Recenze Withings ScanWatch: klasické hodinky si podaly ručičky s moderními technologiemi

Francouzskou značku Withings jsem poprvé zaregistroval v dobách, kdy to ještě nebylo cool. V roce 2014 byla nositelná elektronika ještě v plenkách, Apple Watch ještě neexistovaly, chytré hodinky ostatních značek toho moc neuměly, a navíc měly tragickou výdrž. Zpočátku se tak rozmáhaly spíše levné náramky, které vesměs plnily funkci krokoměru.

A pak se objevily klasicky vypadající ručičkové hodinky Withings Activité, které byly elegantně doplněné o některé „chytré“ funkce – měření sportovních aktivit, analýza kvality spánku nebo buzení vibracemi. To vše se napájelo knoflíkovou baterií, která díky absenci displeje v hodinkách vydržela 8 měsíců. Plnění aktivit zobrazovala ručička kruhové komplikace, která se později stala poznávacím znamením všech hodinek od Withings.

Značka Withings ale není pouze výrobcem hybridních hodinek, ve svém portfoliu má i spoustu zdravotnického příslušenství – tlakoměry, osobní váhy, teploměry nebo speciální podložky pro vyhodnocování spánku.

A právě z těchto produktů zaměřených na zdraví uživatele těží i další generace hybridních hodinek Withings. Vidět je to i na recenzovaných hodinkách ScanWatch, které rozšiřují schopnosti předchozí generace Steel HR o spoustu užitečných funkcí, zejména sledování saturace krve kyslíkem a elektrokardiogram.

Obsah balení vás uchvátí

Rozbalování hodinek Withings ScanWatch mě doslova uchvátilo. Vnější obal z lesklého papíru s vyobrazením hodinek vaše obočí ještě nijak nenadzvedne, ovšem poté začíná ta pravá zábava. Po jeho sejmutí totiž narazíte na elegantnější krabičku z recyklovaného papíru, ve které najdete šedivou látkovou kapsu chráněnou gumičkou proti náhodnému otevření.

V kapse se nacházejí celkem tři přihrádky – v jedné jsem našel hodinky s nasazeným řemínkem, ve druhé nabíječku, třetí byla prázdná. První dojem tedy ve Withings zvládli na jedničku, pamatuji si totiž, že předchozí generace Steel HR (Sport) se musela z krabičky obtížněji dolovat a žádnou kapsu na přenášení hodinek jste nedostali.

Pro milovníky klasických hodinek jako stvořené

Na chytré hodinky současnosti se dívám pod dvěma různými úhly, které přímo souvisejí s tvarem displeje. S hodinkami s „hranatým“ zobrazovačem nemám sebemenší problém; u nich člověk na první dobrou pozná, že se jedná o prodlouženou ruku smartphonu s čistě účelným designem, který ve většině případů neurazí ani v lepší společnosti.

[EN] ScanWatch: Hybrid Smartwatch with ECG, Heart Rate Sensor and Oximeter

Watch this video on YouTube

Chytré hodinky s kruhovým displejem se oproti tomu všemožně snaží vypadat jako drahé švýcarské chronografy – jsou vyrobené z prémiových materiálů, disponují otočnými lunetami, korunkami a kdovíčím ještě, a potom vás do obličeje udeří buď zhasnutým displejem, nebo ciferníkem, který do světa vyřvává, že se jedná pouze o digitální náhražku snažící se vypadat jako „švýcarský“ originál.

Tradiční hodinky jsem nosil na zápěstí už od základní školy, a i když se nepovažuji za žádného ortodoxního „hodinkofila“, mechanické ručičky u mě stále mají své místo. Právě z tohoto důvodu mě před šesti lety zaujaly zmíněné hodinky Withings Activité, a právě z tohoto důvodu jsem také nakonec u hodinek této francouzské značky zakotvil, konkrétně u modelu Withings Steel HR s bílým ciferníkem.

Před testováním ScanWatch jsem si představoval, že dostanu prakticky ty stejné hodinky s doplněnou funkcí měření EKG, ovšem záhy jsem pochopil, že změn se mezigeneračně odehrálo výrazně více. A s velkou radostí musím konstatovat, že většina z nich je k lepšímu.

