Test Škoda Enyaq Coupé RS iV (2022): co na ni petrolheadi?

Coby nejrychlejší model RS přichází jen jako Coupé – standardní Enyaq bude později

Výkonem a parametry představuje bezkonkurenčně to nejlepší od Škody Auto

I přes vysokou hmotnost se neztratí ani v ostrých zatáčkách, byť jde pořád o obří SUV

Trochu to vypadalo, že domácí automobilka Škoda elektromobilitu zaspala. Ještě vloni měli její lidé plán, že do roku 2030 nabídnou pouze 4 čisté elektromobily. Teď to vypadá, jako by si to uvědomili – podle nových predikcí představí již do roku 2026 minimálně 3 elektrické modely: velké sedmimístné SUV Vision 7S, kompaktní SUV a maličký crossover. Ale možná to bude ještě dříve. Už v roce 2028 se totiž v EU prodá více elektromobilů než aut se spalovacím motorem.

Správný začátek

Vstupovat na trh s malým elektromobilem nemá pro automobilky z ekonomického hlediska smysl, byť poptávka by tu byla. Škodovka tak s elektromobilem Enyaq vstoupila do populárního segmentu dražších SUV. Cenový odskok od modelu Kodiaq není zase tak velký a za příplatek získává zákazník kromě elektrického pohonu také prostornější interiér. Že to byl správný tah, potvrzují prodejní čísla. Za první tři kvartály letošního roku se prodalo v EU hned 37 tisíc modelů Enyaq.

Enyaq + RS = Coupé

Chcete si koupit model Enyaq v nejrychlejším provedení RS? Ještě pár měsíců to bude muset být verze Coupé (stejně tak toto provedení lze mít jen jako RS). Klasický Enyaq RS se dostane k zákazníkům až během příštího roku. V jedovatě zelené barvě Mamba vypadá parádně, tedy pokud jste extroverti. Navíc je exkluzivní jen pro vybrané modely RS. Jestli zvolit klasický model, nebo Coupé, to samozřejmě zůstává na vás.

Námi testované líbivější provedení znamená pochopitelně menší kufr, ale ne tak dramaticky, jak byste asi čekali. Řečí čísel: 570 versus 585 litrů. (Pro představu: nejbližší konkurent Volkswagen ID.4 disponuje jen 543 litry.) Za menší úložný prostor však získáte výrazně lepší součinitel odporu vzduchu. Díky splývající zádi činí hodnota C x 0,234, u běžného Enyaqu je to 0,257.

Dva motory

Vždycky mě pobaví, když skeptici říkají, že elektromobily nemají pořádné motory. Tento má celkem dva, na každé nápravě jeden, takže nabízí pohon všech kol. Ten zadní poskytne 150 kW a pracuje vždy. Jde o synchronní motor, takže buzení cívky obstarávají permanentní magnety. Toto řešení má výhodu ve vysoké účinnosti a dlouhé životnosti. Nevýhodou je, že se neumí odpojit. Permanentní magnety trochu brzdí rotor, i když to není žádoucí. Magnety jednoduše pořád přitahují cívky.

K přední nápravě je pak připojen motor asynchronní. Buzení zde nemají na starosti permanentní magnety, nýbrž elektrické cívky. Z principu asi tušíte, že účinnost takového motoru nebude tak vysoká (je třeba proud do cívek), ale také má své výhody. Pokud není v záběru, neteče do cívek proud. Motor pak prakticky vůbec nebrzdí otáčení kol.

Asynchronní motor má pak ještě jednu výhodu, a to v odolnosti proti krátkodobému přetížení. Přední motor není tak výkonný, nabídne jen 80 kW, a připojuje se jen v případě potřeby, třeba když vyžadujete hodně výkonu, nebo když hrozí ztráta trakce.

Dostatek výkonu

Když zaberou oba motory naplno, dostane řidič 220 kW, tedy rovných 300 koní. Takže nechte zahrát fanfáry, jde o nejvýkonnější sériovou škodovku všech dob. Aby byl výkon zaručen, musí být baterie nabitá aspoň na 88 %, jinak výrobce garantuje jen 195 kW. Papírově pak vůz zrychlí na 100 km/h za 6,5 sekundy. Při měření akcelerace byla baterie jen na 82 procentech, přesto jsem se dostal pod 6 sekund. To je hodnota, které běžně dosahují hot hatche, a ne SUV monstra. Paráda!

ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV zrychlení na 100 km/h

Watch this video on YouTube

Ať už sešlápnete plynový pedál v jakékoliv situaci, Enyaq vystřelí vpřed. Nezáleží, jestli jedete 50, nebo 150 km/h. Jestli jste na rovině, nebo v utažené zatáčce. Právě v té se ukazuje, jak je pohon všech kol pomocí elektromotorů vychytaný. Neřeší se tu nějaké mezinápravové spojky, kardany či mezinápravové diferenciály. Motory na nápravách pošlou mamutí točivý moment na 21″ kola a ta se ani v nejmenším neprotočí, nýbrž zatáhnou.

