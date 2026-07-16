Recenze Roborock Qrevo Edge 2: ještě tenčí a s řadou vylepšení

- Roborock Qrevo Edge 2 je robotický vysavač pro náročnější uživatele
- Láká na sací výkon 25 000 Pa, výšku 7,98 cm a výsuvný LiDAR
- Běžně stojí 21 499 Kč, do 22. července je ale v akci za 18 274 Kč, respektive 17 129 Kč
Roborock Qrevo Edge 2 navazuje na velmi povedený model Qrevo Edge 5v1, ze kterého přebírá to nejlepší, a zároveň přináší řadu praktických vylepšení. Novinka má vyšší sací výkon, přesto se pyšní tenčím tělem, kterého výrobce dosáhl díky výsuvnému LiDARu. Další posun přichází také v oblasti mopování, které je nyní ještě preciznější.
Design a zpracování9.5/10
Vysávání9.4/10
Mopování9.0/10
Čištění a údržba9.1/10
Mobilní aplikace9.2/10
Výdrž baterie8.9/10
Klady
- výška pouze 7,98 cm, výsuvný LiDAR
- vysoký sací výkon, dobře vysává koberce
- multifunkční dokovací stanice
- propracovaná aplikace v češtině
- dostatečná výdrž na baterii
- chytré funkce a SmartPlan
- zvedá podvozek, mop i kartáč
Zápory
- pomalejší nabíjení
- volné koberce mohou působit problémy
- horní strana je otevřená
- chybí dávkování čisticího prostředku
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Vše doplňuje zcela nová multifunkční dokovací stanice, která se stará o údržbu mopů i vyprazdňování prachové nádoby, takže výrazně omezuje potřebu každodenního zásahu uživatele. Jaké další novinky Roborock Qrevo Edge 2 přináší, jak si vede při úklidu v praxi a zda obstojí vzhledem ke své ceně, se dozvíte v následující recenzi.
Mimochodem, i když jej přímo výrobce nyní nabízí za akční cenu, Alza jej v době vydání recenze má zalistovaný ještě o tisícovku výhodněji. Se slevovým kódem QREVO15 se dostanete na 17 129 Kč, což je velmi lákavá nabídka.
Pro koho je Roborock Qrevo Edge 2 určený?
- Domácnosti s nízkým nábytkem: Pokud jste doposud museli gauče, postele a skříňky obcházet s ručním vysavačem, protože běžní roboti se kvůli navigační věžičce pod nábytek nevešli, může být Edge 2 díky výšce jen 7,98 cm ideální volbou.
- Majitelé chlupatých mazlíčků, domácnosti s dlouhými vlasy: Unikátní systém duálního kartáče a asymetrického bočního kartáčku je navržen tak, aby spolehlivě eliminoval namotávání vlasů (otestováno na délkách až 40 cm).
- Uživatelé vyžadující maximální autonomii: Ideální pro ty, kteří chtějí úklid kompletně delegovat. Multifunkční stanice se postará o praní horkou vodou, sušení i vysypání prachu, takže lidský zásah je nutný jen jednou za zhruba dva měsíce.
- Domácnosti s kombinací koberců, hladkých podlah a prahů: Díky chytrému podvozku a schopnosti zvedat mopovací podložky i samotné tělo se vysavač hodí do členitých interiérů.
Design a konstrukce
Design Roborocku Qrevo Edge 2 nepřináší žádné zásadní překvapení. Oproti předchozí generaci se vzhled na první pohled příliš nezměnil. Robot sází na osvědčenou kombinaci kruhového těla z matného plastu, které je dostupné v černé i bílé variantě. Jde o nenápadný, elegantní design, který bez problémů zapadne do většiny domácností.
Největším konstrukčním lákadlem je výška pouhých 7,98 cm. Ta patří k vůbec nejnižším mezi robotickými vysavači a pravděpodobně je nejnižší v kategorii modelů vybavených LiDARem. Přesto se výrobci podařilo zachovat laserovou navigaci díky výsuvnému LiDARu, který se při potřebě vysune ze zadní části vysavače.
