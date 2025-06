Recenze Roborock Qrevo Edge 5v1: výkonný šikula se skvělou výbavou

Roborock Qrevo Edge 5v1 je robotický vysavač pro náročnější uživatele

Láká na řadu chytrých funkcí, pečlivý úklid, LiDAR i propracovanou mobilní aplikaci

Na českém trhu se včetně inteligentní stanice prodává za 22 990 Kč

Robotické vysavače testuji poměrně pravidelně, ale když se mi do rukou dostal nový Roborock Qrevo Edge 5v1, věděl jsem, že nepůjde o obyčejný model. Výrobce slibuje revoluční funkce, extrémní sací výkon, vylepšený systém mopování a důkladné čištění až ke krajům místnosti.

To vše navíc doplňuje chytrá stanice, která se stará o mop i odpad bez nutnosti každodenního zásahu uživatele. A právě proto jsem se rozhodl zjistit, jak si tahle novinka poradí v reálných podmínkách běžné domácnosti. Stojí za cenu 23 tisíc korun? A dokáže skutečně nahradit běžný úklid? Na to se podíváme v následující recenzi.

Design a konstrukce

Design Roborocku Qrevo Edge 5v1 nepřináší žádné velké překvapení. Kombinace černého (dostupný také v bílé variantě) plastového těla, kruhového tvaru a vystouplé věže s LiDAR senzorem je typická pro většinu moderních robotických vysavačů.

Estetika zde ale není hlavním lákadlem – mnohem zajímavější jsou funkce, kterými tento model disponuje. A právě na ty se detailněji podíváme v dalších částech recenze. I když musím uznat, že robot působí elegantně a moderně.

Kulatý tvar může být pro někoho diskutabilní z hlediska efektivity v rozích, avšak během testování si vysavač poradil i s těmito místy velice dobře. Chválím také matný povrch celého zařízení – nejsou zde viditelné otisky prstů, prach a další drobné nečistoty. Vysavač působí opravdu stylově a bez problémů zapadne do většiny domácností, kde nebude nijak rušivým prvkem.

I s LiDARem pod 10 cm

Nicméně je nutné zmínit výšku vysavače. Ta činí 9,8 cm, což znamená, že se vešla pod magickou hranici 10 cm. Ta bývá většinou směrodatná pro to, aby se vysavač dokázal vejít pod nábytek – zejména pod gauč nebo postel. Zbylé proporce jsou 35,2 × 35,2 cm a s hmotností 3,9 kg se řadí mezi lehčí modely.

Na horní části vysavače se nachází vyvýšený senzorový modul s LiDAR technologií, který slouží k přesnému mapování prostoru pomocí laserového paprsku. Toto je klíčová výhoda pro navigaci, která bývá často omezující kvůli výšce vysavače, ale jak už jsme si řekli, i tak se robot dokázal dostat pod 10 centimetrů, takže klobouk dolu. Pokud je tedy pro vás úklid pod gaučem prioritou, může být tento model jedním z ideálních kandidátů.

Co je to LiDAR? Jedná se o technologii využívající laserový paprsek k měření vzdáleností od objektů a tvorbě přesné 3D mapy okolí. U robotických vysavačů se LiDAR používá k navigaci a mapování místnosti. Senzor vysílá laserové pulzy, které se odrážejí od překážek, a na základě doby návratu paprsku vysavač přesně určuje vzdálenost a polohu těchto překážek. Díky tomu se pohybuje efektivněji, vyhýbá se nárazům a zvládá složité rozvržení místností s minimálním rizikem, že by vynechal určitá místa. Výsledkem je rychlejší a důkladnější úklid bez nutnosti manuálního zásahu nebo častých kolizí. Díky této technologii je oproti vysavačům vybaveným pouze kamerou výrazně rychlejší i prvotní mapování místností.

