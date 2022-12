Michael Chrobok: jaká zařízení a aplikace aktuálně používám

Windows nepoužívám přes 4 roky a návrat rozhodně nechystám

Z Androidu možná po letech přesedlám na iOS

Bez hraní na konzoli si nedokážu představit den

V rámci našeho seriálu, ve kterém se vám, našim čtenářům, představují klíčoví členi redakce SMARTmania.cz, došla nyní řada na mě, coby zástupce šéfredaktora Jirky Hrmy. V následujícím textu se vám pokusím ve stručnosti přiblížit, jak jsem se dostal ke své pozici, která chytrá zařízení aktuálně používám (nejen) pro práci, bez kterých aplikací si nedovedu představit svůj běžný den a co mě za uplynulý rok z technologického světa nejvíce zaujalo.

Věk: 29 let

Pozice: zástupce šéfredaktora SMARTmania.cz

Počítač: MacBook Air (2021)

Telefon: Samsung Galaxy S10e

Oblíbené doplňky: Logitech MX Master 2S, Nintendo Switch Lite, cokoli od Peak Design

Oblíbené služby: TickTick, 1Password, Threema

Jak jsem se dostal na SMARTmanii?

Chytrým telefonům a moderním technologiím jsem propadl na základní škole, především díky Sony Ericssonu K750i a nedostižnému vzoru Nokii N95. Na střední se tento můj zájem ještě prohloubil – to se mi totiž do rukou dostal Samsung i8000 Omnia II s Windows Mobile a já věděl, že chytrý telefon musím mít. A tak jsem nakonec skončil u HTC Touch 2, který byl mou vstupenkou do světa chytrých telefonů.

Mobilním Windows jsem byl věrný poměrně dlouho, především díky Nokii Lumii 820 a nástupkyni Lumii 830. S koncem Windows Phone/Mobile jsem se nikdy úplně nesmířil a stále nostalgicky vzpomínám na ikonické dlaždice, byť je mnozí dodnes nenávidí. Na Androidu jsem zakotvil poměrně pozdě v rámci programu Android One, který v našich končinách prezentovalo Xiaomi prostřednictvím modelů Mi A1 a pozdějšího Mi A2. Do třetí generace jsem už ale nenaskočil – zběhl jsem k Samsungu a jeho kompaktnímu vlajkovému modelu Galaxy S10e, který mi slouží dodnes.

Na SMARTmanii jsem se dostal patrně tou nejobyčejnější cestou – odpovědí na pracovní inzerát. Tehdy jsem začal psát jako externista novinky a poté i recenze, až jsem zakotvil na současné pozici zástupce šéfredaktora. Mimo to se příležitostně věnuji copywritingu, fotografování všeho druhu nebo psaní o hrách pro Xboxweb.

Na čem pracuji?

Stejně jako drtivá většina z nás, i já jsem začínal pracovat na strojích s Windows. Pokud se nebudu zaobírat dávnou historií, zmíním první generaci konvertiblu Lenovo IdeaPad Yoga 11s. Ta mě ale utvrdila v tom, že takové zařízení už znovu používat nechci. Po několikaleté epizodě s Chromebookem od Aceru, o kterém jsem napsal nejeden text, jsem nakonec zakotvil na MacBooku Air s čipsetem M1, se kterým jsem prozatím spokojený. Z příslušenství používám prakticky jen myš Logitech MX Master 2S, která je jednou z nejlepších kancelářských myší na trhu.

Z ostatní elektroniky si nedovedu představit život bez Bluetooth sluchátek. Aktuálně používám Realme Buds Air 3 a Huawei FreeBuds Pro 2, nicméně špunty se u mě povětšinou dlouho neohřejí a relativně často je měním za nové. Spolehlivým parťákem je také tablet Huawei MediaPad M5 10.8, který sice není nejnovější, ale na postelové sledování filmů a gaučové brouzdání internetem bohatě postačuje.

Pokud jde o nositelnou elektroniku, tak ta nemá na mém zápěstí na pravidelné bázi místo – vyzkoušel jsem celou řadu různých chytrých hodinek a fitness náramků, ale klasickým hodinkám se zkrátka nic nevyrovná.

Ve volných chvílích si rád něco zahraji na Xboxu Series X, ale nepohrdnu ani nějakou exkluzivitou na PlayStationu 4. Na cesty se mnou téměř vždy vyráží Nintendo Switch Lite. Své místo především na dlouhých cestách má v batohu také Kindle, byť papírové knize se nic nevyrovná – má knihovna narvaná k prasknutí by mohla vyprávět.

Nejen pro SMARTmanii se také věnuji focení, které je mou částečnou obživou a velkým koníčkem. Aktuálně se seznamuji s bezzrcadlovkou Sony Alpha A7C, přičemž jako záložní tělo mi slouží legendární Sony Alpha A6000. Objektivů mám celou řadu, nicméně aktuálně mě nejvíce baví Sigma 24mm f/3.5 a skvělý univerzál Tamron 17-70 mm f/2.8.

Jaký používám smartphone?

