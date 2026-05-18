Kolik má vlajka USA pruhů? Trumpův vlastenecký telefon v odpovědi selhal

- Trump Phone T1 je jedním z nejvlastenečtějších smartphonů (možná již brzy) na trhu
- Záda zlatého telefonu zdobí také vlajka Spojených států amerických
- Při bližším pohledu je ale jasné, že tady někdo udělal velkou chybu
Není všechno zlato, co se třpytí, a to chytrém telefonu Trump Mobile T1 to platí dvojnásob. Smartphone, který má být vyráběn pod záštitou současného prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa se dlouho jevil jen jako jeden velký podvod – tomu nahrávalo vybírání nemalé zálohy, odkládání termínu spuštění prodeje, průběžné změny designu či netransparentní komunikace. První „šťastlivci“ by se tohoto zlatého zázraku měli dočkat už tento týden, nicméně je otázkou, co jim vlastně poštou dorazí.
Padesát hvězd a jen přibližné množství pruhů
Stranou nechme přinejlepším kýčovitý design či skutečnost, že smartphone „Made in America“ s vysokou pravděpodobností nebude kompletně vyráběn na území Spojených států a také že příliš nehýří originalitou. Že chytrý telefon, pokud se skutečně dostane i do běžného prodeje, bude šetřit všude možně se dá očekávat. Kde bychom to ale ani my nečekali je v nejvíce patriotickém symbolu, který se na telefonu nachází – na vlajce Spojených států amerických.
Pro člověka, který není hrdým americkým patriotem, či jen designu Trump Phone T1 nevěnoval větší pozornost, je na první pohled vše tak, jak má být. Zadní stranu zdobí velká americká vlajka s podtitulem Trump Mobile, což má jasně deklarovat postoj majitele smartphonu. Jenže při bližším pohledu je patrné, že vlajce USA něco chybí, konkrétně pár pruhů. Zatímco na vlajce USA se nachází 13 pruhů symbolizujících stejný počet zakládajících kolonií, na smartphonu Trump Phone T1 jich najdeme pouze jedenáct.
Je otázkou, kde tato chyba vznikla, nicméně od takto vlasteneckého chytrého telefonu bychom opravdu nečekali, že klíčový symbol americké hrdosti ochudí o dva pruhy. Ačkoli se pravděpodobně jedná o přešlap někoho v designovém týmu, je také možné, že se jen jedná o personální vendetu Donalda Trumpa proti některým z původních kolonií. V případě současné hlavy Spojených států si jeden nemůže být stoprocentně jistý.