Design a konstrukce: hezčí „chytré“ hodinky neseženete

Withings ScanWatch lákají na atraktivní design a prémiové zpracování. Tělo hodinek je vyrobené z nerezové oceli, sklíčko je pak safírové, za což si výrobce zaslouží pochvalu. Minerální sklo, které firma Withings používá u přechozích modelů, má tvrdost másla na rozpáleném letním slunci.

Kvůli tomu jsem si při nošení hodinek Steel HR Sport vytvořil návyk dávat levou ruku za záda při každém průchodu úzkým místem, abych hodinkami nedej bože nezavadil například o kovovou zárubeň. I tak sklíčko mých hodinek zdobí několik nehezkých škrábanců. Tato starost by u ScanWatch měla odpadnout, byť cíleně jsem se je poškrábat nepokoušel.

Na pravé straně hodinek najdeme výraznou korunku sloužící k ovládání chytrých funkcí; korunku lze otáčet nebo tisknout, chod je velmi přesný, přepínání mezi funkcemi je doprovázeno uspokojivou vibrací. Levá strana je prázdná, dýnko (spodní část hodinek) je pak prošpikováno senzory, které se snaží „vytáhnout“ z vašeho zápěstí maximální počet informací.

Kovový kruh pak ještě obsahuje dvojici nabíjecích pinů a několik textových informací včetně zmínky o voděodolnosti 5 ATM. Ta by měla běžně pokrývat pouze stříkající vodu či déšť, přesto výrobce tvrdí, že jsou hodinky vhodné na plavání, dokonce plavání umí měřit. Reklamaci kvůli vytopení bych věru řešit nechtěl.

Withings nabízí hodinky ScanWatch ve čtyřech provedeních – s 38 a 42mm tělem, každé z nich pak z bílým nebo černým ciferníkem. My jsme na test dostali větší model, který má v pase 13,7 mm a váží 82 gramů bez pásku. Hodinky jsou větší než HR Sport, avšak velmi brzy jsem si větší rozměry zvykl; naopak po přechodu zpět mi nyní přijde starší model malý. Na dlani působí ScanWatch vzhledem k vyšší hmotnosti solidním dojmem, vaše zápěstí však nijak nadměrně přetěžováno nebude.

Jestliže samotné hodinky působí vzhledem i zpracováním skutečně prémiově, nepoddajný elastomerový řemínek na mě působil trochu lacině. Na druhou stranu je pevný a do ruky nikterak netlačí. Pokud byste s jeho vzhledem nebyli spokojeni, je možná jeho výměna za jakýkoliv jiný řemínek s šířkou 20 mm (u menšího modelu 18 mm). V případě nákupu hodinek přímo na webu Withings lze v konfigurátoru za příplatek přidat jiný pásek, např. z kůže, látky nebo kovu.

Černý nebo bílý ciferník?

Námi testovaný model byl vybaven černým ciferníkem, jehož vzhled se překvapivě od ostatních variant poměrně významně odlišuje. Zatímco ciferníky ostatních verzí Scan Watch mají vnitřní obvod rozdělený po hodinách, testované hodinky jej mají rozdělený po minutách s výraznějšími indexy po hodinách. Vnější část ciferníku, která se zvedá k lunetě, má u hodinových indexů minutové popisky (5, 10, 15, 20…), což žádné jiné modely ScanWatch nemají.

Stejně tak je u tohoto modelu podrobněji očíslován procentuální ukazatel plnění denní aktivity, u ostatních variant jsou čísla vyznačená pouze na 50 a 100 procentech. Oproti tomu u ostatních modelů je komplikace aktivity ozvláštněna soustřednými kruhy, které pro změnu u tohoto modelu chybí. Pokud jste vyznavači co nejčistšího designu, doporučím spíše ostatní varianty, avšak jedním dechem dodávám, že ani u této ciferník rozhodně nepůsobí přeplácaně.