Elegance skloubená s funkčností

Horní panel doplňují dvě funkční tlačítka – jedno pro spuštění a druhé pro návrat do nabíjecí stanice. Pod magneticky uchyceným víkem se nachází větší sběrná nádoba na prach a nečistoty o objemu 325 ml. Přístup k ní budete potřebovat jen výjimečně, a to především při údržbě a čištění filtru.

Na přední straně se nachází část se senzory. AI kameru a přisvětlovací LED světlo zde bohužel nenajdete, to nabízejí jiné modely tohoto výrobce. Přední část zároveň slouží jako nárazník, nicméně díky precizní navigaci a pokročilým senzorům robot téměř nikdy do ničeho nenarazí. Na pravé straně těla najdeme také senzory, zatímco levá strana zůstává bez prvků.

Zadní část ukrývá nabíjecí kontakty, výdechy, senzor, vodní přípojku a také šachtu, kterou dokovací stanice vysává sesbírané nečistoty do většího zásobníku. Tato šachta je skrytá pod gumovou krytkou.

Na spodní straně najdeme množství senzorů, přední otočné kolečko pro orientaci, dvě velká pojezdová kola s gumovým povrchem, boční rotační kartáč pro zametání okrajů, hlavní kartáč pro efektivní sběr nečistot a dvojici mopovacích podložek. Podrobnosti o jejich fungování probereme v samostatné části věnované vysávání a vytírání.

Dokovací stanice a údržba

Jedním z hlavních prvků tohoto modelu je inteligentní dokovací stanice generace 3.0. Už na první pohled je zřejmé, že nejde o běžnou nabíjecí základnu – stanice totiž hraje klíčovou roli v celkovém provozu vysavače. Dokáže automaticky vyprázdnit nádobku na prach, umýt mopovací podložky horkou vodou o teplotě kolem 75 °C a následně je vysušit pomocí teplého vzduchu (45–55 °C). Designově se perfektně doplňuje s robotem. Oceňuji zejména převážně matné provedení, kde výjimku tvoří pouze sundavací lesklý kryt, pod kterým se ukrývá pytlík na prach (2,7 litru).

Nicméně horní část nemá žádné víko, což vidím jako menší mínus, protože prohlubně (úchytky nádržek) se poměrně špatně čistí. Pravá nádržka je pro čistou a levá pro znečištěnou vodu. Jinak toto řešení hodnotím jako praktické a dobře promyšlené, protože díky dostatečné kapacitě není potřeba stanici obsluhovat příliš často. Napájecí kabel měří přibližně jeden metr, což sice není mnoho, ale pro většinu běžných domácností by to mělo být plně dostačující. Výhodou je, že se dá namotat na zadní stranu.

Díky této chytré stanici se zásadně snižuje nutnost manuálního zásahu. Stačí občas dolít čistou vodu, vyprázdnit nádržku se špinavou vodou a podle potřeby vyměnit sáček na nečistoty. Vše je navržené velmi intuitivně – v případě nízké hladiny vody vás upozorní výrazná LED dioda pod horní stranou stanice nebo notifikace v přidružené mobilní aplikaci.

Automatické vyprázdnění a mytí mopu

Robot samostatně zajíždí do své dokovací stanice, avšak neschová se do ní celý, což není úplně praktické – vyčnívá, může překážet a zbytečně na něj padá prach. Na druhou stranu díky této konstrukci stanice nezabírá tolik dost místa. Zabírá plochu 48,7 × 34 a na výšku měří nemalých 52,1 cm. Stanice váží 13,3 kg, což není vůbec málo, takže její umístění byste si měli předem dobře promyslet.

Robot do stanice najíždí pozpátku, což je nutné kvůli správné poloze pro automatické čištění mopů (pokud byly použity) nebo pro vyprázdnění prachové nádržky. Vysavač má navíc vlastní 72ml zásobník na vodu, který stanice v případě potřeby také doplní.

Proces mytí a sušení mopů probíhal během testování bez jediného problému. Hlučnější je pouze krátké vyprázdnění prachové nádobky, ale trvá jen pár sekund. Odpadní sáček vydrží klidně až sedm týdnů běžného provozu. Teplá voda (cca 75 °C) se efektivně postará o odstranění mastnoty i bakterií – podle výrobce až 99,99 %. Mopovací systém navíc neustále sleduje čistotu podložek, aby zajistil, že se mopuje vždy s dokonale čistou textilií.

