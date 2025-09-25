Google chystá Android pro počítače. Podle šéfa Qualcommu to bude další velká věc

- Google oznámil, že v budoucnu hodlá nasazovat systém Android do počítačů
- Šéf Qualcommu je z tohoto projektu unešen
- Bude se jednat o úspěch, nebo o projekt, který skončí na hřbitově Googlu?
V noci z úterý na středu začala na Havaji výroční konference společnosti Qualcomm. Zatímco v minulých letech americká firma hned v první den vykládala na stůl své největší trumfy v podobě nových čipsetů, letos začala o něco opatrněji – řečníci na pódiu spíše bilancovali a zvali si různé hosty z oboru. Jedním z nich byl i vedoucí oddělení platforem společnosti Google Rich Osterloh, který prozradil jednu velkou novinku.
Z Androidu se stane počítačový systém
Rich Osterloh v rozhovoru s ředitelem Qualcommu Christianem Amonem odhalil, že Google má v plánu dostat operační systém Android do počítačů. Nejedná se přitom o žádný experimentální projekt, ale o téměř hotovou věc – koneckonců už letos na jaře prozradil šéf Androidu Sameer Samat, že v Google se chystají sloučit ChromeOS a Android do jedné platformy.
Půl roku nato je Google evidentně o značný krok dál – šéf Qualcommu měl možnost počítačový Android používat a prozradil, že se jedná o neuvěřitelný počin, a že se nemůže dočkat, až jej dostane do rukou. Počítačový Android podle jeho slov konečně naplní vizi konvergence mobilních telefonů a počítačů.
Podobné pokusy už tu byly
O propojení těchto dvou světů se v minulosti pokoušelo několik firem, například Microsoft se systémem Windows 10 nebo vývojáři linuxové distribuce Ubuntu. Ani v jednom případě se však nepodařilo vytvořit systém, který by uspěl na obou platformách. O univerzální operační systém se pokouší i čínští výrobci smartphonů – Xiaomi s HyperOS a Huawei s HarmonyOS. Druhý jmenovaný systém již běží na poslední generaci počítače MateBook Pro, ovšem ten je na globálním trhu nedostupný.
Google bude mít rozhodně větší ambice. Jednak už má u výrobců počítačů vyšlapané cestičky díky platformě ChromeOS, a také v posledních letech úspěšně upravuje Android pro práci na větších obrazovkách – na tabletech, ohebných smartphonech a dokonce i na klasických smartphonech s připojenou externí obrazovkou (variace na režim Samsung DeX). Výhodou Googlu je, že pro Android existuje obrovské množství aplikací. Americká firma má navíc v plánu do počítačové odnože Androidu implementovat kompletní balík umělé inteligence, který již znají uživatelé smartphonů.
O termínu uvedení zatím nepadlo ani slovo, ovšem vůbec bychom se nedivili, kdyby Google začal nasazovat Android na počítače už v příštím roce. Bude se jednat o důstojnou konkurenci Windows a macOS, nebo o projekt, který dříve či později skončí na hřbitově Googlu? Jak říká šéf Qualcommu Christian Amon – nemůžeme se dočkat.