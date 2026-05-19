Definitivní edice Age of Empires II míří na macOS! Kdy se dočkáte, stratégové?

- Ikona strategického žánru Age of Empires II bude již brzy na systému macOS
- Dorazí v plnohodnotné Definitive Edition, kde nechybí ani DLC s možností hrát za Čechy
- Fanoušci se dočkají ještě tento měsíc
V žánru realtimových strategických her je jen málo skutečných legend, které by se mohly rovnat Age of Empires II. Nestárnoucí klasice, původně od Ensemble Studios, vdech nový život Microsoft prostřednictvím Definitive Edition koncem roku 2019. Od té doby se strategických otěží mohli chopit hráči nejen na počítačích, ale také na konzolích. Mezi nimi nicméně scházela komunita hráčů na počítačích od Applu, avšak ti se již brzy dočkají.
Jedna z nejlepších strategií všech dob brzy na macOS
Age of Empires II: Definitive Edition pro macOS nabídne rozlišení 4K, kompletně zremasterovaný soundtrack a obsahuje tři datadisky v balíčku se základní hrou: Lords of the West, Dynasties of India a Dawn of the Dukes. Nováčci v sérii i vracející se veteráni se mohou těšit na rychlou výstavbu základen a válčení, které z této hry udělaly nestárnoucí klasiku. Hráči toužící po dalším rozšiřování svých impérií budou mít od prvního dne k dispozici také rozsáhlou, a stále se rozšiřující, nabídku DLC.
Ať už noví hráči či veteráni série mohou prozkoumávat pestrou škálu obsahu, od balíčku Return of Rome, který přenáší původní zážitek ze hry Age of Empires do moderního herního enginu, až po balíček The Last Chieftains, který se věnuje prozkoumávání složitých středověkých společností Jižní Ameriky. Tuzemské hráče pak nejvíce zaujme již zmíněné rozšíření Dawn of the Dukes, v rámci kterého si můžete zahrát také za Čechy.
A kdy že se můžeme na Age of Empires II: Definitive Edition pro macOS těšit? Překvapivě brzy – v oficiální tiskové zprávě se uvádí, že hra zamíří na Mac App Store ještě tento měsíc, konkrétně 28. května. Máte v plánu se znovu ponořit do strategických bitev v singleplayeru či multiplayeru na macOS? A za jaký národ budete hrát? Dejte nám vědět do komentářů.