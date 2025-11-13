Valve oživilo myšlenku Steam Machine. Kompaktní počítač chce změnit pravidla hry

- Společnost Valve představila vlastní herní minipočítač s názvem Steam Machine
- Ten disponuje vysokým výkonem, kompaktními rozměry a operačním systémem SteamOS 3
- Dostupný by měl být na jaře příštího roku za doposud neoznámenou cenu
Když jde o boj s nepřízní veřejného mínění, umí se hráči překvapivě snadno sjednotit a promlouvat společným hlasem. Jakmile ale dojde na otázku, jaká platforma je pro hraní nejlepší, dokáží se do krve bít za tu svou. Ačkoli je řevnivost mezi majiteli Xboxu a PlayStationu populární kratochvílí mnohých hráčů, mnohem větší konflikt se odehrává mezi konzolisty obecně a hráči na počítačích. Učinit konec těmto dohadům chce už delší dobu společnost Valve – nejprve skrze neúspěšný projekt Steam Machines, což byly v podstatě herní počítače s linuxovou distribucí SteamOS, poté skrze o poznání úspěšnější handheld Steam Deck.
Valve chce položit konzole na lopatky
Nyní vstupuje Valve podruhé do stejné řeky, tentokrát však trochu jiným způsobem. Zatímco Microsoft v současné chvíli vsadil na kampaň „všechno je Xbox“, Valve se rozhodlo představit vlastní „konzoli“, která půjde přímo po krku právě Xboxu. Ostatně i vizuální podoba hardware z Redmondu notně připomíná – jedná se totiž o černou kostku s rozměry 152 milimetrů na výšku (148 milimetrů bez nožiček), 156 milimetrů na šířku a 162,4 milimetrů do hloubky, přičemž hmotnost se zastavila na 2,6 kilogramech.
Nabídnout má i co se týče výkonu. Disponuje napůl vlastním CPU AMD Zen 4 6c/12t s až 4,8 GHz a spotřebou 30 W, napůl vlastním GPU AMD RDNA3 28CU s maximální trvalou frekvencí 2,45 GHz a spotřebou 110 W, 16 GB DDR5 RAM, 8 GB GDDR6 VRAM, 512GB/2TB NVMe SSD s možností rozšíření paměti o vysokorychlostní microSD kartu a interním napájecím zdrojem využívajícím střídavý proud 110–240 V.
Výkonu by Steam Machine měl mít více než dost, ostatně Valve samo uvádí, že Steam Machine je „více než šestkrát výkonnější než Steam Deck“ a měl by nabídnout srovnatelný zážitek v rozlišení 4K při 60 FPS ve srovnání s konzolami Microsoftu a Sony, přičemž by měla výrazně porazit Xbox Series S a Nintendo Switch 2.
Z další výbavy nechybí 2×2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, zabudovaný 2,4GHz bezdrátový adaptér ovladače Steam Controller, DisplayPort 1.4 (až 4K při 240 Hz nebo 8K při 60 Hz, podpora technologií HDR, FreeSync a propojení Daisy Chain), HDMI 2.0 (až 4K při 120 Hz, podpora technologií HDR, FreeSync a CEC), dvě USB-A 3.2 Gen 1, dvě USB-A 2.0, jeden USB-C 3.2 Gen 2 či gigabitový ethernet. Přední stranu také zdobí 17 odděleně nastavitelných RGB LED diod informujících o stavu systému.
Na zařízení Steam Machine běží operační systém SteamOS, který vyvinula přímo firma Valve a který je zaměřen přímo na hráče.
SteamOS 3 je založený na distribuci Arch Linux a jeho pracovní prostředí je KDE Plasma. I když volba linuxové distribuce znamená větší kontrolu nad hardwarovými nároky, v praxi to také znamená, že ne všechny tituly budou s tímto systémem kompatibilní. Naštěstí si hráči mohou na Steam Machine od Valve nainstalovat také standardní Windows.
Do prodeje by se Steam Machine měl dostat na jaře příštího roku, přičemž největší otazník visí nad cenou, kterou si Valve prozatím nechává pro sebe. Pokud se firmě Gabea Newella podaří Steam Machine dobře nacenit a udělat ho v tomto ohledu konkurenceschopným oproti klasickým konzolím, mohlo by se jednat o překvapivý hit. Pakliže ale s cenou ustřelí, nejspíše ho čeká stejný osud, jako jeho jmenovce před zhruba deseti lety.