Nad ciferníkem kmitají dvě ručičky (vteřinovka chybí), které bych si dovedl představit více kontrastní – jsou v základu černé, pouze jejich koncové poloviny jsou opatřeny světlou luminiscenční vrstvou, takže čas lze z ručiček odečítat i ve tmě. Čas přímo na hodinkách nenastavíte; synchronizuje se automaticky se spárovaným telefonem.

V hodinkách není instalován žádný hodinový strojek, chod ručiček je zcela digitální. Ručičky lze v mobilní aplikaci „kalibrovat“; pokud například velká ručička nechodí přesně po minutových indexech, můžete její polohu doladit.

Krokoměr přímo v ciferníku

Společným znamením snad všech hodinek značky Withings je kruhová komplikace, ze které lze odečítat počet nachozených kroků v rámci dne. Svůj denní cíl si nastavíte v mobilní aplikaci, ručička komplikace vám ukazuje jeho procentuální plnění. V případě, že máte splněno, upozorní vás hodinky notifikací a ručička zahájí druhé kolo.

Drobnou kaňkou na kráse je, že tento ukazatel se omezuje pouze na nachozené kroky – i když za den najedete na kole 150 km, s ručičkou aktivity to ani nehne. Možná by bylo vhodnější dát na uživateli na výběr, zda chce na drobném ciferníku ukazovat kroky, nebo například spálené kalorie, popř. jiný ukazatel, který by reflektoval veškerou denní aktivitu uživatele.

Krokoměr samotný se zdá být poměrně přesný, rozhodně svému nositeli nijak nenadržuje. U hodinek Amazfit Bip jsem měl vždy v rámci jednoho výletu naměřeno o stovky až tisíce kroků více než „spoluvýletníci“, s Withings ScanWatch jsem ve srovnání s ostatními nastejno, spíše pozadu.

Displej, který dělá z hloupých hodinek chytré

Hlavním důvodem, proč se na SMARTmanii věnujeme ručičkovým hodinkám, je malý monochromatický kruhový displej umístěný v horní polovině ciferníku, který slouží k zobrazení většiny „chytrých“ funkcí. V černém ciferníku není zhasnutý displej téměř patrný, zato v bílém je nepřehlédnutelný. Hodinkám to ale na kráse nikterak neubírá.

Diametr zobrazovače mezigeneračně mírně narostl na 0,54“ (13,8 mm) a významně se zvětšilo i jeho rozlišení. 116 × 80 pixelů sice stále není žádný zázrak a písmena v textu se mohou zblízka zdát „zubatá“, ovšem z běžné vzdálenosti si toho ani nevšimnete.

Potěšil mě znatelný nárůst maximálního jasu – ve dne informace na displeji nepřehlédnete ani pod ostrým sluncem, v noci si dokonce můžete hodinkami posvítit na cestu na toaletu. Míru podsvícení si můžete vybrat sami, nebo vše nechat na automatice. Změnu jasu však lze provést pouze z doprovodné aplikace Health Mate pro smartphone, což je škoda; nové ovládání otočnou korunkou ke změně jasu na samotných hodinkách přímo vybízí.

Stiskem korunky (nebo volitelně „máchnutím ruky“) dojde k aktivaci displeje, na kterém se objeví digitální hodiny, datum a čas. Abyste měli na displej ničím nerušený výhled, přišla společnost Withings s „cool fičurou“ – pokud se před zobrazovačem nachází některá z ručiček (nebo obě), aktivací displeje se ručičky rozjedou na čas 10:10 a uvolní k displeji cestu. Po jeho zhasnutí se zase vrátí do správné polohy ukazující čas.

Jaké funkce se budou zobrazovat na displeji, určíte sami v doprovodné aplikaci Health Mate, stejně tak si můžete zvolit jejich pořadí. V nabídce máte následující funkce:

Nachozené kroky

Ušlá vzdálenost

Spálené kalorie

Srdeční frekvence

Počet vystoupaných poschodí

Cvičení

Elektrokardiogram

Nasycení krve kyslíkem

Hodiny

Nastavení

Notifikace: pouze jednorázová upozornění

Kromě výše uvedených položek se na displeji mohou objevovat notifikace ze spárovaného telefonu. V aplikaci Health Mate si můžete vybrat, zda chcete být informováni o příchozích hovorech a SMS, a pak v dlouhém seznamu aplikací vybrat ty, které mohou na hodinky zasílat oznámení. Ta jsou na malém displeji reprezentována ikonou aplikace a pohybujícím se textem samotného oznámení. Na to, že je displej pouze monochromatický a má malé rozlišení, jsou ikony aplikací poměrně věrné svým barevným podobám z telefonu.

