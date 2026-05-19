Nečekaná komplikace v seriálu Harry Potter: pro klíčovou roli musí hledat novou herečku

Seriál Harry Potter z produkce HBO ještě ani neodstartoval, ale tvůrci už musí řešit celkem zásadní komplikaci. První řada již byla natočena a na streamovací platformě HBO Max bude odvysílána v prosinci letošního roku. Nicméně do dalších sérií nezasáhne herečka jedné z klíčových postav, a sice mladičká Gracie Cochrane, která měla zestárnout v roli Ginny, sestry Rona Weaslyho.
Seriál Harry Potter lepí komplikace
Casting na hlavní herecký ansámbl byl pro tvůrce nového seriálu zcela kruciální výzvou. V ideálním případě totiž byl cíl vybrat herce, kteří se svou rolí „dětí z Bradavic“ zestárnou, podobně jako to bylo u filmové ságy od Warner Bros. Tento plán už má ale první vážnou trhlinu. Mladá britská herečka Gracie Cochrane, která v první sérii bude hrát Ginny, nejmladší z Weasleyových, do dalších řad nezasáhne.
“Due to unforeseen circumstances Gracie has made the challenging decision to step away from her role as Ginny Weasley in the HBO Harry Potter series after season one,” Cochrane's family said in a statement https://t.co/YYgrayELNG pic.twitter.com/Ojx69xrzZv
— Deadline (@DEADLINE) May 18, 2026
„Z důvodu nepředvídaných okolností se Gracie rozhodla opustit roli Ginny Weasleyové v seriálu HBO o Harrym Potterovi po první řadě. Její působení ve světě Harryho Pottera bylo opravdu úžasné a je hluboce vděčná Lucy Bevan a celému produkčnímu týmu za to, že jí umožnili prožít tak nezapomenutelný zážitek. Gracie se velmi těší na příležitosti, které jí přinese budoucnost,“ uvedli její rodiče v dopise veřejnosti.
Řeší se role Ginny
Pakliže jste seznámeni s příběhem Harryho Pottera pouze prostřednictvím filmové ságy, nejspíš vám to nepřijde jako velký problém. Sestra Rona Weasleyho má ve filmech spíš vedlejší roli, což odpovídá příběhu první knihy; protože Ginny nastupuje do bradavické školy až rok po triu ústředních postav. Nicméně v pozdějších dílech má Ginny – zejména v knižní předloze – důležitější roli, mnohem významnější, což by měl seriál blíže představit.
Jinými slovy, v první sérii seriálu by se měla objevit jen v epizodní roli. I tak je to ale pro štáb komplikace, protože změna herečky v takto snadno zapamatovatelné roli může působit pro diváky zmatečně a narušuje to kontinuitu, kterou chce seriál po vzoru filmu vytvořit. Na druhou stranu, i filmová sága se potýkala s celkem bolestivým recastingem. V prvních dvou filmech ztvárnil roli ředitele školy Albuse Brumbála herec Richard Harris, kvůli smrti jej však od třetího filmu nahradil Michael Gambon.