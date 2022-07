Test Volkswagen ID.4 GTX (2022): gé-té-íčko pod proudem

Volkswagen ID.4 GTX nabízí technologie pro sportovní jízdu

Výkon autu rozhodně nechybí, ale za cenu vyšší spotřeby

Uvnitř je auto opravdu velké, Tiguan nemá šanci

Dojmy z Volkswagenu ID.4 jsme vám přinesli už vloni na jaře. Nyní přichází vrcholná verze GTX. Pokud u této značky začíná označení modelu písmeny GT (například GTI nebo GTD), můžete si být jisti, že jde o rychlý a sportovní model. Přitom se nejedná o žádnou rychlokvašku – historie gé-té-íček se píše už od roku 1975.

Nechť mluví čísla

Zaslouží si velké elektrické SUV označení GTX? Čísla mluví jasně: výkon činí 220 kW (tedy 300 koní) a zrychlení z nuly na sto 6,2 sekundy (tj. kratší dobu než u Volkswagenu Golf GTI). Jistě namítnete, že čísla nejsou to, co dělají auto sportovní, a máte pravdu. Technika však také nezaostává: GTX dostává adaptivní tlumiče, které umí 200× za sekundu měnit svou charakteristiku. GTX má dvě tváře: pohodlné SUV, ale tvrďák, jehož kola precizně kopírují asfalt. A pak je tu vychytávka, kterou byste možná u elektrického Volkswagenu nečekali.

Sportovní ESC

Elektromobily mají obvykle stabilizační systém nastavený extrémně přísně. Utrhnutí těžkého elektromobilu z asfaltu je totiž větší problém než v případě auta se spalovacím motorem. Takže k potlačování smyku dochází ještě daleko předtím, než nastane. U GTX jako u jediné verze ale můžete aktivovat sportovní ESC, kdy systém není tak přísný a řidiči dovolí projíždět zatáčky mírně přetáčivým smykem. Ne snad, že byste mohli jet dveřmi napřed, o to ani nejde. Jde o to, že při prvním náznaku smyku vám přísná elektronika hned nesebere výkon, ale v klídku vás nechá pokračovat dál s mírně vybočenou zádí. Pokud byste měli pocit, že řízený smyk přestáváte zvládat, stačí ubrat a auto se krásně srovná. Jestliže vás řízení baví, tuhle benevolenci jistě přivítáte. Pneumatiky vám svým skřípěním užitečně naznačují, kdy že se blíží limity.

Pohon všech kol

GTX je standardně čtyřkolka. Primárně se výkon přenáší na zadní elektromotor (výkon 150 kW) a ten přední (výkon 80 kW) se připojuje až v případě potřeby – buď potřeby vyššího výkonu, nebo v případě (hrozící) ztráty trakce. Zapadli jste ve sněhu, v písku či bahně? Nechybí mód Traction. Ten je aktivní jen do rychlosti 20 km/h, ale udělá z Volkswagenu ID.4 GTX čtyřkolku srovnatelnou s uzávěry diferenciálů, tedy že hrabou obě nápravy.

I pokud přepnete GTX do režimu Sport, je přední elektromotor vždy připojen. Auto je pak výrazně neutrálnější v zatáčkách a cítíte, jak pomáhají obě nápravy. V případě elektromobilu je to dvojnásob důležité, protože masivní točivý moment přichází naprosto bezprostředně poté, co zatlačíte na pedál se symbolem Play. Nečeká se na podřazení převodovky, na zvýšení tlaku turba, na vytočení motoru. GTX okamžitě vyráží vpřed.

Dva druhy motorů

Je zajímavé, i když logické, že Volkswagen vybral pro pohon dva typy elektromotorů. Ten na zadní nápravě je synchronní s permanentními magnety. To má výhodu ve velmi vysoké účinnosti, protože nemusí obsahovat budící vinutí, které spotřebovává magnetizační proud. Navíc je konstrukčně jednodušší. Naproti tomu na přední nápravě se nachází asynchronní motor. Ten nepoužívá pro vytvoření magnetického pole magnety, ale vinutí. To má hned 2 výhody. Pokud není motor v záběru, tak má minimální ztráty – není brzděn žádným magnetickým polem, protože zde žádné není. A jak z popisu chápete, po většinu doby jízdy zůstává přední motor neaktivní. A ve voze není žádná spojka, která by jej odpojovala, pouze jednostupňová převodovka a rozvodovky s diferenciálem (na přední i zadní nápravě). Druhá výhoda asynchronního motoru tkví v odolnosti proti přetížení, což se pro nejvýkonnější model samozřejmě hodí.

