TOPlist

Definitivní edice Age of Empires II míří na macOS! Kdy se dočkáte, stratégové?

Michael Chrobok
Michael Chrobok 19. 5. 6:30
0
Obrázek ze hry Age Of Empires II: Definitive Edition
  • Ikona strategického žánru Age of Empires II bude již brzy na systému macOS
  • Dorazí v plnohodnotné Definitive Edition, kde nechybí ani DLC s možností hrát za Čechy
  • Fanoušci se dočkají ještě tento měsíc

V žánru realtimových strategických her je jen málo skutečných legend, které by se mohly rovnat Age of Empires II. Nestárnoucí klasice, původně od Ensemble Studios, vdech nový život Microsoft prostřednictvím Definitive Edition koncem roku 2019. Od té doby se strategických otěží mohli chopit hráči nejen na počítačích, ale také na konzolích. Mezi nimi nicméně scházela komunita hráčů na počítačích od Applu, avšak ti se již brzy dočkají.

Jedna z nejlepších strategií všech dob brzy na macOS

Age of Empires II: Definitive Edition pro macOS nabídne rozlišení 4K, kompletně zremasterovaný soundtrack a obsahuje tři datadisky v balíčku se základní hrou: Lords of the West, Dynasties of India a Dawn of the Dukes. Nováčci v sérii i vracející se veteráni se mohou těšit na rychlou výstavbu základen a válčení, které z této hry udělaly nestárnoucí klasiku. Hráči toužící po dalším rozšiřování svých impérií budou mít od prvního dne k dispozici také rozsáhlou, a stále se rozšiřující, nabídku DLC.

Ať už noví hráči či veteráni série mohou prozkoumávat pestrou škálu obsahu, od balíčku Return of Rome, který přenáší původní zážitek ze hry Age of Empires do moderního herního enginu, až po balíček The Last Chieftains, který se věnuje prozkoumávání složitých středověkých společností Jižní Ameriky. Tuzemské hráče pak nejvíce zaujme již zmíněné rozšíření Dawn of the Dukes, v rámci kterého si můžete zahrát také za Čechy.



MacBook a hry na macOS



Nepřehlédněte

Na macOS míří 8 vynikajících her. Které byste určitě neměli minout?

A kdy že se můžeme na Age of Empires II: Definitive Edition pro macOS těšit? Překvapivě brzy – v oficiální tiskové zprávě se uvádí, že hra zamíří na Mac App Store ještě tento měsíc, konkrétně 28. května. Máte v plánu se znovu ponořit do strategických bitev v singleplayeru či multiplayeru na macOS? A za jaký národ budete hrát? Dejte nám vědět do komentářů.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Robot v bance přepočítávající peníze (ilustrační obrázek)
ChatGPT už za vás vyřeší i účetnictví, snad v něm nebude příliš kreativní
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:30
1
Telefon T1 Phone
Kolik má vlajka USA pruhů? Trumpův vlastenecký telefon v odpovědi selhal
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:00
4
Roztomilý AI robůtek Pophie boří internet: umí česky a vy si ho zamilujete
Roztomilý AI robůtek Pophie boří internet: umí česky a vy si ho zamilujete
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 17:40
8
Pixel Watch 2 (4)
Problém u Pixel Watch 2: majitelé řeší záhadnou chybu u klíčové funkce
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 15:00
2

Kapitoly článku