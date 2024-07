Retro okénko: jak šel čas s Counter-Strike, nejznámější kompetitivní FPS na světě

Mezi hráči patrně není nikdo, kdo by neznal Counter-Strike

Z modifikace pro Half-Life z roku 1999 se stala celosvětově uznávaná značka

Ta se mimo jiné podílela také na založení profesionálního kompetitivního hraní

Jen málo her se zapsaly do dějin videoher takovým způsobem, jako legendární kompetitivní střílečka z pohledu první osoby, jménem Counter-Strike. Z modifikace pro první Half-Life se postupem času stala nejen svébytná hra, ale také stavební kámen esportové scény, na které i dnes má stále co nabídnout. Jaká je její historie a proč je jednou z nejznámějších her na světě? Jak se proměnil v průběhu času její webové stránky?

„CSko“ patří mezi nejznámější střílečky na světě

Série začala v roce 1999 vydáním první hry Counter-Strike pro systém Windows. Původně byla vydána jako modifikace pro hru Half-Life, kterou navrhli Minh „Gooseman“ Le a Jess „Cliffe“ Cliffe, než práva na duševní vlastnictví modifikace získala společnost Valve, vývojáři hry Half-Life, kteří pak z Counter-Strike vytvořili samostatnou hru v roce 2000. Po původním Counter-Strike následoval Counter-Strike: Condition Zero, vyvinutý společností Turtle Rock Studios a vydaný v březnu 2004. Souběžně s ní byla vydána i předchozí verze Condition Zero, kterou vyvinula společnost Ritual Entertainment, a to pod názvem Condition Zero: Deleted Scenes.

O osm měsíců později vydalo Valve Counter-Strike: Source, remake původního Counter-Strike a také první hru v sérii, která běžela na tehdy nově vytvořeném enginu Source. V roce 2012 vydala společnost Valve hru Global Offensive pro systémy Windows, OS X, Xbox 360 a PlayStation 3. Counter-Strike 2 byl oznámen v březnu 2023 a veřejně vydán 27. září 2023 jako náhrada za hru Global Offensive. V průběhu let vzniklo několik spin-offů třetích stran pro asijské trhy. Patří mezi ně série Counter-Strike Online, Counter-Strike Neo a Counter-Strike Nexon: Studio.

Counter-Strike má za sebou více než 20 let soutěžního hraní, které začalo už s původním Counter-Strikem. První velký turnaj se konal v roce 2001 v rámci profesionální ligy Cyberathlete, která spolu s World Cyber Games a Electronic Sports World Cup patřila až do roku 2007 k největším turnajům v Counter-Strike. Od roku 2013 se konají turnaje v Counter-Strike sponzorované přímo Valve s názvem Global Offensive Major Championships, které se staly nejprestižnějšími turnaji v historii série, na kterých se hraje o ceny v hodnotě kolem 1 milionu dolarů (cca 23 milionů korun).

Hra Counter-Strike je považována za jednu z nejvlivnějších stříleček z pohledu první osoby v historii videoher. Série má velkou soutěžní komunitu a stala se synonymem pro střílečky z pohledu první osoby. Od srpna 2011 se „CSka“ prodalo více než 25 milionů kusů a díky své popularitě přitahuje Counter-Strike značnou pozornost akademiků. Vědci využili data ze hry Counter-Strike mimo jiné ke zkoumání nálady hráčů, výkonu obézních hráčů nebo změn herních výkonů od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Jaké jsou vaše vzpomínky na hru Counter-Strike? U které verze legendárního titulu jste začínali? Hrajete „CSko“ i v dnešní době, nebo dáváte přednost jiným titulům? Dejte nám vědět do komentářů.