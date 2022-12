Michal Maňák: jaká zařízení a aplikace aktuálně používám?

Jak vypadá moje pracovní prostředí?

Proč mám na telefonu Android 10 a nechci ho měnit?

Co za aplikace byste našli na mém telefonu?

V rámci našeho seriálu o redaktorech došlo i na mě. V kostce by se dalo říci, že jsem studovaný ajťák s náklonností k mašinkám na baterky. Jak asi víte, takový koníček je drahý a pro studenta je těžké investovat do nových a novějších telefonů. Jak si je tedy otestovat a nepřivést sebe či rodiče na mizinu? Psát o nich! S grafomanií si tykám, takže psaní recenzí byla jasná volba. Díky ní jsem získal i svou první pracovní pozici v e-commerce s elektronikou, abych v této oblasti prožil dalších bezmála deset let. Z původního marketingového psaní se vyklubal copywriting, z něj specializace na SEO, z ní zase webová analytika, která mi opět umožnila šetřit si psaný projev pro koníčky.

Věk: 33 let

33 let Pozice: analytik



analytik Počítač : desktop se specifikacemi Intel Core i5-4590, 8 GB RAM a Radeon RX 570

: desktop se specifikacemi Intel Core i5-4590, 8 GB RAM a Radeon RX 570 Telefon: Samsung Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S20 Plus 5G



Samsung Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S20 Plus 5G Oblíbené příslušenství: Huawei Watch GT



Huawei Watch GT Oblíbené služby: Music-map.com, Strava

Na čem pracuji?

Mezi ně jinak patří i jízda na horském kole (směrem dolů) a vojenství, ale baví mě sledovat i dění ve světě a v hudbě či se jen vzdělávat. Spousta věcí je nesmírně zajímavých, pokud se dostanu dostatečně hluboko.

Windows jsem měl rád i v době, kdy na Microsoft směřovaly vtipy ze všech stran. Možná proto, že Windows 3.1 byly obrovským posunem proti DOSu, možná proto, že krátký test iPhonů před lety mi ukázal, že mám raději svobodu než bezpečí. Nebo jsem zkrátka moc konzervativní. :-) Na techniku si nijak nepotrpím, nevadí mi ani levný hardware co se periferií týče, zato ocením druhý monitor, který aktuálně supluji tabletem. Spotify a good ol‘ Winamp si holt zaslouží vlastní displej.

Stůl mám ale maličký, kabelů spoustu, navíc se v okolí často válí všemožné produkty z testů, takže na úklid není čas. A abych byl upřímný, ani ta chuť.

Co na mém pracovišti najdete?

Asi deset let staré PC, které má méně RAMky než můj telefon. Ale Intel Core i5-4590 a grafika Radeon RX 570 pořád ještě staré pecky rozběhnou.

Krabice a zařízení z recenzí, momentálně klávesnici ROG Strix Scope RX a myš Steelseries Aerox 5.

Reproduktory C-Tech SPK-550BT, případně sluchátka ConnectIT, ani nevím jaká. Ale svítí!

Starý hardware, někdy můj, někdy od rodinných příslušníků, aby získal druhý život. Galaxy Note 10.1 supluje displej, OnePlus 3T je laboratoř na custom ROMky, občas vylovím ještě stařičký Huawei Pad M2, jedno z mála zařízení s funkčním 3,5mm jackem v okolí.

Napájecí a komunikační vedení všeho výše zmiňovaného, tedy změť asi čtyř USB-C kabelů a bezdrátové nabíječky.

Notebook a Lentilky jsou pracovní.

Jaké programy na počítači používám?



Moc aplikací nepoužívám. Už mám starý počítač, který slouží nejčastěji pro spouštění starých her a webového prohlížeče. A jelikož má prakticky každá aplikace i své webové rozhraní, nepotřebuju toho instalovat moc.

WinAmp – Mám rád hudbu offline. Některou online ani nenajdu, na jinou bych zapomněl. A i když většinou pouštím muziku na YouTube či Spotify, na tradiční WinAmp nedám dopustit.

– Mám rád hudbu offline. Některou online ani nenajdu, na jinou bych zapomněl. A i když většinou pouštím muziku na YouTube či Spotify, na tradiční WinAmp nedám dopustit. World of Warcraft – Co dodat… Snad jen že bych víc hrál i Armu, ale ve 30 FPS to není ono.

– Co dodat… Snad jen že bych víc hrál i Armu, ale ve 30 FPS to není ono. Microsoft Teams – Můžete na ně nadávat, můžete říkat, jak jiný kecálek umí to a tamto lépe, ale z hlediska produktivity jsou „teamsy“ super. Alespoň tedy když je dovybavíte doplňky jako SharePoint, OneDrive, kalendářem a kdo ví čím ještě.

– Můžete na ně nadávat, můžete říkat, jak jiný kecálek umí to a tamto lépe, ale z hlediska produktivity jsou „teamsy“ super. Alespoň tedy když je dovybavíte doplňky jako SharePoint, OneDrive, kalendářem a kdo ví čím ještě. PowerBI – Protože je to ultimátní nástroj snad pro cokoli, co jde aspoň trochu kvantifikovat. Říkal někdo „stačí mi excel“? Možná ano, ale proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše. Screenshoty ale raději nedodám, pracovní tajemství je pracovní tajemství.

– Protože je to ultimátní nástroj snad pro cokoli, co jde aspoň trochu kvantifikovat. Říkal někdo „stačí mi excel“? Možná ano, ale proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše. Screenshoty ale raději nedodám, pracovní tajemství je pracovní tajemství. Iriun WebCam – Maličká blbůstka, která udělá z telefonu webkameru pro PC. Určitě existuje spousta alternativ, ale tohle řešení je mojí volbou na home officu.

