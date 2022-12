Jakub Fišer: jaká zařízení a aplikace aktuálně používám

Z hlediska mobilních platforem jsem i kvůli práci jakýsi obojživelník

Windows si ale na práci už představit neumím – 4 roky používám počítače Apple

Kuriózní může být, že i u desktopového iMacu vyžaduji trackpad

Na sociálních sítích i v komentářích pod články se nás čas od času ptáte, jaká zařízení my sami dlouhodobě používáme a proč jsme si je vybrali. Rozhodli jsme se tak přetnout vánoční klid a připravit menší seriál, ve kterém vám postupně představíme nejaktivnější členy redakce a také to, na čem pracují a jaká řešení jsou jim blízká. Moje preference nejsou nikterak záludné – mám rád produkty, které fungují ideálně hned po vybalení z krabice. A podle toho také vypadá můj pracovní set-up.

Věk: 23 let

Pozice: redaktor

Počítač: MacBook Air (2019), iMac M1 (2021)

Telefon: iPhone 12 Pro, Nothing Phone (1)

Oblíbené doplňky: Magic Trackpad, Apple Watch

Oblíbené služby: TickTick, Apple Music, Pixelmator Pro

Na čem pracuji?

Až do letošního listopadu jsem byl výhradně notebookový člověk. Vystřídal jsem postupně MacBook Air 2018 a 2019. Předtím jsem používal také laptopy s Windows, ale to už je dávná minulost. Práce na desktopu mi přišla nepřehledná a hlavně bylo všechno na můj vkus moc velké. Domů jsem si tedy ani nepořizoval monitor, natož stolní počítač.

Názor jsme změnil ve chvíli, kdy jsem se začal věnovat víc psaní a méně vedení redakce, což byla činnost, která v mé předchozí práci značně převládala. Rozhodl jsem se tedy, že si doma udělám pracovní stanici se vším všudy, a zainvestoval jsem do zatím posledního 24″ iMacu od Applu s M1 procesorem, 4,5K Retina displejem a základní porcí 8 GB RAM. Přímo na stránkách výrobce jsem si pak navolil šedou verzi s klávesnicí vybavenou čtečkou otisků Touch ID a také Magic Trackpadem, protože při práci na klasické myši nejsem tolik produktivní.

Zvykání to nebylo dlouhé. iMac je skvělý domácí stroj pro multimédia i středně náročnou práci, což mě bohatě uspokojuje. Na hraní mám vedle televize zaparkovanou konzoli PlayStation 5.

Mým sekundárním počítačem je dnes již trochu vousatý MacBook Air (2019) – poslední Air s Intelem, jak já s oblibou říkám. Laptopu už sice trochu dochází dech při graficky náročnějších operacích, ale v kooperaci s iMacem je výborným partnerem. Na stole mám oba stroje vedle sebe a extrémně rychle jsem si zvykl ovládat je jednou sadou periferií pomocí funkce Universal Control, kterou Apple uvedl s macOS Monterey (verze 12).

A přestože největší penzum práce odvedu doma, bez počítačového parťáka na cestách se také neobejdu. Tam potřebuji být produktivní stejně jako doma – v letadle, ve vlaku, nebo v klidu na hotelu tak využívám lehký a tenoučký MacBook. O aktualizaci na novější model zatím neuvažuji, protože na něm nemám postavenou hlavní agendu – nepotřebuji nutně to nejlepší a nejvýkonnější.

Pokud jde o utility a nástroje v macOS, které denně používám, je to zejména prohlížeč Safari v kombinaci s Firefoxem, úkolovník TickTick s perfektní synchronizací napříč zařízeními, hudební streamovací služba Apple Music (hudbu poslouchám 90 % času stráveného prací), grafický editor Pixelmator Pro a pak takové ty klasiky jako Microsoft Teams nebo kancelářský balíček iWork.

Jaký používám smartphone?