Z rolujícího textu se dozvíte vše potřebné – komunikační aplikace (Messenger, WhatsApp, mail…) vám prozradí odesílatele a část textu (včetně emotikon), aplikace banky vás informuje o příchozích platbách, aplikace Můj vlak zase může zaslat varování na zpoždění vlaku. Pokud jste nestihli začátek zprávy nebo ji nestíháte v rychlosti číst, můžete její pohyb zpomalit nebo zrychlit posunem korunky. Perfekcionisty zamrzí, že české znaky s diakritikou hodinky zobrazují v jiném fontu. Pořád je to ale lepší než otazníky.

Trochu mě také mrzí, že hodinky neumožňují se k oznámením vracet. Dovedu si představit, že by se na pohotovostní obrazovce objevila tečka ohlašující zmeškané události, přičemž v menu by se pak dalo proklikat k deseti posledním oznámením. Takto vám mohou některé notifikace uniknout, byť hodinky raději upozorní hned několikrát po sobě.

Pozor si také dávejte na nepřetržité spojení s telefonem. Pokud se od něj vzdálíte mimo dosah Bluetooth a následně se vrátíte, co se stalo v době vaší krátkodobé nepřítomnosti, už se z hodinek nedozvíte.

Oznámení lze přímo v hodinkách vypnout, bohužel cesta je složitější než u minulé generace – korunkou je nutné v menu vyhledat nastavení a v jeho „podsložkách“ zapnout režim Nerušit. Bohužel tento proces nelze jakkoliv zautomatizovat, např. aktivací režimu Nerušit ve zvoleném časovém okně nebo při detekci spánku. Takto musíte vždy před spaním (a pak zase ráno po probuzení) proklikávat menu hodinkách, což je nesmírně otravné.

Sportujeme s Withings

Co by to bylo za „chytré“ hodinky, kdybychom s nimi nemohli měřit všemožné sportovní aktivity? Withings slibuje monitoring až třiceti různých sportů, přičemž přímo do hodinek si jich můžete navolit pět. Nic pro desetibojaře. K dispozici jsou suchozemské, vodní i zimní radovánky, včetně plavání nebo windsurfingu.

Vybrané aktivity můžete „odpálit“ přímo z hodinek – buď vyhledáním v menu, nebo (volitelně) dlouhým stiskem korunky. Druhou možnost bych však doporučil nechat vypnutou, často se mi stávalo, že jsem záklonem zápěstí při jízdě na kole nebo při opření o stůl zatlačil na korunku, aniž bych chtěl.

Dobře funguje i možnost automatické detekce. Každý den jezdím do práce 15 minut na kole a 15 minut nazpět a tato aktivita se mi vždy objeví na mé timeline, aniž bych na hodinkách cokoliv pouštěl. To samé platí o prostém chození, což mám zase ověřené z každodenního venčení psa. Naštěstí pro automatický záznam aktivity je zapotřebí se dané činnosti chvíli věnovat, dobíhání tramvaje hodinky jako běh nevyhodnocují.

Automatizace se dokonce umí učit – když jsem s hodinkami poprvé „hrál“ fotbal, hodinky této aktivitě přidělily status „ostatní“. V aplikaci jsem ji opravil na fotbal (Pozor! V aplikaci navolit Soccer, nikoliv Football), to samé jsem učinil ještě dvakrát a poté byl již každý další fotbal automaticky rozpoznán.

Pokud si aktivitu „odpálíte“ sami, získáte o ní podrobnější informace. Přímo během sportování se můžete podívat, jak dlouho už se již potíte a kolik jste spálili kalorií. Při sportu je také častěji měřena tepová frekvence, která se vám pak zpětně zobrazí v záznamu o aktivitě.