Sedíme uvnitř

Jestli něčím ID.4 výrazně boduje, tak je to obrovský vnitřní prostor. Na autě je znát, že jej inženýři od počátku stavěli jako elektromobil, takže s prostorem se pracuje úplně jinak. Blízkým příbuzným je Volkswagen Tiguan, ale ID.4 je o 7,5 cm delší. Rozvor má pak větší dokonce o 8,8 cm. O maličko je i širší, ale Tiguan je o 4,4 cm vyšší. ID.4 přeci jen více působí jako nafouknutý crossover než čistokrevné SUV.

Sportovní sedadla z jednoho kusu podtrhávají sportovní povahu vozu. Červené doplňky interiér hezky oživují.

Infotainment

Naběhnutí infotainmentu pořád trvá o něco déle, než by bylo příjemné. To jsem kritizoval už více než před rokem. Ke zlepšení moc nedošlo. Ale jakmile systém naběhne, tak už vše šlape jak má. Apple CarPlay funguje na jedničku i bez kabelu, reakce na systém jsou rychlé. Displej je skvěle čitelný i dostatečně kontrastní, ale otisky prstů přitahuje jako vábnička.

Dojezd a nabíjení

ID.4 GTX přijíždí s baterií o kapacitě 77 kWh. Volkswagen slibuje dojezd v rozmezí 340–480 km. Při klidné jízdě lze jezdit se spotřebou kolem 16 kWh / 100 km a dojezd atakující téměř 500 km je pak skutečný. Jenže taková jízda vás moc bavit nebude. GTX je hravé auto, které vás neustále provokuje, takže na plynový pedál tlačíte často větší silnou, než by bylo potřeba. Mně se ukazatel spotřeby vyšplhal až na číslo 23,8 kWh / 100 km. Dojezd by tak byl někde mezi 320 a 330 km. Ale to je skutečně tím, že jsem se nekrotil a užíval si dynamiku vozu.

Volkswagen ID.4 se umí nabíjet výkonem až 125 kW. Počítejte s tím, že za nějakých 15 minut získáte dojezd 160 km, a to vlastně není vůbec špatné.

Parametry Volkswagen ID.4 GTX Stupeň výbavy GTX Maximální výkon 220 kW Zdroj energie elektřina Dojezd dle WLTP 480 km Světlomety LED Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 6,2 s Maximální rychlost 180 km/h Délka 4 582 mm Šířka 1 852 mm Výška 1 619 mm Rozvor 2 769 mm Základní cena 1 517 900 Kč Cena testované výbavy 1 851 500 Kč

Elektro pobaví

Často slýchám názor, že s elektromobily není a nebude zábava. Pravda: nenabízí řvoucí motor, kopance od převodovky a takovou tu mechanickou syrovost. Ale zase nabízí něco jiného: obrovský výkon, který máte k dispozici naprosto bezprostředně a který je lineární i přesně dávkovatelný bez potřeby řadit. GTX má navíc ke všemu skvěle naladěný podvozek. Je to také zábava, jen vypadá jinak.

Volkswagen ID.4 GTX 8.8 Vzhled a zpracování interiéru 9.0/10

















Propojitelnost s telefonem 9.0/10

















Technologická výbava 8.5/10

















Jízdní vlastnosti 9.2/10

















Dojezd a nabíjení 8.5/10

















Klady výkon motorů

naladění podvozku

vnitřní prostor

hezké designové prvky

možnost omezit stabilizaci Zápory pomalejší náběh infotainmentu

jen průměrná rychlost nabíjení

spotřeba při rychlejší jízdě

jen průměrný kufr