Právě LiDAR je klíčový pro přesnou orientaci v prostoru, jeho umístění však běžně zvyšuje celkovou výšku robota. Roborock tento problém vyřešil velmi elegantně a dostal konstrukci pod hranici osmi centimetrů. Pokud je pro vás prioritou úklid pod nízkým nábytkem, patří Qrevo Edge 2 mezi nejzajímavější modely na trhu.
I s LiDARem pod 8 cm
Na horní straně se nacházejí dvě fyzická tlačítka – jedno slouží ke spuštění úklidu a druhé k odeslání robota zpět do dokovací stanice. Nechybí ani dToF senzor, který průběžně vyhodnocuje průjezdnost pod nábytkem. Jakmile zaznamená světlou výšku menší než přibližně 10 cm, robot automaticky zasune výsuvný LiDAR, aby mohl pokračovat v úklidu. Laser poté skenuje v zadní části v úhlu 100°, takže i pod nábytkem je schopen se bezpečně orientovat.
Pokud se do některých míst nedostane celým tělem, využije výsuvné rameno s bočním kartáčem, které dosáhne až 2,5 cm za jeho obrys. Pod horním krytem se ukrývá sběrná nádoba na prach. Díky automatickému vyprazdňování v dokovací stanici se k ní dostanete jen výjimečně, zpravidla pouze při čištění nádoby, nebo údržbě filtru.
Na čelní straně se nachází soustava senzorů doplněná AI kamerou. Ta pomáhá nejen s rozpoznáváním překážek, ale také s orientací v uzavřených prostorech, kde není možné využít LiDAR. Samozřejmostí je i přisvětlovací LED dioda, která usnadňuje identifikaci překážek při úklidu za zhoršených světelných podmínek.
Půdorys robota činí 35,2 × 35,2 cm a hmotnost dosahuje 4,5 kg, což odpovídá běžnému průměru této kategorie. Přestože kulatý tvar může na první pohled vyvolávat otázky ohledně úklidu v rozích, během testování se Qrevo Edge 2 osvědčil i v těchto problematických místech. Pomáhá mu k tomu výsuvný boční kartáč i vysouvací mopovací podložka, které dokážou efektivně uklidit i těsně podél stěn a v rozích.
Dokovací stanice a údržba
Nedílnou součástí Roborocku Qrevo Edge 2 je inteligentní multifunkční dokovací stanice. Oproti předchozí generaci se po designové stránce téměř nezměnila. Jedinou výraznější novinkou je matné provedení krytu ukrývajícího sáček na prach namísto dřívějšího lesklého plastu, který byl náchylnější k otiskům prstů i drobným škrábancům. Za tuto změnu si Roborock rozhodně zaslouží pochvalu.
Sáček na prach (2,7 l) vystačí přibližně na 65 dní běžného provozu, takže za rok spotřebujete zhruba šest kusů. Stanice zvládá také mytí mopovacích podložek horkou vodou – nově o teplotě až 80 °C, přičemž v aplikaci lze zvolit i šetrnější režimy s teplotou 65 °C nebo pokojovou teplotou. Po umytí následuje sušení teplým vzduchem o teplotě až 55 °C. Tento proces si bez problémů poradí s mastnotou a podle výrobce eliminuje až 99,99 % bakterií.
Horní část stanice však stále postrádá ochranné víko. To považuji za drobnou nevýhodu, protože prohlubně pod madly nádržek zachytávají prach a jejich čištění není zrovna pohodlné. Levá nádržka na čistou vodu pojme 4 litry, zatímco pravá nádoba na odpadní vodu má objem 3,5 litru.
Napájecí kabel měří přibližně jeden metr. Přestože nejde o nadprůměrnou délku, ve většině domácností by neměl představovat problém. Zamrzí však, že na rozdíl od předchozí generace už jej nelze prakticky namotat na zadní stranu stanice.
Automatické vyprázdnění a mytí mopu
Robot do dokovací stanice zajíždí automaticky, avšak nezajede do ní celý. Část těla tak zůstává vysunutá, což nepůsobí příliš elegantně, může překážet a robot je navíc více vystaven usazování prachu. Výhodou tohoto řešení je naopak menší půdorys stanice. Ta zabírá plochu 48,7 × 34 cm, na výšku měří 52,1 cm a váží 8,2 kg.