Hodinky umí do venkovních aktivit přidat i záznam trasy, ovšem vlastní GPS nemají, informace o poloze si berou ze spárovaného telefonu. Běžce také nepotěší absence interní paměti pro ukládání hudby, i v tomto případě se bez smartphonu neobejdou. Hodinky ani neumí přepínat skladby v přehrávači v telefonu.

Já sám jsem příležitostný cyklista, ovšem ani pro moje potřeby nejsou tyto hodinky vhodné – jsem zvyklý používat aplikaci Endomondo, která mě sleduje online, takže manželka má přehled, v jaké fázi svého stokilometrového výletu se aktuálně nacházím.

Withings sice umožňují dodatečný export záznamu aktivity do služby Strava, ovšem online sledování možné není. Na druhou stranu, na kolo bych bez telefonu stejně nikdy nevyrazil. Je ale škoda, že hodinky nelze v Endomondo použít alespoň jako snímač tepové frekvence.

Reporty ze sportovních aktivit jsou opravdu základní, na podrobnou analýzu běhu nebo vyhodnocení efektivity při plavání (SWOLF skóre) si musíte koupit jiné zařízení. Stejně tak zde nemáte žádné virtuální kouče, kteří by vás do sportování jakkoliv motivovali.

Můžete se sice připojit do několika programů a soupeřit nebo meditovat s dalšími uživateli aplikace Health Mate, žádného virtuálního fitness kouče nebo alespoň možnosti stanovovat si nějaké dílčí cíle zde nenajdete (pokud nepočítáme každodenní počet nachozených kroků). Hodinky vás ani neupozorní, že už sedíte nepřetržitě pět hodin u počítače a měli byste se alespoň protáhnout.

V mobilní aplikaci je přitomen pouze chatbot, který doslova hoří touhou si s vámi popovídat o vašich záznamech z posledních dní, příliš užitečný ale není. I když mám na něj jednu hezkou vzpomínku – ve svém profilu jsem si na začátku nastavil, že bych rád zhubnul 5 kilogramů. Když jsem se pak po týdnu přiznal ke dvěma kilogramům navíc, chatbot mi nabídl 20 procent slevu na osobní váhy Withings. No, neberte to :-)

Své úspěchy můžete sledovat alespoň pasivně a získávat za ně různé odznáčky (např. vystoupali jste na Eiffelovu věž), aplikace vám také ukazuje souhrny statistik, kolik jste s ní nachodili kroků/kilometrů, jak jste si vedli v posledních dnech apod.

Hlavně to zdraví

Withings o hodinkách ScanWatch mluví jako o nejpokročilejším nositelným zařízením z hlediska sledování zdravotních funkcí. Aby také ne, když klasický snímač tepové frekvence doplnily senzory pro měření saturace krve kyslíkem a EKG.

Že se nejedná o žádná „šidítka“ vám prozradí aplikace Health Mate hned při první inicializaci hodinek; nejprve totiž musíte projít a akceptovat certifikace a instrukce k používání těchto funkcí. Certifikace od zdravotnických úřadů jsou také důvodem, proč šly hodinky na trh teprve nyní, přestože byly představeny už v lednu na veletrhu CES.

Nejprve se pojďme podívat na funkci EKG neboli elektrokardiogram, který graficky znázorňuje aktivitu srdce v čase. Pro tyto účely hodinky ScanWatch používají tři elektrody – dvě na zadní straně pouzdra, třetí je v kovové lunetě. Měření EKG vyžaduje přiložení druhé ruky na lunetu a absolutní klid po dobu 30 vteřin. EKG si můžete „natočit“ buď pouze na hodinkách a poté si prohlédnout výsledky v mobilu, nebo můžete průběh měření sledovat přímo na displeji telefonu.

Výsledkem je dvourozměrný graf, ze kterého lze odečíst průměrnou frekvenci jednotlivých tepů a jejich pravidelnost. Hodinky umí uživatele upozornit na fibrilaci síní (AFib), tedy závažnou srdeční arytmii, která může v nejhorším případě způsobit i mrtvici. Aplikace Health Mate vás ale zřetelně při počátečním nastavení upozorní, že samotný infarkt hodinky detekovat neumí.

