Velká změna pro Apple Watch Ultra: letošní model má dostat nový design a měření tlaku

- Apple Watch Ultra Series 4 mají přijít v kompletně novém designu
- Upgrade podstoupí i většina zdravotních senzorů
- Snímač tepové frekvence má být nově schopen upozornit na vysoký tlak v reálném čase
Letošní září bude v podání Applu opět nabité. Dočkáme se jednak tří nových iPhonů a také nové generace hodinek Apple Watch. Zatímco základní Apple Watch Series 12 mají podle nedávných spekulací nabídnout pouze lehký upgrade, o něco zajímavěji nyní vyznívají čerstvé informace o nadcházející verzi Apple Watch Ultra.
Apple Watch Ultra 4: přepracovaný design a nové senzory
Podle serveru Digitimes se letošní Apple Watch Ultra dočkají kompletního redesignu. V rámci této hodinkové řady by to bylo vůbec poprvé – první tři generace těchto hodinek vypadají prakticky stejně, pouze mezi Series 2 a 3 došlo k mírnému zvětšení displeje na úkor tenčích rámečků.
Digitimes bohužel neuvádí, jaké designové změny nás čekají, zmiňuje pouze „kompletní přepracování“. Nepředpokládáme, že by Apple opustil obdélníkový displej se zaoblenými rohy nebo stávající systém uchycení řemínků, změny se tak nejspíše odehrají v křivkách samotného pouzdra. Zda bude odstraněn vystouplý ostrůvek napravo, anebo dojde k pouhému přeskupení senzorů na dýnku, zatím nevíme.
Senzorů se nicméně bude týkat druhý očekávaný update. Podle starších zpráv z dodavatelských řetězců má dojít k aktualizaci veškerých snímačů a výraznému zlepšení jejich funkcí. Podle serveru Digitimes bude do hodinek přidána schopnost upozorňovat na vysoký tlak. Data pro tuto funkci budou získávána ze snímače tepové frekvence – optický senzor má zjišťovat, jak na každý tep reagují cévy, a při zjištění abnormálního chování mají hodinky zaslat upozornění.
Oproti současné funkci Oznámení o hypertenzi bude chystaná novinka pravděpodobně informovat o zvýšeném tlaku v reálném čase, a nikoliv zasílat reporty z 30denních intervalů. Nová funkce je prý aktuálně schvalována agenturou FDA (Food and Drug Administration). U ní Apple dlouhodobě usiluje i o schválení neinvazivního monitorování hladiny glukózy v krvi, zatím však neúspěšně.
Nový design a nové funkce by mohly podle analytiků zvýšit zájem o Apple Watch, a to až o 30 procent ve srovnání s loňským rokem. To se má pozitivně projevit i na hodnotě společnosti Taiwan-Asia Semiconductor (TASC), která do Apple Watch exkluzivně dodává senzory.