Do stanice robot najíždí pozpátku, aby bylo možné automaticky vyprázdnit prachovou nádobku, umýt mopovací podložky a doplnit vodu do interní nádržky vysavače. Během testování fungovalo mytí i sušení mopů naprosto bezchybně. Jediným výraznějším zdrojem hluku bylo automatické vysávání prachu do sáčku, které však trvá jen několik sekund. Stanice navíc průběžně kontroluje čistotu mopovacích podložek a v případě potřeby je znovu opláchne, aby robot vždy vytíral s co nejčistší textilií.
Novinkou je také přepracovaná mycí vana, která je nyní jednodílná. Díky tomu je celý proces tišší, při mytí proudí k mopům více vody a samotná údržba stanice je jednodušší. Praktickou funkcí je rovněž možnost předmáčení mopů, které pomáhá uvolnit zaschlé nečistoty ještě před samotným mytím.
Některým uživatelům může chybět automatické dávkování čisticího prostředku, které nabízí některé konkurenční modely. V praxi to však nepředstavuje zásadní problém, protože vhodný prostředek lze bez obtíží přidat přímo do nádržky s čistou vodou. Celkově působí multifunkční stanice velmi promyšleným dojmem. Všechny důležité komponenty lze snadno vyjmout, opláchnout a udržovat v čistotě, což usnadňuje dlouhodobý provoz i pravidelnou údržbu.
Klíčové vlastnosti robota Roborocku Qrevo Edge 2
- Výška jen 7,98 cm & výsuvný LiDAR: V případě, že robot vjede pod nízkou překážku (pod 10 cm), dToF senzor to zaznamená a LiDAR se automaticky zasune do těla. Robot se pak naviguje pomocí 100° zadního skenování a přední kamerky s AI rozpoznáváním objektů. Výsledkem je tak vůbec nejnižší profil v kategorii laserem navigovaných vysavačů.
- Brutální sací výkon 25 000 Pa: Obrovský skok oproti 18 500 Pa u minulé generace. Robot bez problému vytáhne hluboko usazený prach a nečistoty z vysokých koberců i spár v podlaze, přičemž hlučnost zůstává překvapivě nízko (kolem 52 dB při běžném režimu výkonu pro vysávání).
- Systém AdaptLift pro překonávání překážek: Robot dokáže nezávisle zvedat všechna tři kola a zvýšit světlou výšku celého podvozku až o 12 mm. Díky tomu hravě přejíždí prahy vysoké až 3 cm (u širších překážek až 4 cm) a při najetí na koberec nadzvedne mopy, aby je nenamočil.
- Spolehlivý úklid v rozích a podél stěn: Robot disponuje výsuvným ramenem s bočním kartáčkem (dosáhne o 2,5 cm dál) a také vysouvacím ramenem s rotačním mopem, takže nezanechává neuklizené pruhy u lišt.
- All-in-one stanice s 80°C praním mopů: Dokovací stanice pere mopy extrémně horkou vodou o teplotě až 80 °C (což spolehlivě rozpouští mastnotu a ničí 99,99 % bakterií) a následně je suší teplým vzduchem (55 °C). Nová jednodílná mycí vana navíc usnadňuje ruční údržbu stanice.
- Kamera & vzdálený dohled: Kamera rozpozná přes 280 typů objektů (včetně hraček, kabelů či exkrementů) a má integrované LED přisvícení pro práci ve tmě. Přes aplikaci se můžete připojit na živý přenos z kamery a vysavač využít jako dálkově ovládanou bezpečnostní kameru s obousměrným audiem.
Až 280 m² na jeden zátah
O energii se v Roborocku Qrevo Edge 2 stará akumulátor s kapacitou 5 200 mAh, tedy stejná baterie jako u předchozí generace. V porovnání s konkurencí v cenové kategorii zhruba 18 až 40 tisíc korun jde stále o velmi dobrou hodnotu. Zatímco výdrž robotických vysavačů se v této třídě obvykle pohybuje mezi 75 a 260 minutami, Qrevo Edge 2 zvládne uklízet až 240 minut na jedno nabití. Díky tomu patří mezi modely s nadprůměrnou výdrží.
Pokud se během úklidu začne baterie vybíjet, robot si automaticky ponechá dostatek energie na bezpečný návrat do dokovací stanice. Po dobití navíc pokračuje v úklidu tam, kde skončil.