Jaký používám telefon?

Vzhledem k tomu, že Nokia N900 se nikdy nedočkala pořádného nástupce, jsem byl nucen přejít na Android. T-Mobile G1 prožil jepičí život, ale Motorola Atrix kdysi předběhla dobu – umožňovala připojit dokovací stanici a dokonce už v roce 2011 disponovala čtečkou otisků prstů. Nahradil ji až LG Optimus 4X HD, nejlepší telefon do zimy, neboť jeho Nvidia Tegra hřála jak kamna. Po něm už přišel Nexus 5, OnePlus 3T a přes krátkou známost s Xperií XZ2 jsem zakotvil u Samsungu.

Dlouhou dobu jsem na telefonech střídal různé custom ROMky, ale Google podobným praktikám čím dál víc brání. Když ale potřebujete 100% funkční zařízení, a ne absolvovat hru na kočku a myš se SafetyNetem, root není tou pravou volbou. Naštěstí mě ale zachránil Samsung se svými GoodLock moduly, a tak poslední tři roky žiji bez rootu. Za své primární zařízení považuji duhový Galaxy Note 10 Plus. Jedná se však o model z Honkongu, se Snapdragonem! Na něm mi běží Android 10 a zůstane tam napořád, nebo alespoň do doby, než Android vrátí původní zobrazení notifikací hudebního přehrávače. :-)

Protože však tento artefakt střežím jako oko v hlavě, většinu času leží jen tak na stole a v denním provozu v kapse tahám „obyčejný“ Galaxy S20+ 5G. Už ale počítám dny, kdy ho nahradí novější kousek.

Bez jakých aplikací bych v mobilu nevydržel?

Spoustu aplikací v mém mobilu sami dobře znáte. Je to takové to komunikační minimum a multimédia. Zmíním tedy jen to zajímavější, nebo to, co stojí za vyzkoušení:

Samsung GoodLock, respektive NiceLock – Umožňuje upravovat vzhled a funkce nadstavby OneUI, aniž by bylo třeba sahat po rootu. Naštěstí umožňuje upravit přesně ty věci, které se dřív řešily po odemknutí bootloaderu.



– Umožňuje upravovat vzhled a funkce nadstavby OneUI, aniž by bylo třeba sahat po rootu. Naštěstí umožňuje upravit přesně ty věci, které se dřív řešily po odemknutí bootloaderu. #hex_ – Další utilitka pro úpravu grafických témat v telefonech Samsung. Sice pro aktivaci vyžaduje ADB, ale to je maličkost. Umožňuje modifikovat i věci, které GoodLock neumí.



– Další utilitka pro úpravu grafických témat v telefonech Samsung. Sice pro aktivaci vyžaduje ADB, ale to je maličkost. Umožňuje modifikovat i věci, které GoodLock neumí. AdHell3 – Původně nástroj Samsungu pro správu korporátních zařízení. Drobnou oklikou se dá ale dostat i do běžného telefonu, kde může fungovat jako firewall i AdBlock. A to i pro systémové aplikace!



– Původně nástroj Samsungu pro správu korporátních zařízení. Drobnou oklikou se dá ale dostat i do běžného telefonu, kde může fungovat jako firewall i AdBlock. A to i pro systémové aplikace! Button Mapper + Shortcutter + Custom Quick Settings – Trio aplikací, které umožňuje naplno využít prostor rychlých nastavení v Androidu. Některá umožňuje skrýt navigační tlačítka nebo přejít do fullscreen režimu, další např. přidává do Quick Settings aplikace či zkratky.



– Trio aplikací, které umožňuje naplno využít prostor rychlých nastavení v Androidu. Některá umožňuje skrýt navigační tlačítka nebo přejít do fullscreen režimu, další např. přidává do Quick Settings aplikace či zkratky. gReader – Pokud chci mít přehled v mnoha tématech, je RSS čtečka ideálním nástrojem. Cestou z a do práce se dá projet desítky a stovky článků, abych se začetl jen do těch nejzajímavějších.



– Pokud chci mít přehled v mnoha tématech, je RSS čtečka ideálním nástrojem. Cestou z a do práce se dá projet desítky a stovky článků, abych se začetl jen do těch nejzajímavějších. YMusic – Aplikace umožňující přehrávat pouze zvuk z YouTube videí, kterou používám na sledování rozhovorů i některých audioknih.

– Aplikace umožňující přehrávat pouze zvuk z YouTube videí, kterou používám na sledování rozhovorů i některých audioknih. ToF Viewer – legrácka využívající Time of Flight senzoru pro pohled vzdáleně připomínající noční vidění.

Které technologie mě letos zaujaly?

Mám dojem, že poslední dobou je zajímavého hardware jako šafránu. Těšil jsem se na rolovací displeje a nic. Skládačky už tak zajímavé nejsou, výkonu mají i loňské telefony habaděj. Nakonec tedy top vychytávka, kterou jsem v roce 2022 viděl: Rivian R1T a Ford F-150 Lightning.

Zaprvé mám rád americké pick-upy s jejich majestátním prostorem, za druhé se mi líbí, že obě elektroauta v mých očích udělala více, než jen výměnu spalovacího motoru za elektrický. Jejich parametry za jízdy jsou mi prakticky ukradené, ale využití vnitřního prostoru a energie uložené v bateriích, v tom vidím budoucnost. Ještě na nějakého takového krasavce sehnat finance a zařídit nabíječku u paneláku…