Jak již padlo, s plnohodnotnými mobilními operačními systémy jsem nejprve přišel do styku prostřednictvím Windows Mobile, avšak asi jako většina jsem zakotvil u Androidu. Přes různé peripetie se nakonec mým mobilním parťákem stal dříve zmíněný Samsung Galaxy S10e, který sice musel v průběhu svého života podstoupit výměnu baterie, avšak stále se má čile k světu. Musím na něm ocenit především kompaktní rozměry, skvělou ergonomii, dostatek výkonu či kvalitní fotoaparáty. Na co jsem si ale zvykl úplně nejvíce, je nadstavba One UI, kterou považuji za to nejlepší, co můžete na Android naroubovat.

Pošilhávám po iOS, především díky skvělé spolupráci s MacBookem. Z aktuálních iPhonů mi největší smysl dává ten s číslem 12, který jsem recenzoval a i přes spoustu výhrad je to podle mě jedno z nejzajímavějších zařízení za poslední dobu, minimálně v ekosystému od Applu. Jestli ale nakonec zvládnu opustit železnou košili jménem Android, zůstává ve hvězdách. Je velmi pravděpodobné, že se budu muset naučit žít v obou ekosystémech současně.

Bez jakých aplikací se neobejdu?

Hardware mě sice vždycky velmi zajímal, avšak bez patřičného softwaru by byl naprosto k ničemu. Oblíbených aplikací pro macOS příliš nemám – vesměs využívám ty výchozí, především pro jejich jednoduchost a přehlednost. Přesto si nedovedu představit pracovní stroj bez programů na úpravu fotografií, jako jsou Polarr, Affinity Photo, PhotoBulk a Adobe Photoshop, přičemž každý z nich využívám pro jiný pracovní scénář.

Neobejdu se ani bez Android File Transfer pro přenášení souborů z telefonu, CopyClip pro rozšíření paměti schránky nebo programu s krkolomným názvem MKVToolNix, který umožňuje snadno a rychle spojit více videí do jednoho.

Na mobilu (a potažmo i v počítači) jinak používám celou plejádu aplikací a služeb, bez kterých si nedovedu představit svou každodenní rutinu. Aplikace od Googlu, výchozí řešení od Samsungu či alternativy od Microsoftu asi příliš komentovat nebudu, zkrátka na něco mi vyhovuje řešení ze Soulu, jinde to zvládnou lépe v Mountain View a občas zazáří v Redmondu. Stejně tak aplikace sociálních sítí nepotřebují širší komentář, neboť využívám ty oficiální.

Bez čeho si ale nedovedu představit běžné fungování, je správce hesel 1Password, všechny důležité i méně důležité věci organizuji přes TickTick, pro placení se neobejdu bez Curve, na sledování sportů používám Livesport a oficiální aplikaci MLB, MHD hledám zásadně přes IDOS, finance spravuji v aplikaci Wallet, hudbu a podcasty poslouchám přes Spotify a bez RSS čtečky Palabre nedám ani ránu. Pro komunikaci používám celou řadu různých messengerů, avšak pro rodinu a blízké přátele mám vyhrazenou Threemu. Widgety od Today Weather a Agenda pak považuji za samozřejmost.

Za zmínku stojí také některé hry, ke kterým se rád vracím. Pokud zrovna nemám na recenzi nějakou žhavou novinku, odpočinu si u aktuálního fotbalového ročníku FIFA či MLB The Show. Stálicí je také Diablo II na všech možných platformách a poslední dobou nevynechávám ani multiplayer v Call of Duty: Modern Warfare 2. K PC občas uteču si zahrát perfektní Cities: Skylines s celou řadou modů a mé Nintendo okupují nejen exkluzivity jako The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ale také indie záležitosti či retro střílečky.

Jaká technologie mě letos oslovila?

Závěr roku je příhodná doba k bilancování. Co mě v rámci technologického světa letos překvapilo? Nejprve začnu klady. To je bezesporu rozmach umělé inteligence, který sleduji s mírným nadšením. Na poli smartphonů nic konkrétního zmínit nemohu, nicméně trend postupně zvyšující se kvality v nižší střední třídě je rozhodně pozitivní. Překvapením bylo také představení Dynamic Islandu u iPhonu 14 Pro, kdy jsem až nevěřícně kroutil hlavou nad tím, že tak triviální věc nenapadla nikoho už dříve. Nejvíce ale chválím první výsledky z Webbova teleskopu, které berou dech.

Rok 2022 nicméně přinesl i některá negativa. To největší je pro mě způsob, jakým Elon Musk převzal Twitter, mou oblíbenou sociální síť. Mírným zklamáním je také příchod Huawei P50 Pocket a Motoroly Razr 2022. Ani tyto skládačky mě nedokázaly přesvědčit o tom, že budoucnost je ohebná. Rovněž výsledky snah o vybudování metaverse v ze strany Mety a dalších mi připadají směšné v porovnání s takřka 20 let starým Second Life. Doufejme, že se příští rok ponese především v duchu pozitivních změn, nikoli těch negativních.