Po vyprání mopů následuje jejich vysoušení teplým vzduchem o teplotě až 55 °C, což efektivně brání vzniku plísní a zápachu. Co by ale někomu mohlo chybět, je automatické dávkování čisticího prostředku – tuhle funkci nabízí jiné modely. Nicméně ničemu nebrání, když adekvátní čistící prostředek na podlahy nalejete přímo do nádržky na čistou vodu. Multifunkční stanice je navržena velmi promyšleně. Všechny důležité části lze snadno vyjmout a omýt.

Dobrá výdrž baterie

Uvnitř Roborocku Qrevo Edge 5V1 najdeme baterii s kapacitou 5 200 mAh. V porovnání s konkurencí v cenovém rozpětí 18 až 40 tisíc korun jde o velmi dobrou hodnotu – běžná výdrž robotických vysavačů se v této třídě pohybuje mezi 75 a 260 minutami. Tento model zvládne pracovat až 180 minut v kuse, což jej řadí mezi lehčí nadprůměr. V případě, že se během úklidu začne blížit vybití baterie, robot si automaticky ponechá dostatek energie na bezpečný návrat do dokovací stanice.

Plné dobití akumulátoru trvá méně než 4 hodiny, což odpovídá vysoké kapacitě článků. Výrobce deklaruje, že Qrevo Edge bez problémů zvládne vysát plochu o rozloze 214 m², respektive vytřít až 320 m². Při testování se tato hodnota ukázala jako realistická – za předpokladu, že je plocha dobře členěná a optimalizovaná pro robotický úklid.

Vysoký sací výkon

Při výběru robotického vysavače hrají technické parametry zásadní roli. Roborock Qrevo Edge 5V1 představuje jeden z výších modelů značky, a už to samo o sobě naznačuje, že se můžete těšit na solidní výbavu a inovativní řešení. Mezi hlavní přednosti patří unikátní duální hlavní kartáč, navržený tak, aby odolával zachytávání vlasů – ať už lidských, nebo zvířecích. Doplněn je asymetrickým bočním kartáčem, který využívá odstředivou sílu pro efektivnější sběr nečistot a minimalizaci zacuchání. Po třech týdnech intenzivního testování mohu potvrdit, že kartáče zůstaly čisté – bez jediného zamotaného vlasu.

Robot má jmenovitý výkon 66 W a jeho nejsilnější zbraní je extrémní sací síla – dosahuje až 18 500 Pa. To je výrazně více než u většiny konkurenčních modelů, kde se špičkové hodnoty pohybují mezi 7 000 až 13 000 Pa. Pro srovnání: vysoce hodnocený Roborock S8 Max Ultra nabízí maximální sací výkon 8 000 Pa. Qrevo Edge 5V1 tak navazuje na skvělý Qrevo Curve.

Chloupky na kobercích nemají šanci

Výkonný sací systém se v praxi skutečně osvědčuje – rozdíl oproti běžným modelům poznáte zejména při úklidu koberců nebo v domácnostech se zvířaty. Vysavač dokáže koberec nejen zbavit nečistot, ale i krásně „pročesat“, což ocení každý, kdo má doma chlupy od psa nebo kočky. V rámci testování jsem viděl jen u pár modelů tak efektivní a viditelný výsledek – koberce byly po přejezdu Qrevo Edge 5V1 výrazně čistější a vizuálně nadýchané.

Zajímavým detailem je i konstrukce samotného předního kolečka – je vybaveno kartáčovou stěrkou, která brání usazování prachu a vlasů na gumovém povrchu. Boční kartáč má navíc kloubový mechanismus, díky kterému se snadno přizpůsobuje rohům a lištám. Tuto schopnost doplňuje i pravý zadní mop, který umí přesně kopírovat okraj stěny – ideální pro důkladné čištění podél hran místností.