Měření EKG jsme ověřili u lékaře

Sám jsem neodolal pokušení a provedl na sobě několik měření, naštěstí vždy s dobrým výsledkem. Dokonce jsem vydal se svojí kůží na trh a nechal se současně změřit skutečným dvanáctisvodovým EKG v ordinaci praktického lékaře. Výsledky s hodinkami byly do jisté míry srovnatelné, pouze z hodinek jsem v danou chvíli dostal výrazně nižší „peaky“ než obvykle.

Bylo to zřejmě způsobeno špatnou polohou při měření; zatímco klasické EKG se měří vleže s rukama podél těla, hodinky vyžadují dotyk druhou rukou. Do toho se vám ještě odpojují elektrody z ochlupené hrudi, a při tolika vnějších podnětech je těžké dodržet absolutní vnitřní klid.

I tak jsem ale s měřením EKG na hodinkách spokojen; grafy jsou uvěřitelné a mohou mnoha lidem pomoci. Fibrilací síní trpí poměrně značné procento populace, ve věkové skupině 65+ je to v Evropě až deset procent lidí, a mnozí o tomto problému ani nevědí. Proto je sympatické, že existují takto jednoduché nástroje, které ve vás při opakovaně špatných výsledcích přinejmenším vzbudí podezření, s nímž pak můžete „obtěžovat“ svého lékaře. Každé měření lze vyexportovat ve formátu PDF.

Kromě EKG hodinky průběžně měří tepovou frekvenci, a to za pomoci pomocí zelené LED diody, která do zápěstí bliká tisíckrát za minutu a zaznamenává změny v absorpci zeleného světa. Monitorování probíhá každých deset minut, při aktivované sportovní aktivitě častěji. V mobilní aplikaci si pak můžete prohlédnout denní graf a průměrné hodnoty tepové frekvence ve dne a v noci.

Diody hodinky využívají i při monitoringu nasycení krve kyslíkem (SpO2), což je novinka i u poslední generace Apple Watch. Hodinky od Withings používají senzor s několika vlnovými délkami, který červeným a infračerveným světlem měří odrazy v cévách na zápěstí a poskytuje informace o množství kyslíku v krvi. U většiny lidí se má hladina pohybovat mezi 95 – 99 procenty, pokud jsou hodnoty nižší, může to svědčit o špatné kondici nebo zdravotním stavu uživatele.

Saturaci krve kyslíkem si můžete změřit jednorázově, přičemž měření probíhá podobně jako v případě EKG – vyžadován je klidový stav a přiložení druhé ruky na lunetu hodinek. Měření trvá 30 vteřin, důležité je být opravdu v klidu a ideálně si pásek od hodinek utáhnout o dírku těsněji.

Druhou možností je automatické měření, které probíhá zejména v noci, a to pro zjištění případných respiračních poruch, které mohou být známkou spánkové apnoe. Noční měření respiračních funkcí lze nechat vždy zapnuté, vypnuté, nebo zvolit automatické měření, které probíhá několikrát do čtvrthodiny. Pochopitelně čím častější měření, tím rychlejší vybíjení baterie.

Dobrou noc a dobré ráno

Kromě sledování respiračních funkcí vám samozřejmě hodinky pohlídají i kvalitu spánku, rozlišován je hluboký spánek, lehký spánek a bdění. Hodinky automatiky rozpoznají čas usnutí i čas probuzení, pouze ráno je zapotřebí chvíli vydržet, než se objeví hodnoty z celé noci; pokud okamžitě sáhnete po telefonu, dostanete data např. pouze z tří hodin spánku.

Ideální je podívat se na analýzu noci až po prokazatelném vstání z postele. ScanWatch vaši cestu po říši snů ohodnotí tzv. spánkovým skóre, které je stanoveno ze čtyř parametrů – délky, procenta v hlubokém spánku, pravidelnosti a počtu přerušení.

Já si naštěstí na kvalitu spánku stěžovat nemůžu, což mám potvrzeno i z minulých hodinek a náramků – 50 % tvrdého spánku u mě není žádný problém, průměrný noční tep se u mě pohybuje těsně nad 50 bpm, v noci se nebudím a snažím se spát pravidelně minimálně 7 hodin „nočně“.

