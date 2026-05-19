TOPlist

Nečekaná komplikace v seriálu Harry Potter: pro klíčovou roli musí hledat novou herečku

Jakub Fišer
Jakub Fišer 19. 5. 18:00
0
Herečka Gracie Cochrane se v dalších řadách seriálu Harry Potter už neobjeví
  • Seriálový Harry Potter musí lepit zásadní komplikaci
  • Od druhé série se na natáčení nebude podílet herečka Gracie Cochrane
  • Ta měla postupně zestárnout v roli čarodějky Ginny Weasly

Seriál Harry Potter z produkce HBO ještě ani neodstartoval, ale tvůrci už musí řešit celkem zásadní komplikaci. První řada již byla natočena a na streamovací platformě HBO Max bude odvysílána v prosinci letošního roku. Nicméně do dalších sérií nezasáhne herečka jedné z klíčových postav, a sice mladičká Gracie Cochrane, která měla zestárnout v roli Ginny, sestry Rona Weaslyho.

Seriál Harry Potter lepí komplikace

Casting na hlavní herecký ansámbl byl pro tvůrce nového seriálu zcela kruciální výzvou. V ideálním případě totiž byl cíl vybrat herce, kteří se svou rolí „dětí z Bradavic“ zestárnou, podobně jako to bylo u filmové ságy od Warner Bros. Tento plán už má ale první vážnou trhlinu. Mladá britská herečka Gracie Cochrane, která v první sérii bude hrát Ginny, nejmladší z Weasleyových, do dalších řad nezasáhne.

„Z důvodu nepředvídaných okolností se Gracie rozhodla opustit roli Ginny Weasleyové v seriálu HBO o Harrym Potterovi po první řadě. Její působení ve světě Harryho Pottera bylo opravdu úžasné a je hluboce vděčná Lucy Bevan a celému produkčnímu týmu za to, že jí umožnili prožít tak nezapomenutelný zážitek. Gracie se velmi těší na příležitosti, které jí přinese budoucnost,“ uvedli její rodiče v dopise veřejnosti.

Řeší se role Ginny

Pakliže jste seznámeni s příběhem Harryho Pottera pouze prostřednictvím filmové ságy, nejspíš vám to nepřijde jako velký problém. Sestra Rona Weasleyho má ve filmech spíš vedlejší roli, což odpovídá příběhu první knihy; protože Ginny nastupuje do bradavické školy až rok po triu ústředních postav. Nicméně v pozdějších dílech má Ginny – zejména v knižní předloze – důležitější roli, mnohem významnější, což by měl seriál blíže představit.



Snímek z traileru na Harryho Pottera od HBO



Nepřehlédněte

První trailer na seriálového Harryho Pottera je venku! Fanoušci jsou rozpolcení

Jinými slovy, v první sérii seriálu by se měla objevit jen v epizodní roli. I tak je to ale pro štáb komplikace, protože změna herečky v takto snadno zapamatovatelné roli může působit pro diváky zmatečně a narušuje to kontinuitu, kterou chce seriál po vzoru filmu vytvořit. Na druhou stranu, i filmová sága se potýkala s celkem bolestivým recastingem. V prvních dvou filmech ztvárnil roli ředitele školy Albuse Brumbála herec Richard Harris, kvůli smrti jej však od třetího filmu nahradil Michael Gambon.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Anker Soundcore Sleep A30 recenze: dokonalá sluchátka nejen pro všechny spáče
Anker Soundcore Sleep A30 recenze: sluchátka, se kterými vydržíte spát celou noc
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 19:00
0
Umělá inteligence Google Gemini ((ilustrační obrázek)
Používáte bezplatnou verzi Gemini? Google zavedl přísnější limity, tady je můžete sledovat
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 16:30
0
Rodina zařízení Samsung Galaxy S26
Galaxy S26 jen za 399 Kč. V Česku odstartoval nejlevnější pronájem vlajkových Samsungů
PR článek
PR článek PR článek 16:03
Chytré hodinky Apple Watch Ultra 3
Velká změna pro Apple Watch Ultra: letošní model má dostat nový design a měření tlaku
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 15:00
0

Kapitoly článku