Dva kruhové mopy se otáčejí stálou rychlostí 200 otáček za minutu, což je pro robotický vysavač velmi solidní parametr. Intenzitu mopování lze přizpůsobit výběrem z až 30 úrovní průtoku vody, což poskytuje vysokou míru kontroly nad výsledkem úklidu.

Co se týče hlučnosti, Qrevo Edge 5V1 mile překvapil – ani při maximálním výkonu nepřekračuje 52,36 dB, což z něj dělá jeden z nejtišších robotických vysavačů na trhu. Při mopování se hladina hluku pohybuje kolem příjemných 45 dB, takže vás vysavač nebude rušit ani během klidnějších denních aktivit.

Plno užitečných technologií

Nechybí technologie AdaptLift, která umožňuje samostatné nastavení výšky všech tří kol, díky čemuž se celý podvozek dokáže zvednout až o 10 mm. Ačkoliv to nemusí na první pohled znít jako dramatický rozdíl, v měřítku kompaktního robotického vysavače jde o výrazné zvýšení průchodnosti. Tuto funkci robot automaticky využívá například při detekci koberce – zvedne se nejen celý podvozek, ale zároveň také mopy, čímž zabrání zbytečnému navlhčení textilního povrchu. To je řešení, které ocení každý, kdo má doma kombinaci tvrdých podlah a koberců.

Při přejíždění prahů se pak robot chová velmi inteligentně: nejprve si nadzvedne přední část, najede na překážku, poté přizvedne zadní kola a plynule přejede na druhou stranu. Tímto způsobem dokáže zvládnout běžné prahy do výšky 3 cm, a bez problémů si poradí i s širšími překážkami až do 4 cm.

Během testování překonal například i vyvýšený rám pod televizním stolkem, což mnoha jiným modelům činí potíže. Kromě toho zvládá zvedání i hlavního kartáče, což dále zvyšuje flexibilitu v různorodých podmínkách. Díky těmto schopnostem se Qrevo Edge 5V1 řadí mezi nejlépe adaptabilní robotické vysavače na současném trhu.

Mobilní aplikace a chytré funkce

Ovládání Roborocku Qrevo Edge 5V1 je řešeno prostřednictvím mobilní aplikace Roborock, která je dostupná jak pro Android, tak iOS zařízení. Celý proces prvotního nastavení je intuitivní a zabere jen pár minut. Po zapnutí zařízení stačí pomocí telefonu naskenovat QR kód (najdete ho pod horním víkem vysavače), připojit jej k domácí Wi-Fi síti (pouze 2,4 GHz pásmo) a máte hotovo.

Už při úvodním nastavení můžete upravit některé klíčové parametry – například zda máte doma mazlíčky, koberce nebo vícepodlažní interiér. Zároveň si snadno aktivujete funkci „Nerušit“, která zamezí spuštění vysavače v určených časech. Doporučuji rovnou zapnout i ukládání map, protože právě s touto funkcí vysavač ukáže svůj plný potenciál.

První mapování domácnosti probíhá velmi svižně. Díky laserové navigaci (LiDAR) není třeba, aby robot objížděl každou kout zvlášť – stačí mu krátký průjezd a během několika desítek sekund si vytvoří přesnou představu o půdorysu vašeho bytu či domu.

Po spuštění aplikace na vás čeká přehledná domovská obrazovka, na které vidíte stav připojení, aktuální kapacitu baterie a možnosti pro okamžité spuštění úklidu nebo návrat do dokovací stanice. Po vstupu do hlavního ovládacího rozhraní („Enter“) se vám zobrazí interaktivní mapa prostoru, včetně údajů o celkové ploše, stavu nabití a době, kterou robot strávil úklidem.

3D mapa celé domácnosti

V aplikaci Roborock si můžete zobrazení mapy domácnosti přepnout mezi klasickým 2D režimem a modernějším 3D náhledem, který nabízí detailnější prostorové vnímání prostředí. Už po prvním skenování byla výsledná mapa překvapivě přesná, a díky postupnému učení se s každým dalším úklidem ještě zpřesňuje a lépe odpovídá reálnému uspořádání interiéru.

