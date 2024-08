Retro okénko: Steam navždy změnil způsob, jakým nakupujeme hry

Steam je v současnosti nejznámějším herním distribučním kanálem na světě

Původně přitom vznikl jako platforma pro snadnější aktualizaci multiplayerových her

Dnes má desítky milionů aktivních uživatelů a desetitisíce her ve svém katalogu

Videoherní společnost Valve je známá především svými třemi produkty. Tím prvním je ikonická herní série Half-Life, ze které vznikla celá plejáda úspěšných odnoží, herní engine Source, který pohání řadu úspěšných titulů, a v neposlední řadě také obchod Steam, který bez nadsázky způsobil revoluci v tom, jakým způsobem nakupujeme hry. Pojďme se podívat zpět v čase na začátky známého obchodu a připomeňme si dlouhou cestu za současným úspěchem.

Revoluce jménem Steam

Začátky populární služby se začaly psát začátkem milénia, kdy Valve hledalo lepší způsob, jak aktualizovat své vydané hry. V té době totiž si po vydání aktualizace museli nejnovější patch stáhnout všichni hráči, jinak se nepřipojili na servery své oblíbené multiplayerové střílečky, což nebylo příliš komfortní. Valve se proto rozhodlo vytvořit platformu, která by hry aktualizovala automaticky a zároveň zavedla silnější opatření proti pirátství a podvodníkům. Společnost oslovila hned několik firem, včetně společností Microsoft, Yahoo! a RealNetworks, aby vytvořily klienta s těmito funkcemi, avšak úspěšná nebyla.

Valve zahájilo vývoj vlastní platformy v roce 2002 pod pracovními názvy „Grid“ a „Gazelle“. Platforma Steam byla veřejně oznámena na akci Game Developers Conference 22. března 2002 a téhož dne byla uvolněna pro betatestování. Spuštění doprovázela ještě krátká právnická šarvátka s vydavateli Sierra a Vivendi, která nicméně nástupu Steamu nezabránila. V listopadu 2004 byla hra Half-Life 2 prvním titulem, která byla nabízena digitálně ve službě Steam a vyžadovala instalaci klienta služby Steam, abyste si ji mohli zahrát. Během této doby se uživatelé potýkali s problémy – Steam se setkal s obavami ohledně vlastnictví softwaru, softwarových požadavků a problémů s přetíženými servery, které se projevily například při zavedení hry Counter-Strike.

V roce 2005 byly uzavřeny smlouvy s vývojáři třetích stran, kteří vydávali hry na platformě Steam, například Rag Doll Kung Fu a Darwinia. V květnu 2007 zahrnula společnost ATI službu Steam do ovladače grafického procesoru ATI Catalyst a majitelům ATI Radeon nabídla zdarma kopie her Half-Life 2: Lost Coast a Half-Life 2: Deathmatch. Leden 2008 naopak propagovala Steam společnost Nvidia v ovladači grafického procesoru GeForce a nabídla zdarma kopii hry Portal.

I v ráji byly problémy

Zdaleka ne všechno ale bylo ideální. V roce 2011 společnost Electronic Arts odstranila některé své hry ze služby Steam kvůli omezujícím podmínkám služby a začala uvádět své hry, počínaje titulem Mass Effect 3, ve své službě Origin. Roku 2019 rovněž Ubisoft oznámil, že počínaje titulem Tom Clancy’s The Division 2 přestane prodávat své hry na službě Steam, protože si Valve dle jeho mínění ukrajuje až příliš velké procento zisků. Rok 2020 nicméně znamenal návrat pro EA, které začalo vydávat vybrané hry na platformě Steam a nabídlo na ní svou rebrandovanou službu EA Play. Také Ubisoft v roce 2022 oznámil, že se vrátí k prodeji svých her na Steamu, počínaje hrou Assassin’s Creed Valhalla.

V roce 2014 se celkový roční prodej her ve službě Steam odhadoval na 1,5 miliardy dolarů (cca 33,6 miliardy korun), přičemž v roce 2018 měla služba více než 90 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Značka Steam ovšem není jen obchod s hrami. Pod tuto službu spadá hned několik projektů, které stojí za zmínku. Steam Workshop je platformou pro modderskou komunitu a pro řadu her je důvodem, proč si hráči zakoupí danou hru právě na Steamu a ne v konkurenčních obchodech. Steam Greenlight až do roku 2017 pomáhal vývojářům prodávat své hry na Steamu, než jej nahradila služba Steam Direct. Pod značkou SteamOS vznikla také linuxová distribuce zaměřená na hráče, kterou doprovodily komerčně neúspěšné počítače Steam Machines. Valve se také pustilo do výroby hardwaru, nejprve streamovací krabičky Steam Link a vlastního ovladače Steam Controller, následně pak přenosného počítače Steam Deck.

V lednu 2021 zaznamenala služba rekord s více než 25 miliony uživatelů, kteří byli na službě aktivní, a to krátce po vydání očekávané hry Cyberpunk 2077, která se stala první hrou pro jednoho hráče na Steamu s více než milionem současně hrajících hráčů. Služba se rozrostla ze sedmi her v roce 2004 na více než 30 000 v roce 2019, přičemž počet dalších neherních produktů, jako je software pro tvorbu, DLC a videa, přesáhl 20 000. V únoru 2021 bylo ve službě více než 50 tisíc her. Populární se mezi hráči staly také různé výprodejové akce, které se staly také součástí internetové meme kultury.

