Problém u Pixel Watch 2: majitelé řeší záhadnou chybu u klíčové funkce

- Pixel Watch patří mezi nejlepší hodinky v rámci systému Wear OS
- Prodávají se i v Česku a aktuálně se na trhu nachází jejich čtvrtá generace
- Model Pixel Watch 2 vykazuje nepříjemnou chybu, která uživatelům otravuje život
První hodinky Pixel Watch od Googlu byly představeny v roce 2022, takže se stále jedná o relativně mladou modelovou řadu. Původní generace byla přijata mírně s rozpaky, ale Google své hodinky postupně modernizoval, až je dostal do současné podoby, ve které se řadí mezi nejlepší chytré hodinky se systémem Wear OS. Majitelé druhé generace nyní hlásí záhadné problémy.
Pixel Watch 2 v problémech
Druhá generace hodinek Pixel Watch dorazila v roce 2023 a stala se poměrně vyhledávanou. Výbava odpovídala době uvedení na trh a mezi hlavní prvky tohoto modelu samozřejmě patří monitorování spánku, které je obecně jednou z nejpoužívanějších funkcí u většiny chytrých hodinek napříč všemi značkami a systémy.
Pixel Watch nabízí vcelku propracované sledování spánku a data, která hodinky v průběhu noci posbírají, mohou uživateli pomoci upravit spánkové návyky, a výrazně tak zlepšit kvalitu nočního odpočinku. Jenže sledování spánku je k ničemu, když se ráno nedozvíte důležitá data, a právě to se nyní děje u hodinek Pixel Watch 2.
Hodinky měří, ale data se nezobrazují
Informace o tomto nezvyklém problému se objevily na platformě Reddit a jeden z uživatelů tam uvedl, že i když má hodinky celou noc na ruce, nemá přes ně přístup k nasbíraným datům. Na hodinkách se mu ráno zobrazí text „Žádná nedávná data, noste hodinky do postele“ navzdory faktu, že je měl při spaní celou noc na ruce.
Sledování spánku navíc podle všeho normálně funguje, protože data posbíraná přes noc se zobrazují v aplikaci Fitbit. Po zveřejnění tohoto příspěvku na Redditu se objevilo několik dalších majitelů těchto hodinek, kteří mají totožný problém. Google se prozatím k této situaci nijak nevyjádřil a není tedy jisté, co za tímto problémem stojí.
Co tajemné obtíže způsobuje?
Není jasné, co nedostupnost dat v hodinkách způsobuje, ale jedno vysvětlení se nabízí – Google se připravuje na transformaci z aplikace Fitbit na novou platformu Google Health. V zájmu plynulejšího přechodu tak mohly být některé funkce aplikace dočasně deaktivovány. Je tedy docela dobře možné, že chybu mohly způsobit právě zásahy do tohoto ekosystému a vše se vrátí do normálu s přechodem na Google Health.