Uživatelská přizpůsobitelnost mapy je na vysoké úrovni – snadno přidáte nábytek, vyznačíte koberce nebo upravíte rozdělení místností. Místnosti lze přejmenovávat, spojovat, dělit nebo zcela odstranit. Samozřejmostí je vytváření zakázaných zón („no-go“ oblastí), virtuálních zdí či nastavení typů podlah v jednotlivých částech bytu. V případě koberců si můžete zvolit, jak se má robot v dané oblasti chovat – přičemž koberce sám velmi přesně rozpozná.

V sekci věnované dokovací stanici najdete praktické informace o stavu vody – zda je nádrž na čistou vodu plná, špinavá voda vyžaduje vylití nebo zda je nutné vyměnit prachový sáček. Přes tři rychlé volby můžete jednoduše spustit automatické vyprázdnění zásobníku, mytí mopů či jejich vysušení.

Volba režimů čištění

Aplikace Roborock nabízí rozsáhlé možnosti nastavení úklidu, které si snadno přizpůsobíte svým potřebám. Nechybí chytrý režim SmartPlan, ve kterém si robot automaticky určí ideální parametry podle typu podlahy a prostředí. K dispozici jsou také režimy Vac & Mop (vysávání a mopování současně), Mop (pouze vytírání), Vacuum (pouze vysávání) a Customize, kde si můžete detailně nastavit způsob úklidu jednotlivých místností.

Při vysávání lze volit ze 5 úrovní sacího výkonu, zatímco mopování nabízí 3 intenzity dávkování vody (4. je vlastní nastavení). Uživatel má také možnost nastavit, zda má robot uklidit jednou, nebo úklid zopakovat – ideální řešení pro důkladnější čištění např. v kuchyni nebo chodbě. Přizpůsobit si lze i míru pečlivosti, tedy kolikrát má robot určitou plochu přejet.

Nemusíte přitom nechat uklidit celý byt – jednoduše vyberete jen konkrétní pokoj nebo definujete přesné místo na mapě, které má robot uklidit. Tato funkce přijde vhod třeba při rozlití něčeho v kuchyni.

Velmi užitečná je také možnost nastavení automatizovaných rutin. Lze například určit, aby robot každý den po obědě uklidil jídelní kout, nebo aby o víkendech provedl důkladné čištění celé domácnosti. Rutiny si navíc můžete vytvořit zcela podle vlastních preferencí a kombinovat je s různými režimy či časy spuštění.

Hlasové ovládání

Robotický vysavač Roborock Qrevo Edge 5V1 nabízí integrovaného hlasového asistenta, který výrazně zjednodušuje ovládání. Stačí vyslovit aktivační frázi „Hello Rocky“ a můžete zahájit úklid, měnit nastavení, přivolat robota nebo spustit údržbu ve stanici – a to vše zcela bez použití rukou. Hlasové ovládání je spolehlivé a funguje i offline, tedy bez připojení k Wi-Fi nebo smartphonu, což oceníte třeba v případě výpadku internetu.

Pokud používáte nejnovější modely iPhonů, potěší vás podpora Dynamic Island, která umožňuje interaktivní zobrazení stavu vysavače přímo v horní části displeje. K dispozici jsou také widgety pro Android i iOS, které umožňují rychlé spuštění úklidu nebo kontrolu stavu robota jediným klepnutím.

Ovládání robota máte navíc po ruce i díky podpoře chytrých hodinek Apple Watch. Nechybí ani kompatibilita s hlasovými asistenty třetích stran – Roborock Qrevo Curv můžete bez problémů propojit s Google Assistantem, Amazon Alexou nebo Apple Siri, což přináší ještě větší flexibilitu při každodenním používání. Robota lze také v aplikaci ovládat jako autíčko na dálkové ovládaní.

