TOPlist

Červen v plném proudu: tyhle novinky na Netflixu vás přikovají k obrazovce

Michael Chrobok
Michael Chrobok 12. 6. 15:00
0
Snímek ze seriálu Najdu si tě
  • Nezajímá vás fotbalové mistrovství světa? Netflix vám nabídne zajímavou alternativu
  • Pustit si můžete kupříkladu jihoafrické drama nebo sympatický animovaný snímek

Jako každý pátek ani tento vás nemůžeme ochudit o náš pravidelný seriál, v rámci kterého vám doporučujeme to nejzajímavější z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát by vás mohlo zaujmout třeba jihoafrické drama o mezilidských vztazích jménem Polygamista, pozoruhodný animovaný snímek nejen pro nejmenší diváky s názvem Já jsem Frankelda nebo americké kriminální drama se Samem Worthingtonem v hlavní roli Najdu si tě.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokumentární minisérií o překvapivém účastníkovi s názvem Norsko: Černý kůň, thajský dramatický seriál ze spletitého právního systému a soudních síní jménem Bez skrupulí nebo napínavý argentinský thriller Poznamenaná.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Polygamista (The Polygamist)

  • Datum premiéry 1. řady: 12. 6. 2026
  • Hrají: Gugu Gumede, S’dumo Mtshali, Kenneth Nkosi

Hvězda sociálních sítí Joyce má zdánlivě dokonalé manželství. Pak se ale provalí zálety jejího manžela, které ji pomalu, ale jistě dohánějí k šílenství. Jihoafrické drama jménem Polygamista se dívá do hloubky na poměrně rozšířený problém, avšak tentokrát v netypických kulisách. V hlavních rolích tak můžete vidět Gugu Gumede, S’dumo Mtshali či Kennetha Nkosiho.

Jonasi Gomora, který se vypracoval na pozici generálního ředitele, buduje impérium a prožívá komplikovaný osobní život, který se však začíná hroutit pod tíhou jeho vlastních rozhodnutí, zatímco manželky a milenky v jeho životě mu nastavují zrcadlo a odrážejí mu muže, který se skrývá za tou mocí.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Xiaomi 17T Pro jako koupě roku? Teď jej pořídíte nejvýhodněji, navíc s elektrickou koloběžkou zdarma
Xiaomi 17T Pro jako koupě roku? Teď jej pořídíte nejvýhodněji, navíc s elektrickou koloběžkou zdarma
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 14:00
0
MacBook s dotykovým displejem
Dotykový MacBook znovu potvrzen. Podle expertů dorazí ještě letos na podzim
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
1
Pod značkou Denza brzy BYD do Evropy doveze i velmi rychlý kabriolet
Čínský gigant BYD se s tím nemaže: v Evropě vybuduje 3 tisíce rychlonabíječek
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Starý iPhone s aplikací WhatsApp (ilustrační obrázek)
Nemáte ho také? Na těchto iPhonech ještě letos přestane fungovat WhatsApp
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
1

Kapitoly článku