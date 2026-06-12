Červen v plném proudu: tyhle novinky na Netflixu vás přikovají k obrazovce

- Nezajímá vás fotbalové mistrovství světa? Netflix vám nabídne zajímavou alternativu
- Pustit si můžete kupříkladu jihoafrické drama nebo sympatický animovaný snímek
Jako každý pátek ani tento vás nemůžeme ochudit o náš pravidelný seriál, v rámci kterého vám doporučujeme to nejzajímavější z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát by vás mohlo zaujmout třeba jihoafrické drama o mezilidských vztazích jménem Polygamista, pozoruhodný animovaný snímek nejen pro nejmenší diváky s názvem Já jsem Frankelda nebo americké kriminální drama se Samem Worthingtonem v hlavní roli Najdu si tě.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokumentární minisérií o překvapivém účastníkovi s názvem Norsko: Černý kůň, thajský dramatický seriál ze spletitého právního systému a soudních síní jménem Bez skrupulí nebo napínavý argentinský thriller Poznamenaná.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Polygamista (The Polygamist)
- Datum premiéry 1. řady: 12. 6. 2026
- Hrají: Gugu Gumede, S’dumo Mtshali, Kenneth Nkosi
Hvězda sociálních sítí Joyce má zdánlivě dokonalé manželství. Pak se ale provalí zálety jejího manžela, které ji pomalu, ale jistě dohánějí k šílenství. Jihoafrické drama jménem Polygamista se dívá do hloubky na poměrně rozšířený problém, avšak tentokrát v netypických kulisách. V hlavních rolích tak můžete vidět Gugu Gumede, S’dumo Mtshali či Kennetha Nkosiho.
Jonasi Gomora, který se vypracoval na pozici generálního ředitele, buduje impérium a prožívá komplikovaný osobní život, který se však začíná hroutit pod tíhou jeho vlastních rozhodnutí, zatímco manželky a milenky v jeho životě mu nastavují zrcadlo a odrážejí mu muže, který se skrývá za tou mocí.