Výše uvedené řádky ovšem mají za následek nepříjemný fakt, že vzbudit mě v noci je takřka nemožné. To si moje žena nesčetněkrát ověřila při nočním vstávání ke řvoucím ratolestem; většinou veškeré pokusy mě vzbudit vzdala a jala se řešit situace svépomocí.

Z tohoto důvodu jsem si velmi oblíbil funkci chytrého buzení, kdy si nastavíte alarm nikoliv na přesný čas, ale na interval, ve kterém se hodinky snaží vás probudit z mírného spánku. Pokud v daném intervalu spíte jako dudek, hodinky vás probudí v poslední nastavené minutě. Chytré buzení jsem zbožňoval na hodinkách Amazfit Bip s aplikací Sleep as Android – mnohokrát jsem si v polospánku pomyslel, že teď by mi probuzení nevadilo, načež pár vteřin nato mi na ruce začaly vibrovat hodinky.

Přesně tohle by měly umět i Withings ScanWatch, ovšem výsledky jsou spíše rozporuplné; většinou mě hodinky vzbudí v první nastavenou minutu v domnění, že v danou chvíli je můj spánek mírný. Ano, tvrdý možná není, ale kdyby hodinky ještě pár minut počkaly, ukázal bych jim, že umím spát ještě mírněji.

Bohužel aplikace Sleep as Android s hodinkami Withings nepracuje. S intenzitou vibrací problém nemám, nestalo se mi, že by mě hodinky nedokázaly probudit. Okolí přitom o mém budíku vůbec neví.

Pro úplnost dodám, že nastavení budíku lze provést pouze v aplikaci Health Mate (klidně jich můžete mít uloženo několik s různou periodicitou), z hodinek však lze budík pouze vypnout/zapnout. To je škoda, v sekci „Čas“ v hodinkách najdete i stopky a odpočet, přičemž čas pro odpočet lze pohodlně nastavit korunkou.

Výdrž a nabíjení

Hodinky jsem nabil ihned po vybalení z krabičky a poté už jsem nemusel. Přibližně takto jsem si představoval text této kapitoly, neboť výrobce slibuje výdrž na jedno nabití až 30 dní. Rychle jsem však vystřízlivěl, když mi hodinky po 4 dnech používání ukazovaly 50 procent a dalších 50 procent zmizelo po týdnu. Důvodem bylo zřejmě počáteční nadšení z hodinek, kdy jsem si každou chvíli měřil EKG a SpO2, sem tam přidal i nějakou sportovní aktivitu.

Slibovaných 30 dní dosáhnete pouze v případě, že se budete omezovat. Pokud vám neustále chodí notifikace, máte nastavený jas displeje na maximum, sem tam si zajdete zasportovat a občas změříte zdraví, počítejte spíše s poloviční hodnotou.

Výdrž lze prodloužit například úplným vypnutím nočního skenování respiračních funkcí, pokud jste si jistí, že nemáte žádné problémy s dýcháním. Takto by mohly hodinky bezpečně vydržet i dvoutýdenní dovolenou bez nabíječky. Jakmile nabití poklesne na 0 procent, dostanete navíc ještě dalších 20 dní ukazování času, sledování kroků a spánku.

Nabíjení obstarává magnetická kolébka se dvěma kovovými piny na jednom konci a USB-A konektorem na konci druhém. Dovedl bych si představit silnější spojení, stačí jeden neopatrný pohyb a hodinky se přestanou nabíjet. Vůbec nejraději bych byl za implementaci Qi nabíjení, avšak tím by hodinky musely přijít o kovové dýnko.

Aplikace Health Mate: vše pod jednou střechou

Jak jsem již několikrát v textu zmínil, hodinky spolupracují s aplikací Health Mate, která je dostupná jak pro Android, tak pro iOS. Do aplikace si můžete přidat více zařízení najednou, dokonce i dvoje hodinky.