Plné nabití akumulátoru zabere necelé čtyři hodiny, což vzhledem ke kapacitě baterie představuje velmi dobrý výsledek. Podle výrobce dokáže Qrevo Edge 2 na jedno nabití vysát plochu o rozloze až 279 m² nebo vytřít přibližně 224 m². Během testování se tyto hodnoty ukázaly jako reálné, samozřejmě za předpokladu, že robot uklízí otevřenější a dobře průjezdný prostor bez většího množství překážek.
Vysoký sací výkon
Roborock Qrevo Edge 2 patří mezi vyšší modely v nabídce výrobce, čemuž odpovídá i jeho výbava. Jednou z hlavních předností je nový duální hlavní kartáč, který je navržen tak, aby odolával namotávání vlasů a chlupů. Výrobce uvádí, že si poradí i s lidskými vlasy dlouhými až 40 cm. Hlavní kartáč doplňuje asymetrický boční kartáč využívající odstředivou sílu pro efektivnější sběr nečistot a minimalizaci zacuchávání. Po testování mohu potvrdit, že oba kartáče zůstaly zcela čisté – bez jediného namotaného vlasu či chlupu.
Robot disponuje jmenovitým příkonem 66 W, jeho největší předností je však mimořádný sací výkon dosahující až 25 000 Pa. Oproti předchozí generaci, která nabízela 18 500 Pa, jde o výrazný posun. Už minulý model přitom patřil mezi nejvýkonnější robotické vysavače na trhu. Vysoký sací výkon je při úklidu skutečně znát – robot si bez problémů poradí i s hluboko usazenými nečistotami v kobercích a zároveň jejich vlákna viditelně pročesává. To ocení zejména majitelé domácích mazlíčků, kteří pravidelně bojují se zvířecími chlupy.
O vytírání se starají dva rotační mopovací kotouče s rychlostí až 200 otáček za minutu. Nově nabízejí vyšší přítlak k podlaze a využívají kvalitnější textilii s hustší strukturou i větší plochou. Výsledkem je ještě účinnější odstraňování zaschlých nečistot a celkově lepší kvalita mopování. Velmi příjemně překvapila také hlučnost. Ani při maximálním sacím výkonu nepřesahoval robot během testování přibližně 52 dB, což jej řadí mezi nejtišší modely ve své třídě. Při samotném mopování se hladina hluku pohybuje okolo 45 dB, takže vysavač nebude rušit ani při práci nebo sledování televize.
O AI kameře již byla řeč. Jejím hlavním úkolem je rozpoznávání předmětů na podlaze a orientace v prostoru. Kromě běžných překážek dokáže identifikovat také osoby nebo domácí mazlíčky. Podle výrobce zvládne rozpoznat více než 280 typů objektů, přestože úspěšnost jejich přesné klasifikace se může lišit. V praxi to však nepředstavuje zásadní problém.
Důležité je především to, že robot dokáže překážky spolehlivě detekovat a bezpečně se jim vyhnout, a to i v případě velmi drobných předmětů o rozměrech přibližně 3 × 3 × 3 cm. Pokud se robot během úklidu musel vyhýbat lidem nebo zvířatům, na konci se na daná místa sám vrátí, aby čistění dokončil.
Nechybí ani technologie AdaptLift, která umožňuje nezávislé nastavení výšky všech tří kol. Díky tomu může robot zvýšit světlou výšku až o 12 mm, což výrazně zlepšuje jeho průchodnost. Přestože se může zdát, že jde o zanedbatelnou hodnotu, v případě robotického vysavače představuje citelný rozdíl. Tuto funkci robot využívá automaticky v závislosti na situaci. Typickým příkladem je přejezd na koberec, kdy zvedne podvozek i mopovací kotouče, aby zabránil navlhčení textilního povrchu a zároveň zachoval co nejlepší sací výkon.
Velmi promyšleně funguje také překonávání prahů. Robot nejprve nadzvedne přední část podvozku, najede na překážku a následně přizvedne i zadní kola, díky čemuž ji plynule překoná. Bez problémů si poradí s běžnými prahy vysokými až 3 cm a v případě širších překážek zvládne překonat výšku až 4 cm.
