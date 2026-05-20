Tohle si v Xiaomi někdo odskáče: HyperOS odhalil tajemství unikátní skládačky Mix Fold

Xiaomi platí za etablovaného výrobce skládacích telefonů a svou první skládačku Mix Fold přinesla tato čínská značka na trh již v roce 2021. Ke klasickým modelům přibylo postupem času véčko Mix Flip, ale prim hrají varianty s konstrukcí otevírající se jako kniha. Vloni žádný model tohoto typu od Xiaomi nedorazil, nicméně letos si to populární výrobce vynahradí. Nový model je v přípravě a dorazit by mohl velmi brzy.
Nová skládačka od Xiaomi se ukázala v HyperOS
Prozatím není jasné, jak se bude nový skládací telefon od Xiaomi jmenovat a ve hře jsou dvě varianty. První vychází z předchozího modelu Mix Fold 4 a jednalo by se o navazující označení Mix Fold 5, což dává smysl. Druhé potenciální označení je pak Xiaomi 17 Fold, čímž by Xiaomi sjednotilo své vlajkové a skládací telefony do jedné řady.
Uvidíme, jak se tato novinka bude nakonec jmenovat a raději se podrobněji podívejme na nejnovější únik. V launcheru nadcházejícího systému HyperOS 4 byla nalezena ilustrace této ještě nepředstavené skládačky, která spíše než samotný design odhaluje typ vnitřního displeje – vypadá to, že nová skládačka od Xiaomi bude mít ohebný displej orientovaný na šířku.
Unikátní skládačka s ojedinělým procesorem
V zavřeném stavu je evidentní, že má vnitřní část konstrukce o něco ostřejší rohy než ta vnější, čímž Mix Fold 5 / Xiaomi 17 Fold připomíná skládací Pixel Fold. Z uniklých animací to vypadá, že nový systém HyperOS 4 bude lépe přizpůsoben skládačkám, a to hlavně v oblasti multitaskingu a navigace gesty. Ještě o kousek zajímavější ale bude hardware této novinky.
Telefon by totiž měl pohánět procesor Xring O3 přímo od Xiaomi, která naváže na první model Xring O1 (verze O2 byla přeskočena). Tento čipset by měl nabídnout maximální frekvenci až 4,05 GHz, novou architekturu se třemi CPU clustery a v oblasti grafického výkonu údajně překoná první generaci tohoto procesoru až o 25 %.
Dostupnost a premiéra
Xiaomi s původním procesorem Xring O1 ukázalo, že je v tomto směru schopno konkurovat zaběhlým modelům a výkonnostně na tom byl tento kousek křemíku v některých segmentech dokonce lépe než soudobý Snapdragon 8 Elite či Apple A18 Pro. Uvidíme, jak na tom bude nová verze, ale opět se očekává špičkový výkon srovnatelný s absolutní konkurencí.
Kdy přesně bude nová skládačka od Xiaomi představena, není prozatím jasné, ale pokud by dorazila v podobném slotu, jako předchozí model, dočkali bychom se jí v červenci. Bohužel to ale vypadá, že se tento model mimo Čínu opět nedostane a bude k dispozici jen na tamním trhu, takže bude následovat osud všech svých předchůdců, kteří na tom byli s dostupností stejně.