V tomto případě mají každé své zvláštní nastavení, každé z nich ukazují zvlášť nachozené kroky, které vám pak aplikace sečte do jedné denní aktivity. Prostředí aplikace je přehledné a synchronizace je příjemně rychlá. Musíte však překousnout absenci češtiny, kterou mimochodem trpí i prostředí samotných hodinek.

Aplikace je rozdělena na čtyři hlavní sekce:

Domovská obrazovka s chronologicky seřazenými údaji ze všech měření, workoutů a trendy za poslední týden (dodržený cíl nachozených kroků, spánkové skóre, počty workoutů)

Dashboard obsahující záznamy o aktivitách, údajích o srdeční aktivitě, o spánku apod.

Seznam zařízení s možností jejich podrobného nastavení

Profil uživatele s nastavením aktuální výšky a váhy a seznamem všech úspěchů a nasbíraných odznáčků

Nastavení hodinek je poměrně široké, kromě času a budíku lze v hodinkách nastavovat počet a pořadí položek v menu hodinek, provést výběr pěti sportovních aktivit, nastavit jas displeje, měnit chování dlouhého stisku korunky a vybírat si, jak často se mají měřit některé zdravotní funkce. Pohrát si také lze s notifikacemi, kde mi přímo zoufale chybí volba „od 22:00 do 6:00 automaticky zapnout režim nerušit“.

Aplikace od výrobce je přehledná, svižná a graficky velmi dobře udělaná, ovšem docela mě mrzí, že okolo hodinek Withings není tak široká komunita a nevznikají alternativní aplikace, které by některé funkce doplnily.

Závěr: nejkrásnější hybridní hodinky na trhu

Hodinky Withings ScanWatch jsou unikátním zařízením, které v sobě kombinuje eleganci, čistotu a řemeslnou poctivost klasických ručičkových hodinek a k těmto aspektům nenásilnou formou přidávají spoustu funkcí, které známe z chytrých hodinek.

Cílovou skupinou tohoto produktu nejsou hi-tech nadšenci, kteří za své peníze chtějí mít na zápěstí telefon, peněženku, emailový klient, kalendář, vodotrysk, apod.; pro ty jsou určené hodinky s „otevřeným“ systémem a možností dodatečně instalovat aplikace. Cílovkou také nejsou profesionální sportovci, kteří vyžadují GPS, armádní odolnost, solární nabíjení a ultra přesné záznamy aktivit.

Může se zdát, že některé kapitoly této recenze jsou psány v duchu „hodinky umí tuhle věc, ale…“, rozhodně to ale neberte jako stížnost. Spíše se jedná o upozornění namířené pro výše uvedené dvě skupiny uživatelů. Withings ScanWatch jsou určené zejména pro skupinu lidí, která nedá dopustit na své elegantní švýcarské/japonské ručičkové hodinky, avšak na druhé ruce nosí levný chytrý náramek, který se stará o měření kroků, tepu a o zasílání notifikací.

Withings ScanWatch kombinují výhody těchto dvou zařízení a nad perfektní zpracování a líbivý design přihazují ještě nadstandardní paletu senzorů sledujících uživatelovo zdraví. Neříkám, že je toto skloubení stoprocentně dokonalé, existuje spousta „chytrých“ funkcí, které by firma Withings mohla vylepšit nebo doplnit. Ovšem s každým pohledem na tento šperk máte tendenci všechny drobné nedostatky hodinkám odpustit. Včetně vyšší ceny, která u námi testovaného modelu lehce převyšuje 8 tisíc korun.

Vymyslet jednoznačné bodové ohodnocení tohoto produktu je v zásadě nemožné, záleží na preferencích každého člověka. Pokud je pro vás design na prvním místě a každá „chytrá“ funkce je pouze příjemným bonusem, zasáhnou vás Withings ScanWatch hluboko do pravidelně tepajícího srdce.

Pokud jste ale uživatel pokročilejších chytrých hodinek, může vám nějaká funkce chybět, nebo vám nemusí vyhovovat její interpretace. Pro první skupinu se nebojím Withings ScanWatch odhodnotit 100 procenty, druhá si pak může odečítat procenta podle některých rozporuplných položek v recenzi. Mé maličkosti se francouzský výrobce maximálně trefil do vkusu a řadím se jednoznačně k první skupině.