Kvalita vysávání a mopování

Když přijde na samotnou kvalitu úklidu, Roborock Qrevo Edge 5V1 nezklame ani ty nejnáročnější uživatele. Díky inteligentním senzorům a pokročilým algoritmům dokáže automaticky rozpoznat silně znečištěné oblasti a následně jim věnovat zvýšenou pozornost. Tuto funkci oceníte zejména na kobercích v obývacím pokoji nebo ložnici – tam, kde se nejvíce drží prach, chlupy a další nečistoty. Během testování stačil ve většině případů střední sací výkon, který zaručoval vynikající výsledky a zároveň nízkou hlučnost.

Přesto dokázal robot nabídnout perfektní úklid i na nejnižší výkon, což je ideální v době, kdy nechcete být rušeni. Maximální výkon pak využijete třeba při jarním úklidu nebo ve velmi znečištěných prostorách. I v tomto režimu mě překvapila jeho tichost a zároveň preciznost úklidu. Qrevo Edge vyniká také při mopování. Díky technologii přizpůsobení mopů čistí velmi efektivně podél stěn, kolem nábytku a v rozích, kde jiným robotům často zůstává nečistota.

Pohyb robota zajišťují kola s vysokou trakcí, takže se bez potíží pohybuje po různých typech podlah i překážkách. Úklid bytu o rozloze 50 m² zvládl včetně vysávání a mopování za pouhých 35 minut, což je výborný čas. Z vlastní zkušenosti mohu říct, Roborock Qrevo Edge 5V1 mě přesvědčil, že plnohodnotně nahradí klasický vysavač i mop. Výsledkem totiž byl vždy dokonale čistý domov.

Závěrečné hodnocení

Roborock Qrevo Edge 5V1 je bezesporu jedním z nejlepších robotických vysavačů na trhu. Nabízí extrémně silný sací výkon, díky čemuž si poradí i s nečistotami na kobercích. Unikátní duální kartáče eliminují zamotání vlasů, rotující mopy zaručí skvěle vytřenou podlahu a adaptivní podvozek zvládne i vyšší prahy a nezamokří koberec. Silnou stránkou je i plně automatizovaná dokovací stanice, která vysavač nejen dobíjí, ale i vyprazdňuje, pere a suší mopy. Dále potěší chytrá aplikace Roborock, která nabízí detailní mapování domácnosti, rutiny, zónový úklid i pokročilou personalizaci, byť je celá v angličtině.

Mezi plusy patří konstrukce pod 10 cm, což umožňuje úklid pod nižším nábytkem. Některé uživatele může zklamat otevřená horní strana stanice, ale nejde o výraznější problém. Rozměry stanice také nejsou nejkompaktnější a robot nezajíždí úplně dovnitř, ale pravděpodobně vysavač zapadne do většiny domácností a celkový design a matné provedení chválím.

Roborock Qrevo Edge 5V1 je špičkový robotický vysavač, který nabízí důkladný úklid, špičkový komfort a široké možnosti nastavení. Cena 22 990 Kč mi nepřijde přehnaná – naopak díky ní lépe konkuruje dražším a podobně vybaveným modelům. Odpovídá tomu, co za ni dostanete – vysoce výkonné a spolehlivé zařízení, které vám ušetří čas i starosti. Pokud hledáte inteligentní a praktické řešení pro každodenní úklid, Qrevo Edge 5V1 je investice, která se skutečně vyplatí. Novinku můžete koupit v oficiálním e-shopu Roborock.cz, případně na Alza.cz.

Klady sací výkon, vysaje koberce

zajede pod nábytek, matný povrch

dokovací stanice obstará údržbu

orientace v prostoru, LiDAR, mapa

aplikace a hlasoví asistenti

dostatečná výdrž na baterii

chytré funkce a SmartPlan

zvedá podvozek, mop i kartáč Zápory aplikace není v češtině

volné koberce mohou působit problémy

pomalejší nabíjení

horní strana je otevřená Koupit Roborock Qrevo Edge 5V1