Sám o sobě prohlašuji, že jsem velmi kritický vůči Applu. Jeho mobilní produkty z posledních let se mi spíše nelíbí. Musím na sebe však prásknout, že mým hlavním zařízením je již pěknou řádku let iPhone, aktuálně dosluhující iPhone 12 Pro. Nový už není ani omylem, ale motivace pro nákup modelu 13 nebo 14 mi chybí. Nejsem příznivec iterativních změn. Pevně však věřím, že příští rok v Cupertinu představí pořádnou bombu.

iPhone používám zejména kvůli tomu, že mám rád, když zařízení funguje pokud možno co nejdéle a co nejlépe. iPhone je pro mne stále nejspolehlivějším telefonním zařízením, které mohu mít. A lví podíl na tom má i zaháčkovanost do ekosystému, jak jsem naznačil výše.

Jako technologický novinář a recenzent však mám za úkol testovat také konkurenční zařízení a Android mám tak v kapse, nebo alespoň na stole, bez ustání. Z poslední doby mne oslovil především Nothing Phone (1), který používám jako svůj sekundární telefon. Sáhnu po něm, kdykoliv potřebuji pozdravit platformu Android. Nothing Phone má Android de facto v čistém provedení, bez balastu a až na pár výjimek bez grafických kudrlinek.

Více než samotné zařízení mě ale nadchla celá značka Nothing a její příběh. Neví to každý, ale jde vlastně o evropský startup se sídlem ve Velké Británii. Založil ho švédský vizionář s čínskými kořeny Carl Pei, který v minulosti vybudoval třeba i ryze čínské OnePlus. I ke svému oblíbenému Nothing Phonu umím a musím být kritický, jak demonstruji v naší recenzi.

Bez jakých aplikací se neobejdu?

Oproti šéfovi Jirkovi, který také používá více než jeden Apple počítač, jdu po cestě, kterou mi vyšlapaly výhradně first party aplikace. Nativní obsah měl Apple vždy výborný a nemám důvod mu nevěřit stran kancelářského balíku nebo hudební streamovací služby. Výjimky se najdou, ostatně jsem je také zmiňoval, ale jsou u mě spíše v menšině. Občas se mi lidé smějí, protože s chutí používám i Apple Mapy. Na mou obranu: neřídím a pro cestování po svých se hodí úplně stejně jako známější konkurent od Googlu.

Pro práci i běžnou denní agendu pak na telefonu sahám po vcelku standardní plejádě aplikací. Komunikaci mám rozředěnou mezi iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp a Microsoft Teams, který v redakci od letoška používáme k práci. Úkolovník TickTick zaměňuji pro osobní účely za nativní Připomínky od Applu. Hodně času také trávím analýzou tuzemských i zahraničních médií – tady nedám dopustit na RSS čtečku Feedly.

A když je čas práci i telefon odložit, zapínám Apple Podcasty, popřípadě YouTube s členstvím Premium pro poslech bez obrazu. V telefonu mám nainstalované i aplikace VOD služeb, jako jsou Disney+, Netflix nebo HBO Max, avšak ke konzumaci tohoto obsahu využívám radši televizi v obývacím pokoji. Ale to už jsme od práce hodně mimo…

Jaká technologie mě letos oslovila?

Nevýhodou toho, když píšete svůj medailonek jako jeden z posledních, je riziko opakování. Posledních pár týdnů a měsíců zůstávám u vytržení z toho, co dovede umělá inteligence. Jak uvěřitelně a kupodivu „lidsky“ umí pracovat chatovací robot ChatGPT od OpenAI. Jak mistrně dokáže neuronka Midjourney (ale i další jí podobné) duplikovat styly slavných malířů. Troufám si říct, že tohle je věk robotů, který se mi opravdu líbí. Snad nebudeme všichni zklamaní z toho jak si povedou, až padne lidstvo…

Z hlediska smartphonů, kterým se již přes 4 roky profesionálně věnuji, mě toho letos oslovilo pramálo. iPhone s Dynamic Islandem je pěkný, ale jako revoluci se nám to jenom snaží prodat. Skládačky už vstoupily do mainstreamu a revolucí skutečně jsou, ale svou motivaci pro nákup takového zařízení zatím marně hledám. Do příštího roku bych si ale přál, aby bylo více špičkových technologií dostupných pro běžné zákazníky. Není totiž větší radosti, než když vidím smartphone za pár tisíc, jak v lecčem strčí do kapsy alternativu za pětinásobnou cenu.