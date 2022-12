Jakub Karásek: jaká zařízení a aplikace aktuálně používám?

K práci mi stačí jakýkoliv počítač se skvělou klávesnicí

Produktům Apple se vyhýbám velkým obloukem

Čím dál méně jsem nadšený z nových technologií

Kolegové z redakce vám v minulých dnech představili svoje počítače, telefony a aplikace, které používají, a tak nyní přispěji svojí troškou do mlýna i já.

Věk: 36 let

36 let Pozice: redaktor SMARTmania.cz

redaktor SMARTmania.cz Počítač : 14 let staré stolní PC, Surface Pro (2017), Surface Laptop 3, Huawei MateBook X Pro

: 14 let staré stolní PC, Surface Pro (2017), Surface Laptop 3, Huawei MateBook X Pro Telefon: Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra Oblíbené doplňky: Withings Scanwatch, Jabra Elite 65T

Withings Scanwatch, Jabra Elite 65T Oblíbené služby: Microsoft 365, Xbox Game Pass Ultimate

Můj „setup“ nepovažuji za nijak zvlášť zajímavý, ke spokojenému životu mi stačí jakýkoliv počítač s výbornou klávesnicí, a dobře fotící telefon s podporou bezdrátového nabíjení. Mám ale zvláštní radost, když dokáži telefonem rozsvítit nebo zhasnout akvárium nebo zvýšit teplotu v místnosti.

Na čem pracuji?

Za devět let mého působení na SMARTmanii jsem napsal téměř 11 tisíc článků, překvapivě jsem však k tomuto výkonu nepotřeboval nikterak velké množství počítačů. Jeden z historických strojů vlastně používám dodnes, dokonce na něm píši tento článek – je jím můj 14 let starý stolní počítač s procesorem AMD Athlon II X4 Quad Core.

Pravda, namísto původních 2 GB RAM je v něm dnes osminásobná porce paměti, a plotnový harddisk vystřídalo SSD, základ ale stále pochází z roku 2008. K počítači je připojen 27″ monitor LG s Full HD rozlišením, jehož rastr je vidět snad i z deseti metrů, ale tehdy v pravěku se lepší rozlišení nenosilo. Dokud funguje, nemám důvod jej měnit. Toto krédo aplikuji nejen na elektroniku, ale i na další výbavu našeho obydlí – k výměně spousty věcí mě musela přinutit až moje milovaná žena.

Na stolním PC provozuji systém Windows 10, jelikož „jedenáctky“ na něm kvůli požadavkům na TPM modul a Boot Secure oficiálně nefungují. Neoficiálně jsem je sice rozjel, dokonce běžely bez sebemenších obtíží, ale starší systém mi z několika důvodů vyhovuje více. Druhým dechem však dodávám, že mě toto umělé omezení nesmírně štve, zejména pak proto, že Windows 11 dostávají spousty funkcí, které by klidně na „desítkách“ mohly jet také.

Stolní počítač jsem navíc používal i k testování novinek v Insider programu, kdy mi stačilo vyměnit systémový disk za druhý určený na pokusy. S Insider programem jsem se tedy nadobro rozloučil, neboť na pracovní notebooky se mi testovací verze instalovat nechce.

Přenosných počítačů mám v domácnosti hned několik:

Nejradši mám ten první – trávím hodně času na cestách a tento stroj dokonale vyhovuje mým cestovním požadavkům. Vlastně bych jej označil za mé vůbec nejoblíbenější zařízení v historii. Na čtení novinek v gauči nebo ve vlaku jej používám jako tablet, a když náhodou pocítím potřebu pracovat, stačí k němu připojit kryt s klávesnicí. Třešničkou na dortu je pak pero Surface Pen, které se hodí pro různé náčrtky v poznámkovém bloku.

Škoda jen, že i tento stroj značně nahlodává zub času, především 4 GB RAM jsou v dnešní době dosti limitující. Ale víte jak – dokud funguje… Měl jsem možnost testovat všechny následné generace Surface Pro, ale ty už ve mně neprobudily takové nadšení – jsou výrazně těžší, hůře se drží a systém Windows 11 je na tabletu hůře použitelný než jeho předchůdce.