Mobilní aplikace a chytré funkce
Ovládání Roborocku Qrevo Edge 2 probíhá prostřednictvím mobilní aplikace Roborock, která je dostupná pro zařízení s Androidem i iOS. Prvotní nastavení je velmi jednoduché a zabere jen několik minut.
Samotná aplikace se oproti předchozím verzím výrazně nezměnila, proto se v této recenzi zaměřím především na novinky. Potěší také kompletní lokalizace do češtiny. Česky komunikuje i samotný robot, přestože hlasové příkazy jsou zatím podporovány pouze ve vybraných světových jazycích.
První mapování domácnosti probíhá velmi rychle. Díky laserové navigaci LiDAR není nutné, aby robot detailně projel každý kout – během krátké úvodní jízdy si vytvoří přesnou mapu bytu či domu. V mém případě byl výsledek překvapivě přesný a s každým dalším úklidem se mapa dále zpřesňovala, takže stále lépe odpovídala skutečnému uspořádání domácnosti.
Možnosti úprav mapy patří mezi silné stránky aplikace. Snadno lze přidat nábytek, označit koberce včetně nastavení chování robota nebo upravit rozdělení jednotlivých místností. Novinkou je možnost vyznačit také záclony. Robot díky tomu lépe rozpozná jejich polohu a dokáže pod nimi i kolem nich uklízet opatrněji a efektivněji.
Inteligentní režim úklidu
Aplikace nabízí široké možnosti konfigurace úklidu, které si lze přizpůsobit podle vlastních potřeb. Nechybí ani režim SmartPlan 3.0, ve kterém robot automaticky vyhodnocuje typ podlahy, míru znečištění i další faktory a podle nich upravuje způsob úklidu. Zároveň se postupně učí z vašich návyků a snaží se optimalizovat budoucí úklidové cykly.
Velmi praktickou funkcí jsou automatizované rutiny. Můžete například nastavit každodenní úklid jídelního koutu po obědě nebo důkladný úklid celé domácnosti během víkendu. Jednotlivé rutiny lze libovolně kombinovat s různými režimy, oblastmi i časy spuštění.
Samozřejmostí je také podpora hlasových asistentů třetích stran. Roborock Qrevo Edge 2 lze propojit s Google Assistantem, Amazon Alexou i Apple Siri, což umožňuje pohodlné ovládání hlasem.
Zajímavou funkcí je také vzdálené ovládání robota přímo z aplikace. Lze jej řídit podobně jako autíčko na dálkové ovládání, využít vestavěnou kameru ke kontrole domácnosti nebo prostřednictvím obousměrné hlasové komunikace dohlédnout na domácí mazlíčky a komunikovat s nimi i během své nepřítomnosti.
Kvalita vysávání a mopování
Pokud jde o samotnou kvalitu úklidu, Roborock Qrevo Edge 2 nezklame ani náročnější uživatele. Díky kombinaci pokročilých senzorů a inteligentních algoritmů dokáže automaticky rozpoznat silně znečištěná místa a věnovat jim zvýšenou pozornost. Tato funkce se osvědčila především na kobercích v obývacím pokoji nebo ložnici, kde se zpravidla hromadí nejvíce prachu, vlasů a zvířecích chlupů. Během testování přitom ve většině případů zcela postačoval střední sací výkon, který nabízel výborné výsledky při zachování nízké hlučnosti.
Příjemným překvapením byla účinnost úklidu i při nejnižším výkonu. Ten je ideální ve chvílích, kdy nechcete být rušeni, například při práci z domova nebo večer. Maximální režim naopak přijde vhod při generálním úklidu nebo v silně znečištěných místnostech. Ani v tomto nastavení však robot nepůsobil zbytečně hlučně a zároveň si zachoval špičkovou účinnost.
Výborně si vede také při mopování. Díky výsuvnému mopovacímu kotouči a inteligentnímu přizpůsobení pohybu dokáže velmi důkladně vytírat podél stěn, kolem nábytku i v rozích, tedy v místech, kde běžným robotickým vysavačům často zůstávají nečistoty.
