Retro okénko: legenda mezi konzolemi jménem PlayStation

Jen málokdo patrně nikdy neslyšel o herní konzoli PlayStation

První konzole od Sony změnila pravidla hry, ta druhá se stala nejprodávanější konzolí historie

Ačkoli třetí generace mírně klopýtla, čtvrtá a pátá generace PlayStationu si opět zajistila silnou pozici

Herní konzole si v posledních letech našly cestu do řady domácností a mohou působit jako novinka posledních dekád, nicméně na trhu mají své pevné místo už od roku 1972, kdy vyšla první konzole jménem The Magnavox Odyssey. Od té doby svět spatřil více či méně povedená zařízení, avšak jedno z nich se nesmazatelně zapsalo do videoherních dějin a změnilo nadobro trh, a to nejen ve světě, ale také v Česku. Onou konzolí je pochopitelně první PlayStation od japonské společnosti Sony, který vstoupil na trh v prosinci 1994.

PlayStation se stal prodejním hitem a legendou mezi konzolemi

Úspěchů má na svém kontě první PlayStation celou řadu, nicméně mezi ten nejcennější patří přes 100 milionů prodaných kusů za méně než dekádu, což do té doby žádná jiná konzole nedokázala. Genialitu Kena Kutaragiho podtrhla i menší a zaoblenější revize, která zaznamenala velký úspěch svého času také v Česku a samozřejmě také množství povedených her, namátkou třeba Gran Turismo, Crash Bandicoot, Spyro, Tomb Raider, Resident Evil, Metal Gear, Tekken nebo Final Fantasy. Do historie se zapsala také druhá konzole PlayStation 2, která se stala se 155 miliony kusy nejprodávanější konzolí v historii, což je titul, který drží dodnes.

Po představení PlayStationu 3 se Sony vezlo na vlně úspěchu, avšak ambiciózní cena, architektura procesoru Cell, která byla příliš komplikovaná pro vývojáře her a podcenění dravé konkurence z Redmondu vyústilo na poměry japonské společnosti v neúspěch, byť ke konci životního cyklu této generace PlayStation 3 nakonec v prodejích předstihl konkurenční Xbox 360. V případě PlayStaionu 4, který byl představen v roce 2013, se Sony vrátilo na úspěšnou vlnu, kterou podpořilo vydáním mezigenerace PlayStation 4 Pro a nyní opět tahá v souboji s Microsoftem za delší konec díky své nejnovější konzoli PlayStation 5.

PlayStation má pochopitelně také své webové stránky. Zatímco v roce 1998 se jednalo spíše o jednoduché webovky, které nicméně byly na svou dobu po grafické stránce poměrně podařené, v roce 2000 už vsadilo Sony na mnohem barevnější vizuál inspirovaný hrami z prvního PlayStationu. Grafický přelom nastal v roce 2004 nejen s rozvojem internetu, ale také s úspěchem PlayStationu 2, který již šlo připojit k internetu. Od roku 2006 se nicméně už stránky po vizuální stránce stabilizovaly a až do dnešní podoby se příliš radikálně neměnili.

Který PlayStation byl váš první? Jaká je vaše nejoblíbenější hra na této konzoli? Dejte nám vědět do komentářů.