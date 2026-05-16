Google zvažuje omezení cloudového úložiště: přijdeme o štědrých 15 GB zdarma?

Tomáš Zenkl 16. 5. 12:00
  • Když si pořídíte Google účet, automaticky dostanete volné úložiště
  • Od roku 2013 je jeho velikost štědrých 15 GB a slouží všem službám Google
  • Na některých trzích ale Google již testuje jeho výrazné omezení

To, že spolu s Gmail účtem dostanete cloudové úložiště o velikosti 15 GB zdarma, je od roku 2013 podobná jistota, jako že ráno vyjde slunce. Nebo že se krásné počasí během týdne s příchodem víkendu zákonitě pokazí. Google je v tomto směru poměrně štědrý, tato porce většině běžných uživatelů postačuje a ti náročnější si připlatí za větší prostor pro data. Na některých trzích ale Google připravuje výrazné škrty.

Google a jeho 15 GB zdarma

V roce 2013 připojil Google ke každému novému gmailovému účtu úložiště o velikosti 15 GB zdarma. Tento prostor je sdílený pro většinu jeho služeb – slouží jako záloha pro fotografie v rámci platformy Fotky, jako úložiště pro data na cloudu Disk, i jako místo, kam se zálohuje telefon s účtem propojený. Je to poměrně slušná porce postačující pro většinu uživatelů.

Pokud by vám 15 GB nestačilo, lze si pochopitelně zaplatit za větší úložiště a například hned následující tarif o velikosti 100 GB stojí sympatických 60 korun měsíčně. Google nabízí 15 GB zdarma v rámci celého světa bez ohledu na to, na kterém kontinentu se uživatel nachází. To se ale zřejmě pomalu chýlí ke konci.

Úložiště zdarma nekončí, ale bude menší

Google potvrdil, že v některých regionech testuje snížení kapacity úložiště u nových účtů – a nepůjde o zanedbatelný škrt. Jakmile vejde tato změna v platnost, s novým účtem se nebude pojit 15 GB, ale jen 5 GB. To už je na hraně i pro většinu obyčejných uživatelů a zaplnit tento objem fotografiemi a videi bude otázkou chvilky.

Google testuje základní úložiště o velikosti 5 GB

Původních 15 GB bude naštěstí možné odemknout zdarma, a to po zadání telefonního čísla uživatele. Prozatím není jasné, jakých trhů se bude tato změna týkat, ale první informace naznačují některé země v Africe. Není ale vyloučeno, že se rozšíří i na ostatní trhy a Google tuto změnu připravuje už nějakou dobu. Stávajících účtů se tato změna nedotkne.



Proč to Google vlastně dělá?

Tento krok je pravděpodobně částečně zaměřen na zamezení vytváření více účtů za účelem hromadění volného úložiště zdarma, což je poměrně běžná praxe. Kdy přesně se toto omezení dostane do ostrého provozu, není jasné, ale je klidně možné, že pokud budou testy úspěšné, může se z něj stát globální standard pro všechny nově zřízené gmailové účty.

