

Na počítači se každodenně neobejdu bez prohlížeče Chrome, na který jsem si zvykl a vyhovuje mi jeho multiplatformnost. Dále pochopitelně používám balík Microsoft Office a celou řadu programů od Adobe, zejména Photoshop, Premiere Pro a After Effects. Na notebooku poté nejčastěji trávím čas programováním v IntelliJ IDEA.

Jaké technologie mě v roce 2022 oslovily?

V roce 2022 nebylo představeno a ukázáno příliš mnoho technologií, ze kterých bych si vyloženě sedl na zadek. Jelikož jsem nadšený do tvorby video obsahu, byl jsem mile potěšen odhalením profesionální kamery Sony FX30, která za relativně málo peněz nabízí hodně muziky. Dost možná to bude moje příští kamera, i když bych raději nějakou podobnou s Full-frame čipem.

Xiaomi CyberDog 🤖🐕 - MWC Barcelona 2022

Na MWC v Barceloně jsem si mohl minulý rok prohlédnout robopsa od Xiaomi jménem CyberDog, což je poměrně zajímavý koncept robotického tvora. Zatím mu však chybí výraznější využití, tudíž doufám, že se v letošním roce posune zase o kus dál. Ze světa dronů mě oslovil FPV model DJI Avata, ale taktéž DJI Mini 3 Pro, který disponuje skvělým poměrem cena/výbava a navíc umožňuje překlopení kamery do svislé polohy. Mezi smartphony mě žádná nová technologie úplně nezaujala.

Jednou z novinek, kterou jsem si chtěl vyzkoušet a kterou právě testuji, je Asus Zenbook 17 Fold OLED, jenž přináší ohebný dotykový displej, takže z velkého monitoru můžete rázem udělat kompaktní notebook.

💦🚴‍♂️ Manta5: hydrofoil e-bike aneb vodní elektrokolo (test, 4K)

V létě jsem měl možnost otestovat unikátní vodní elektrokolo Manta5 XE-1. Tenhle adrenalinový dopravní prostředek mě úplně dostal a rozhodně ho ještě někdy vyzkouším. Taktéž jsem zvědavý, jestli letošní rok přinese nový model. Doufám rovněž, že se letos dočkáme více kompaktních projektorů, které snad budou levnější než velice povedený Samsung The Freestyle.