Záložním cestovním strojem byl pro mě donedávna (manželčin) Surface Laptop 3. Stejně jako u Surface Pro si na něm nejvíce pochvaluji několik věcí – v mých očích dokonalou klávesnici (jednu jsem si musel pořídit i ke stolnímu PC), displej s poměrem stran 3:2, přihlašování obličejem, a také magnetický nabíjecí konektor Surface Connect. Ač jsem velkým příznivcem univerzálního USB-C, vůbec bych se nezlobil za to, kdyby magnetické řešení od Microsoftu adoptovali i konkurenční výrobci počítačů. Nesčetněkrát mi zachránilo počítač před pádem ze stolu.

Těsně před Vánoci mi do seznamu počítačů přibyla poslední generace MateBooku X Pro od Huawei. Tento stroj mě mile překvapil v mnoha ohledech, je příjemně lehký, má perfektní displej a jeho klávesnici považuji za srovnatelnou s počítači Surface. Jen bych rád obětoval polovinu jeho výkonu za dvojnásobnou výdrž a vyvrtal do něj Surface Connect.

Ještě, než se vrhnu do další kapitoly, zmíním ještě centrální domácí úložiště, se kterým všechny zmíněné počítače komunikují. Je postavené na minipočítači Raspberry Pi, na němž běží multimediální operační systém Kodi. K „malině“ mám připojené dva externí harddisky o souhrnné kapacitě 5 TB, které slouží jednak jako síťové úložiště, ale také jako zásobárna filmů, seriálů, hudby pro připojený televizor.

Ten má ale od letošních Vánoc zcela jiné využití – Ježíšek mým synům nadělil konzoli Xbox Series X, takže se zákonitě i já (na stará kolena) učím používat gamepad. Aktuálně jsem přešel z fáze „jak někdo mohl vymyslet něco tak neintuitivního“ na „vlastně to není tak úplně špatný“. Na to, že jsem hraní opustil asi před deseti lety, přičemž nejhranějšími tituly byly zejména strategie Heroes of Might and Magic III, Age of Empires II, Pharaoh, Transport Tycoon nebo RollerCoastster Tycoon, musím uznat, že mě Xbox docela baví.

Jaké programy na počítači používám?

Jelikož jsem se dosti rozepsal o hardwaru, v kapitole o softwaru budu mnohem stručnější – ke svému životu totiž moc aplikací nepotřebuji. Alfou a omegou je pro mě kancelářský balík Microsoft Office 365, ze kterého nejvíce využívám textový editor Word, emailový klient Outlook, poznámkovník OneNote a pak cloudové úložiště OneDrive.

Co se ostatních aplikací týče, neobešel bych se bez své oblíbené RSS čtečky Nextgen Reader navázané na službu Feedly – z Microsoft Store sice před dlouhou dobou zmizela, naštěstí jsem přišel na fígl, jak ji úspěšně nainstalovat a používat.

Jako internetový prohlížeč používám Google Chrome – sice sem tam zkusím nějakou alternativu, ale obvykle se v horizontu několika krátkých týdnů vracím zpět. Před nedávnem jsem se musel rozloučit s mým oblíbeným doplňkem Silver Bird, skrze který jsem sledoval Twitter, adekvátní náhradu jsem dosud nenašel.

Na počítači mi rovněž nesmí chybět WhatsApp desktop, vlastně mě dosti překvapuje, jak málo lidí tento skvost zná, a datlují zprávy do telefonu, přestože sedí u počítače. Ke komunikaci dále využívám Messenger a v rámci redakce Microsoft Teams.

Z méně známých aplikací používám ještě přehrávač hudby MusicBee, kterým jsem nahradil dříve používané iTunes. Jsem pravděpodobně jeden z mála lidí na této planetě, který tento jablečný software používal na Windows s radostí, a to i přesto, aniž bych někdy vlastnil iPhone nebo iPod – prostě mi vyhovoval.

Čas od času potřebuji něco narýsovat v AutoCADu, naopak jsem zcela nepolíben Photoshopem nebo jakoukoliv střižnou videa. Úprava audiovizuálního materiálu mě nikdy nebavila a veškeré moje zkušenosti v této oblasti skončily Malováním.

Dlouho jsem byl naprosto imunní vůči službám za předplatné a dodnes nepoužívám Spotify, Netflix, YouTube Music apod. Přesto jsem však částečně tlaku podlehl a předplácím si tři věci – Microsoft 365, Skylink Live (někde „potřebuji“ sledovat Formule 1) a nově Xbox Game Pass Ultimate.

Jaký používám telefon?

