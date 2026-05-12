Zapomeňte na Chromebook. Přichází Googlebook s novým operačním systémem

Jakub Karásek 12. 5. 20:27
  • Google představil novou generaci počítačů nazvanou Googlebook
  • Pohání ji hybridní systém založený na Androidu a ChromeOS
  • Platforma láká na inteligentní kurzor a schopnost spouštět aplikace přímo z telefonu
  • První Googlebooky by mohly dorazit už letos na podzim

Na loňské výroční konferenci Qualcommu zazněla z úst šéfa oddělení platforem Googlu Richa Osterlocha důležitá informace – Google pracuje na tom, aby dostal operační systém Android na počítače. Na dnešní události The Android Show jsme se dočkali podrobnějších informací, byť žádné konkrétní zařízení zatím uvedeno nebylo. A vlastně ani ten Android nebyl zmiňován tak často, jak bychom očekávali.

Googlebook: počítače se základy v Androidu

Google představil koncept Googlebook, který se má stát duchovním nástupcem Chromebooků. Oproti nim však tyto počítače poběží na hybridní platformě, která má spojovat schopnosti systémů ChromeOS a Android. Tento systém je vyvíjen pod kódovým označením AluminiumOS, avšak do světa půjde pod jiným názvem. Jakým? To se oficiálně dozvíme později v tomto roce.

Takže co vlastně o počítačích Googlebook víme? Tato zařízení budou vyrábět rozličné značky – potvrzena je spolupráce se značkami Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo, nebudeme ale překvapení, pokud nějaký Googlebook představí i sám Google. V tuto chvíli neznáme žádné hardwarové specifikace, ani minimální požadavky platformy AluminiumOS. Vlastně jen víme, že poznávacím znamením těchto strojů bude světelný duhový proužek Glowbar. Má se jednat nejen o estetický, ale i funkční prvek – má totiž sloužit k notifikacím.

Umělá inteligence v kurzoru

Hlavním lákadlem Googlebooků má být operační systém. Bude mít základy v Androidu, avšak doplněné o spoustu nových funkcí, především těch souvisejících s umělou inteligencí.

AI bude například integrovaná přímo do kurzoru. Jeho zatřesením se změní jeho podoba (přibyde typická ikonka hvězdy) a z klasického kurzoru se stane kurzor inteligentní – začne proaktivně nabízet různé kontextové návrhy, vytvářet schůzky kliknutím na datum, naučí se slučovat dva obrázky do jednoho apod.

Spolupráce s telefony

Počítačový „Android“ také bude lépe spolupracovat se smartphony s Androidem – přímo na displeji Googlebooků bude možné spouštět aplikace z telefonu bez nutnosti instalace nebo emulace. Přecházení mezi zařízeními má být velmi intuitivní – půjde jednoduše zahájit úkon na telefonu a dokončit na počítači (a naopak). Byť to Google nezmínil, předpokládáme, že do Googlebooků bude možné instalovat „androdí“ aplikace i bez nutnosti využívat mobilní telefon jako prostředníka.

Vestavěný souborový manažer v Googleboocích mít přístup ke všem souborům v telefonu k jejich prohlížení, vyhledávání, upravování apod. Systém se rovněž naučí některé funkce, které Google chystá do mobilní verze systému, například generativní vytváření nových widgetů.

Chromebook je mrtev? Ne tak docela

A jak to bude s Chromebooky? Zástupce Googlu pro server The Verge potvrdil, že tato platforma bude nadále podporována, a co víc, dokonce mají přicházet nové Chromebooky. Nevíme, jaký smysl má udržovat obě podobně zaměřené platformy vedle sebe, toto vyjádření spíše chápeme jako vychytralé ujištění veřejnosti, že Chromebooky budou i nadále fungovat a není potřeba se bát o budoucnost stávajících zařízení. U platformy ChromeOS je garantováno 10 let bezpečnostních aktualizací (od vydání zařízení), tudíž Chromebooky tu s námi žít (dožívat) ještě nějaký čas.

S prvními Googlebooky bychom se měli seznámit už letos na podzim, novinky o nich budeme moci sledovat na této webové stránce.

Zdroj: tisková zpráva
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