O plynulý pohyb se starají kola s vysokou trakcí, která robotu umožňují bez problémů překonávat běžné překážky a efektivně uklízet na různých typech podlah. Kompletní úklid bytu o rozloze 60 m² zahrnující vysávání i mopování zvládl během testování za přibližně 40 minut, což je velmi dobrý výsledek. Mohu říct, že Roborock Qrevo Edge 2 dokáže ve většině domácností bez problémů nahradit klasický vysavač i mop. Po každém úklidu zůstávaly podlahy skutečně čisté a zásah z mé strany byl potřeba jen výjimečně.
Závěrečné hodnocení
Roborock Qrevo Edge 2 potvrzuje, že výrobce neusnul na vavřínech a na úspěšnou předchozí generaci navázal promyšlenými vylepšeními. Největší předností je kombinace mimořádně vysokého sacího výkonu, nízké konstrukce s výsuvným LiDARem a špičkové navigace, díky níž si robot bez problémů poradí i pod nízkým nábytkem. Potěší také účinnější mopování, výsuvný boční kartáč a mopovací kotouč pro důkladnější úklid podél stěn nebo technologie AdaptLift, která zlepšuje průjezdnost přes prahy a koberce. Velmi dobře funguje také inteligentní dokovací stanice, která výrazně omezuje nutnost pravidelné údržby.
Silnou stránkou je rovněž propracovaný software. Aplikace Roborock v českém jazyce nabízí přehledné prostředí i široké možnosti nastavení úklidu. Nechybí automatizované rutiny, chytrý režim SmartPlan 3.0 ani podpora hlasových asistentů. Během testování robot spolehlivě rozpoznával překážky, efektivně vysával i vytíral a díky účinnému systému proti namotávání vlasů nevyžadoval téměř žádnou průběžnou údržbu. Za zmínku stojí také velmi nízká hlučnost a dlouhá výdrž na jedno nabití, díky nimž je vhodný i do větších domácností.
Jaké jsou konkurenční produkty vzhledem k ceně a výbavě?
Při akční ceně kolem 17 100 Kč na Alze (ale i při standardních 21 500 Kč) představuje Roborock Qrevo Edge 2 velmi tvrdého soupeře pro následující modely:
- Dreame L40 Ultra: Silný konkurent, který rovněž nabízí výsuvný mop a boční kartáček s horkovodním praním. Dreame se však drží klasické konstrukce s pevnou věžičkou LiDARu, takže má výšku přes 9,7 cm a pod nízký nábytek neprojede. Navíc nabízí výrazně nižší sací výkon (11 000 Pa oproti 25 000 Pa u Roborocku).
- Ecovacs Deebot X5 Pro Omni: Tento model se také snaží o co nejtenčí profil (9,5 cm) tím, že LiDAR integroval přímo do čelního nárazníku. Roborock Qrevo Edge 2 je však s výškou 7,98 cm stále výrazně tenčí, nabízí dvojnásobný sací výkon a jeho výsuvný LiDAR zajišťuje spolehlivější 360° navigaci v otevřeném prostoru. Jeho recenzi naleznete zde.
- Roborock Qrevo Master / Edge (starší generace): Předchozí verze se doprodávají za podobnou cenu, novinka Edge 2 je však jasným vítězem. Přináší zásadní skok v sacím výkonu (nárůst o 6 500 Pa), pokročilejší chlazení/ohřev vody ve stanici na 80 °C a především revoluční zasunovací LiDAR, díky kterému se výška přístroje smrštila pod magických 8 centimetrů. Recenzi tohoto modelu najdete zde.
Přestože se najde několik drobných výtek – například chybějící automatické dávkování čisticího prostředku, absence krytu horní části dokovací stanice nebo skutečnost, že robot ve stanici zcela nezmizí – jde spíše o kosmetické nedostatky, které nijak výrazně nesnižují celkový uživatelský zážitek. Pokud hledáte robotický vysavač, který nabízí špičkový výkon, prvotřídní navigaci, velmi kvalitní mopování a vysokou míru automatizace, patří Roborock Qrevo Edge 2 mezi nejlepší volby. A zvláště v akční ceně 18 274 Kč, která je ale platná jen do 22. července.
Alza jej dokonce v černé i bílé variantě nabízí ještě o něco levněji, se slevovým kódem QREVO15 se dostanete na 17 129 Kč.