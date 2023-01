Martin Wagenknecht: jaká zařízení používám a co řídím

Kombinaci MacBooku a iPhone už využívám 12 let

Možná se ale blíží doba přesunu na Android/Windows

Potřeboval-li bych dnes auto do města, rozhodoval bych se mezi Dacii Sandero a BMW i3

V redakční poště, na sociálních sítích i v komentářích pod články se nás poměrně často ptáte, jaká zařízení my sami dlouhodobě používáme a proč tomu tak je. Tím, že pracuji v automobilové sekci se malinko liším od kolegů, kteří jsou v oblasti počítačů a telefonů experty. Naopak ale můžu tento seriál rozšířit o svou garáž, která by vás mohla zajímat.

Na čem pracuji?

Už od svých studií jsem byl zvyklý brát si svůj počítač všude s sebou, proto jsem vždy inklinoval k lehkým a skladným notebookům. Jakmile Steve Jobs vytáhnul z obálky první Macbook Air, bylo vymalováno. Na Airu mi vždy vyhovovaly nejen rozměry, ale hlavně výdrž baterie. Momentálně pracuji na MacBooku Air 2019 s 16GB RAM. Moje „Air-éra“ nicméně skončí jakmile vyjde MacBook Pro 14″ s M2 čipem. Už dlouho se rozhoupávám k přechodu k nějakému sofistikovanějšímu stroji. Začíná mě omezovat nejen výkon, ale také nedostatek portů. Především slot na SD kartu by mi ušetřil dost času i nervů.

V kanceláři sedím na židli Herman Miller a používám polohovatelný stůl, snažím se alespoň polovinu pracovní doby stát. Jako monitor mi slouží Dell U2518D a myš používám Apple Magic Mouse. Ta se sice perfektně hodí na gesta a občas urychlí práci, nicméně v oblasti ergonomie je úplně k ničemu a využívám ji jen na specifickou práci. Na stole mám vždy bezdrátovou nabíječku Mophie na telefon i klasické Airpody. Ty mám už pět let a druhou generaci jsem koupil jen kvůli bezdrátovému nabíjení. Když pracuji v kavárně nebo na cestách vždy s sebou beru také sluchátka Sony WH-1000XM4 se super noise cancellingem. Pro úpravu fotek někdy používám také iPad Air 2020 v kombinaci s Apple Pen. V šuplíku je ještě HP Elitebook, který slouží primárně na Age of Empires II.

Jaký používám smartphone?

Asi vás nepřekvapí, že jsem zůstal u jablíček i v oblasti telefonů. Jako první smartphone by se u mě nejspíš dal počítat Sony Ericsson W950i, který po nějaké době doplnil iPod Touch. Byl jsem unešený, jak dobře funguje u iPodu dotykový displej. Dlouho se mi nechtělo nosit obě zařízení a tak jsem obě prodal a koupil si svůj první iPhone. V té době iPhone 3G trpěl několika nedostatky, které jsem se snažil vyřešit Jailbreakem. Následovalo několik iPhonů přes 4S, 6S, 8, X až k aktuálnímu 12 Pro Max. Postupem se však moje nadšení z nových technologií vytrácelo a čekám na nějaký pořádný rozruch.

Aktuální 12 Pro Max je dobrý telefon se slušnou výdrží, nicméně je pořád jen evolucí a nemám žádnou motivaci kupovat si novější telefon. Láká mě si určitě vyzkoušet Galaxy Fold, protože konečně přináší něco nového. Také vím, že další telefon bude menší, jakkoli jsem byl s velkým displejem hlavně v době pandemie spokojený. Telefon mám vždy v obalu s MagSafe a na delší cesty si beru MagSafe powerbanku.

Možná byste čekali, že mám k telefonu také Apple Watch, aby jablečné šílenství bylo dokončeno. Nenašel jsem ale žádný důvod si je kupovat, přestože věřím, že pro spoustu lidí můžou být přínosem. Na ruce mám vintage Casio hodinky se stopkami a časem a jsem s nimi nadmíru spokojený.

Jaké aplikace používám?

Vedle nutností jako různé messengery používám hlavně aplikaci Domácnost. V celém bytě mám chytré žárovky, Nanoleafs a LED pásky. V koupelně mám přes Homekit zapojený žebřík, protože ráno rád chodím do vyhřáté koupelny. Čekám však na víc propojení například s čističkou vzduchu Dyson nebo Xiaomi vysavačem, který musím ovládat přes zkratky. V každé místnosti mám také ovladač Hue, protože člověk u sebe nemá telefon vždycky a hlavně návštěvy bez ovladačů dost tápaly.

Na úpravu fotek používám Lightroom a najdete u mě také velké množství aplikací různých investičních nástrojů, které by v této době snad bylo lepší nemít. Jinak u mě nic sofistikovaného nehledejte, jako kalendář i e-mail používám nativní aplikace iPhonu.

Co řídím?

Velkou částí mé práce je testování půjčených aut. Díky tomu se člověk naučí u aut oceňovat specifické vlastnosti a naopak pro něj jiné přestanou být důležité. Například nesnáším zbytečné nepříjemné pípání, což je specialitou hlavně asijských aut. Obejdu se i bez aplikací v infotainmentech aut, které dlouhodobě zaostávají nad těmi mobilními. Vlastně se těším na dobu až Apple Carplay nebo Android Auto převezmou nad infotainmentem vládu úplně. Naopak se mi moc líbí mobilní aplikace pro auto a možnosti dálkového vyhřívání nebo zjištění stavu nádrže/nabíjení.

Donedávna jsem k testovaným autům měl pro zábavu kabrio BMW řady 3 (E93) se benzinovým šestiválcem. Petrolheadská E46 na mě už byla moc stará a chtěl jsem si zažít jeden z posledních atmosférických šestiválců. Tohle auto jsem miloval, přestože dnešní přeplňované motory jsou leckdy mnohem spolehlivější než tahle atmosféra s přímým vstřikováním. Navíc už šlo o dost těžké auto, za což mohla především skládací střecha. Ideální tak bylo spíš na výlety se staženou střechou než na nějakou okrskovou zábavu.

V posledních letech jsem se musel přeorientovat na něco praktičtějšího, co jako jediné auto zvládne všechny úkoly. Bylo to spíš dílem náhody, že se ke mě od kamaráda dostalo Porsche Cayenne předchozí generace s třílitrovým dieselovým šestiválcem. Jde o jedno z nejméně poruchových prémiových SUV a zatím (ťukťuk) svou pověst drží. Nutno říct, že bych si jej bez této náhody nejspíš nevybral ale nakonec jsou nejlepší ty auta, která dobře znáte. U „Káji“ mi zatím nic nechybí, všude vyjede, dost se do něj vejde a má víc výbavy než je potřeba. Konečně mám tak trošku pocit, že auto slouží mě a ne já jemu.

Po přestěhování do domu bych se ale opět rád vrátil k autu pro zábavu a k tomu přidal něco elektrifikovaného. Jakmile totiž máte kde nabíjet jde o výhodu místo komplikace. V příštím miniseriálu vám určitě dám vědět o své obměně vozovéhu parku. Líbila by se mi třeba kombinace Toyoty GR86 a Škoda Enyaq.