Valve v tichosti oznámilo dostupnost Steam Machine. Jak je to s cenou?

- Očekávaný Steam Machine od Valve má konečně jasnější obrysy týkající se data vydání
- Přesné datum sice neznáme, dočkat se ale máme už toto léto
- Cena prozatím zůstává zahalena tajemstvím, příjemná ale nejspíše nebude
Když Valve poprvé oznámilo svůj připravovaný herní počítač, takzvaný Steam Machine, na konci loňského roku, způsobilo malý poprask. Společnost sice zveřejnila některé podrobnosti o Steam Machine, klíčové informace o ceně a dostupnosti však zatím nejsou známy. Nyní však Valve nenápadně potvrdilo, že plánuje uvést Steam Machine na trh v nadcházejících měsících, což je dobrá zpráva pro všechny nadšené PC hráče. Tím ale pozitivní zprávy bohužel končí.
Steam Machine dorazí už toto léto
Jak zaznamenal server Wccftech, společnost Gabea Newella oznámila změny ve svém programu Verified, který certifikuje hry jako kompatibilní s jejím hardwarem. Program Verified byl původně zaveden pro Steam Deck, ale vzhledem k chystaným novým hardwarovým produktům se nyní rozšiřuje i na hry, u nichž společnost Valve ověřila, že fungují na chystaném PC Steam Machine a VR headsetu Steam Frame. Společnost rovněž potvrdila, že obě tyto nové zařízení budou uvedena na trh „letos v létě“.
Léto je poměrně široké časové rozmezí, které technicky vzato trvá od 21. června do 22. září. I po měsících bez jakýchkoli informací o uvedení na trh však už zbývá jen krátká doba, i kdyby se Steam Machine a Steam Frame dostaly na trh až na samém konci sezóny. Co je možná důležitější otázkou, je cena. Ta, pokud by byla vhodně stanovena, by ze Steam Machine automaticky udělala velmi konkurenceschopný hardware.
Valve se zatím k cenám žádného ze svých chystaných hardwarových produktů nevyjádřila. Lze se však s jistotou domnívat, že ceny budou poměrně vysoké: společnost nedávno výrazně zvýšila ceny svého přenosného zařízení Steam Deck, přičemž nejvyšší model s OLED displejem a terabajtem úložného prostoru nyní stojí 949 dolarů (téměř 25 tisíc korun s daní), což je o 300 dolarů více než dříve. Vzhledem k aktuální paměťové krizi se nedá předpokládat, že by se Valve rozhodlo Steam Machine výrazněji dotovat, tudíž bychom se měli připravit spíše na vyšší částku.