Jak jede

Pokud máte rádi dynamičtější jízdu, tak z výkonu budete opravdu nadšeni. Ten se dávkuje velmi přesně a na rozdíl od spalovacích vozů je tady k dispozici okamžitě. Nečekáte na zátah turba, na vytočení motoru do vysokých otáček, na přeřazení, na prokluzující spojku. Vůbec nechápu, že petrolheadi z elektromotorů nehýkají radostí. Abychom však mohli mluvit o sportovní jízdě, muselo by mít auto tak o tunu méně (váží 2,2 tuny) a řidič by musel sedět asi tak o metr níže.

Pokud ale rádi rychle projíždíte zakroucené okresky, bude podvozek fungovat mnohem lépe, než byste si mysleli. Nezanedbatelný vliv na to má nízké těžiště díky baterii v podlaze. A tím, že výkonnější motor najdete na zadní nápravě a zabírá vždy, má auto výrazný charakter zadokolky, což obzvláště v serpentinách jasně cítíte. Projíždění zatáček pod důrazným plynem mě fakt hodně bavilo.

Sedíme uvnitř

Máte rádi sportovní sedadla s výrazným bočním vedením? Pak budete spokojeni. Hlavová opěrka je pevná a já bych ji se svými 190 cm přivítal o pár centimetrů výše, ale jinak jsou sedadla skvělá. Ani zbytek interiéru neurazí. Vždycky platilo, že interiér škodovek byl o stupínek za vozy Volkswagen, ale při přímém srovnání s Volkswagenem ID.4 tenhle pocit rozhodně nemám.

Perforovaný volant se drží moc příjemně, mechanická tlačítka na něm mám mnohem raději než senzorová a vůbec mám z interiéru moc dobrý pocit. Infotainment poskytne vše důležité, co od něj čekáte, a to včetně bezdrátového Apple CarPlay a Android Auto. K vozu se připojíte prostřednictvím mobilní aplikace ve smartphonu, třeba za účelem dálkového vyhřátí interiéru, byť majitelé vozu si v diskuzích tu a tam stěžují na nedostupnost serverů a jiné problémy, které nemůžeme při krátkodobém testu ověřit.

Nejlepší baterie

Verze RS dostává vždy největší baterii s kapacitou 82 kWh, přičemž využitelných je 77 kWh. Jaký má dojezd? To samozřejmě záleží na jízdním stylu. „Piánko“ se dá jezdit se spotřebou 15 kWh / 100 km (teoretický dojezd by pak byl přes 500 km), ale pokud si budete užívat neutuchající dynamiku, počítejte spíše s 25 kWh / 100 km. I tak ujedete minimálně 300 km. Průměrná spotřeba pak bude právě uprostřed – počítejte s 20 kWh / 100 km, tedy dojezdem téměř 400 km. To je slušné.

Nabíjení

Když jsem nedávno nabíjel Volkswagen ID.4 výkonem vyšším než 160 kW, tak jsem si pochvaloval, že za 10 minut máte dobito na ujetí více než 120 km. Jenže Enyaq takovým nabíjecím výkonem neoplývá – nabídne jen 135 kW. I tak za 10 minut stání u nabíječky získáte dojezd nějakých 100 km. Přesto by mohl být nabíjecí výkon o maličko lepší.

Parametry Škoda Enyaq Coupé iV Stupeň výbavy RS Maximální výkon 220 kW Zdroj energie elektřina Dojezd dle WLTP 503 km Světlomety LED Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 9,5 s Maximální rychlost 180 km/h Délka 4 653 mm Šířka 1 879 mm Výška 1 607 mm Rozvor 2 772 mm Základní cena 1 655 500 Kč Cena testované výbavy 1 780 000 Kč

Dává smysl

Spalovací Škoda Kodiaq v provedení RS se prodává jako housky na krámě. Kdo o takovém autě uvažuje a má možnost snadno nabíjet, ten by měl minimálně uvažovat o elektrickém modelu Enyaq. Stojí podobné peníze, přitom nabídne větší vnitřní prostor, nesrovnatelně lepší dynamiku a tišší i komfortnější jízdu. O omezeních v podobě nízkého dojezdu už nemůže být řeč. Jak byste volili vy a proč?

Škoda Enyaq Coupé RS iV 8.7 Vzhled a zpracování interiéru 9.1/10

















Propojitelnost s telefonem 8.2/10

















Technologická výbava 8.5/10

















Jízdní vlastnosti 9.2/10

















Dojezd a nabíjení 8.6/10

















Klady výkon motorů

dynamická jízda

schopný podvozek

kvalitní interiér

vnitřní prostor

bezproblémový dojezd Zápory vysoká hmotnost

jen průměrný výkon nabíjení

Coupé vždy jen jako RS

nemá přední kufr

nedoladěná aplikace