Fanoušek mobilních telefonů jsem již hezkou řádku let, proto jsem se také před devíti lety přihlásil k týmu SMARTmanie, přestože předtím jsem neměl s psaním žádné zkušenosti. Moje mobilní historie se začala psát s telefony Siemens (konkrétně C25, C35, M35, ME45 a M65), poté jsem na chvíli zakotvil u HTC S710 Vox s výsuvnou hardwarovou klávesnicí. S tímto telefonem jsem si užil spoustu legrace, nastavování, taktování procesoru a kdovíco ještě, to mě ale postupem času přestalo bavit – dnes už jsem líný si nastavit i melodii vyzvánění a nechávám tu přednastavenou výrobcem.

Mým nejoblíbenějším mobilním obdobím byla éra Windows Phone – dodnes jsem se nesmířil s jejím koncem a nejradši bych se do této doby vrátil. Rukama mi prošly telefony jako HTC Radar a Titan, dále pak Lumie 800, 920, 1020, 520, 640, 930 a nakonec 950 XL. Se slzou v oku vzpomínám především na HTC Titan – můj první „matlací“ smartphone, jehož 4,7″ obrazovka byla ve své době něco jako kapesní televizor.

Miloval jsem dlaždice uspořádané do zlatého řezu, huby místo aplikací (zejména hub Lidé s integrovaným Facebookem a Twiterem), vestavěnou navigaci, balík Office… tento systém měl tolik konkurenčních výhod, ty však Microsoft bohužel nedokázal marketingově prodat a postupně z Windows Phone udělal druhý Android, který nikdo nechtěl.

Nakonec jsem tedy přešel i já, přes telefony LG G4, Google Nexus 5, LG V30, Nokia 8 a LG Velvet jsem zakotvil u Samsungu Galaxy S20 Ultra, který mi slouží dodnes. Je to sice už tři roky starý kousek, ale víte jak… když funguje. Protože na telefonu nehraji žádné hry (snad vyjma tahové strategie Civilization Revolution 2), nepotřebuji nijak výkonný stroj. Stejně jsem ale odsouzen k tomu, abych si pořizoval vlajkové lodě, jelikož zásadním kritériem při výběru jsou u mě dvě věci – kvalitní fotoaparát a podpora bezdrátového nabíjení. A to vám střední třída nenabídne.

Druhou položku jsem si zamiloval už v éře Lumií (tedy v době, kdy to ještě nebylo cool) a bezdrátové nabíječky mám rozházené všude možně – v pracovně a ložnici nabíjím na lampách od IKEA, v kanceláři pak na žlutém polštářku FatBoy, který jsem zakoupil s Lumií 920. Všechny nabíječky sice zvládají výkon maximálně 5 wattů, ale já jsem s tím ok – ráno telefon sundám se 100 procenty a přes den ho jen čas od času „přibiju“. Kabelem nabíjím pouze na cestách.

Co se týče další mobilní elektroniky, tak na ruce nosím hodinky Withings ScanWatch, v uších mi zase dělají společnost sluchátka Jabra Elite 65T. Dlouho jsem se nákupu bezdrátových sluchátek bránil, nakonec jsem však po dlouhém přemítání využil neodolatelnou akci nákupu za poloviční cenu a tento krok si dodnes pochvaluji – ke kabelu už bych se nikdy nevrátil.

Přestože se považuji za skrytého fanouška produktů značky Apple, nikdy jsem si od firmy z Cupertina nic nekoupil. Důvodů mám několik, ovšem tím hlavním je, že nechci být uzavřen ve zlaté kleci. Počítač mám od Microsoftu a od Huawei, monitor od LG, telefon od Samsungu, hodinky od Withings, sluchátka od Jabry, čtečku knih od Amazonu, a jsem spokojeným člověkem. Když se mi nějaká ze značek znelíbí, bez sebemenšího studu sáhnu po jiné… V pasti jablečného ekosystému bych se takto svobodně necítil.

Bez jakých aplikací bych v mobilu nevydržel?

Stejně jako na počítači, ani v mobilu moc aplikací nemám. Středobodem všeho je domovská obrazovka Microsoft Launcher, která umožňuje výrazně širší možnosti personalizace, než nabízí Samsung, zejména v oblasti gest a rozmístění ikon. Veškeré nastavení lze navíc zálohovat a poté obnovit na jiném zařízení, což mi značně usnadňuje stěhování na různá testovací zařízení.

Na telefonu mám dále nainstalované komunikátory WhatsApp, Messenger a Microsoft Teams, naopak z domovské obrazovky jsem si nadobro odebral aplikaci na správu SMS – tento způsob komunikace je u mě již několik let uzavřenou kapitolou. Chybět nesmí ani Outlook, který využívám jednak jako emailový klient, ale také jako kalendář, ve kterém si organizuji jednak pracovní, ale hlavně rodinné záležitosti. Udržet v hlavě, které dítě má který den a v kolik hodin jaký kroužek, je již nad moje síly.

