Valve ujišťuje: Steam Machine nebude mít zpoždění, paměťová krize nás nezastaví

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 6. 2. 9:00
Propagační fotografie k zařízení Steam Machine
  • Valve se nechalo slyšet, že uvedení Steam Machine na trh jde podle plánu
  • Krize okolo ceny a dostupnosti RAM by na herní PC neměla mít velký vliv
  • Cena ani přesné datum prodeje stále ještě nebylo stanoveno

Představení kompaktního herního počítače Steam Machine vyvolalo velkou vlnu nadšení mezi hráči, kteří o novém počítači začali mluvit jako o „zabijáku konzolí“. Ostatně který z hráčů by si nechtěl pořídit vyladěný PC hardware s jistou podporou pro řadu titulů z bohaté knihovny Steamu, a to vše za rozumný peníz. I když oficiální cenu stále ještě neznáme, byť se spekulace pohybují okolo částky 23 990 korun, což rozhodně pozici konzolí výrazně neohrozí, objevila se na horizontu další hrozba – krize okolo nedostatku a ceny RAM, jež by mohla mít vliv nejen na cenu, ale i na počet dodaných kusů na trh a datum uvedení.

Steam Machine zpoždění mít nebude, tvrdí Valve

Valve zveřejnilo na Steam novou zprávu, ve které potvrdila, že nemá v plánu odložit žádný z připravovaných produktů, včetně Steam Machine. Navzdory nedávným výzvám Valve tvrdí, že její plány ohledně připravovaných zařízení Steam Machine, Steam Frame a Steam Controller zůstávají nezměněny, což nedávno potvrdil i generální ředitel společnosti AMD. Firma zároveň přiznala, že ve svých původních očekáváních předpokládala, že ceny a termíny dodání budou již touto dobou definitivně stanoveny. Situace ohledně dostupnosti paměti a úložiště se však zhoršila rychleji, než se očekávalo.

Valve upřesnilo, že omezená dostupnost a rostoucí náklady na klíčové komponenty ztěžují stanovení přesných cen a termínů uvedení na trh, zejména u zařízení Steam Machine a Steam Frame. To naznačuje, že vyšší náklady na komponenty by mohly vést ke zvýšení cen oproti původním očekáváním. I přesto společnost zdůraznila, že její celkový cíl ohledně uvedení na trh se nezměnil.



Propagační fotografie k zařízení Steam Machine



Nepřehlédněte

Valve oživilo myšlenku Steam Machine. Kompaktní počítač chce změnit pravidla hry

Firma Gabea Newella však chce být při finalizaci těchto detailů opatrná, zejména s ohledem na to, jak rychle se mohou měnit ceny pamětí a úložišť. Příliš brzké stanovení cen by mohlo poškodit spotřebitele nebo nutit k pozdějším úpravám, čemuž se Valve chce vyhnout. Valve chce všechny tři produkty stále dodat na trh v první polovině roku 2026. Společnost upřesnila, že pokračuje v práci na konkrétních cenách a termínech uvedení na trh a jakmile budou plány finalizovány, zveřejní je.