Poznámky zapisuji do aplikace OneNote, dále v mém Samsungu nesmí chybět RSS čtečka Feedly, na cestování pak Mapy.cz, IDOS, Můj vlak a několik aplikací na sledování počasí. Ze sociálních sítí používám pouze Facebook a Twitter – Instagram, TikTok či Snapchat jsem si z obavy zbytečného množství zabitého času nikdy nezaložil. I bez nich se dokážu na dlouho „zaseknout“ na videích, které mi předkládá Facebook nebo YouTube. Jakožto neustále nakupuji, nesmí mi v telefonu chybět aplikace internetových i kamenných obchodů – bodíky sbírám snad všude, kde to jde. K placení pak všude používám Google peněženku se službou Google Pay, na moje fyzické platební karty sedá v peněžence prach a horko těžko bych vzpomínal na jejich PIN.

V telefonu pak mám ještě několik aplikací k obsluze chytré domácnosti, což je segment, který mě nesmírně baví. Kromě dálkového ovládání multimediálního centra Kodi například používám aplikace:

ONECTA pro dálkové ovládání klimatizace Daikin

Netatmo Energy pro nastavování chytrého termostatu a hlavice Netatmo

Xiaomi Home pro změnu barvy a intenzity svícení u chytré žárovky Xiaomi

GroomTribe k ovládání chytrého holicího strojku Phillips S9000

Allocacoc pro programování chytré zásuvky k akváriu

Huawei Body Fat Scale pro k používání chytré váhy Huawei

Zkoušel jsem některé z těchto aplikací zastřešit pod služby Google Home nebo Samsung Smart Things, ovšem ani v jedné z těchto služeb nejsem schopen ovládat všechny funkce, které potřebuji. Takže raději sahám po nativních aplikacích přímo od výrobce.

Které technologie mě letos zaujaly?

Nyní přicházím k nejtěžší části tohoto článku. Co si budeme povídat – používám starý počítač i mobil, nemám Instagram ani TikTok, nikdy jsem netoužil po virtuální či rozšířené realitě… vlastně tak nějak cítím, že s přirůstajícím počtem dětí okolo mě se dokáži čím dál méně nadchnout pro nové věci, ba co víc – poměrně důchodcovským způsobem k nim bývám mnohdy skeptický.

Kryptoměny mě minuly velkým obloukem, NFT v současné podobě považuji za neskutečný scam, metasvěty mě nechávají naprosto chladným a ani elektromobilita mě nijak neoslovila – raději si sednu do své poctivé atmosférické šestnáctistovky bez turba, která mě po dvou stech ujetých kilometrech nenechá ve štychu, protože jsem si v zimě dovolil uvnitř zatopit. Jednou možná změním názor, ale v současné podobě elektromobility nejsem cílová skupina ani zdaleka, tak mi prosím ještě nechte nějakou chvíli možnost vybrat si „normální“ auto.

Co se týče mobilních technologií, stále čekám na akumulátory s nekonečnou výdrží nebo ohebné displeje, do kterých neudělá vryp obyčejný nehet. Toho jsem se opět nedočkal – letošní telefony jsou prakticky stejné jako ty loňské, některé dokonce i horší (Samsung Galaxy A53 vs Galaxy A52s).

Abych ale nebyl jenom pesimistický, potěšilo mě alespoň rozhodnutí Evropské komise o nasazení jednotného konektoru do veškeré drobné elektroniky. Konečně mě přátelé s iPhony přestanou na návštěvě terorizovat opakujícím se dotazem, zda nemám Lightning kabel, aby si mohli dobít svoje jablíčko. Nemám, ale můžeš si svůj telefon položit na některou z mých pomalých bezdrátových nabíječek.

Také mě letos mile překvapil satelitní internet Starlink. Nejsem sice jeho cílovou skupinou a ani nijak neadoruji osobu Elona Muska (zvlášť za to, co nyní provádí s Twitterem), ale nadchlo mě, jak rychle se mu podařilo zprovoznit důležité internetové připojení na okupované Ukrajině.

V nadcházejícím roce bych si přál, aby technologický pokrok nebrzdily pandemie covidu či speciální vojenské operace, a abychom se dočkali nových produktů, jejichž premiéry budeme sledovat s otevřenou pusou.