Steam Machine levný nebude! Český e-shop omylem propálil cenu

Michael Chrobok
Michael Chrobok 10. 1. 8:00
Propagační fotografie k zařízení Steam Machine
  • Českému e-shopu Smarty.cz unikly předpokládané ceny očekávaného Steam Machine
  • Za nižší paměťovou variantu si budete muset přichystat takřka 24 tisíc korun
  • Valve by mělo ceny oficiálně zveřejnit na jaře letošního roku

Společnost Valve způsobila koncem loňského roku v herní komunitě poměrně velké pozdvižení – představila totiž koncept s názvem Steam Machine, který na první dobrou splnil sen části hráčů o konzoli se špičkovým hardwarem. Kompaktní rozměry, vysoký výkon srovnatelný s herním PC a operační systém SteamOS je zkrátka něco, čím by to „PC master race“ konečně mohla natřít konzolistům a jednou pro vždy jim dokázat, že jediný správný způsob, jak hrát hry, je high-endové PC. Co jsme ale doposud nevěděli a co rozhodne o případném úspěchu či neúspěchu, je cena.

Za Steam Machine si připlatíte

Ta nyní začala kolovat internetem a pro českého čtenáře je příjemné zjištění, že se tentokrát nebude jednat o přepočet ceny z dolarů či eur, ale rovnou o české ceny. Pravděpodobná částka totiž unikla známému e-shopu Smarty, pod který spadá i do roku 2021 samostatná síť prodejen specializovaných na hráče jménem JRC. Nutno podotknout, že e-shop cenu přímo nezveřejnil, ale šikovným uživatelům se ji podařilo vypreparovat z neveřejné produktové stránky obchodu, neboť se nacházela ukrytá v kódu.

Uniklé ceny chystaných produktů od Valve
Uniklé ceny Steam Machine na stránce e-shopu Smarty.cz

A jaká že má být cena Steam Machine? Tady už vás příliš nepotěšíme – bez daně má cena herní mašiny od Valve s 512GB pamětí rovných 23 990 korun. Verze s čtyřnásobnou 2TB pamětí má poté stát o tři tisíce více, tedy 26 990 korun. K úniku ceny se přidala také tuzemská internetová jednička Alza, které unikla cena chystaného Steam Controlleru, která by měla být 4 990 korun s daní. V tomto se ale se Smarty rozchází, neboť dle jejich produktové stránky má být cena 1 990 korun. Pokud čekáte na headset Steam Frame, zde si podle Smarty budete muset připravit 17 990 korun.

Nalijme si čistého vína: i když konzole vlivem současné situace na trhu s komponenty zdražovaly, stále jsou výrazně levnější, než jaká má být předpokládaná cena Steam Machine. Z velkého tria konzolí patří mezi nejlevnější (a nejhůře hardwarově vybavené) Nintedno Switch 2, které lze pořídit okolo ceny 12 289 korun, následovaný digitální edicí tenké verze PlayStation 5, jež se pohybuje okolo 12 389 korun a v současnosti nejdražší je Xbox Series X, který seženete okolo ceny 17 690 korun.



Propagační fotografie k zařízení Steam Machine



Dlužno zmínit, že zveřejněná cena Steam Machine nemusí odpovídat realitě a může být čistou fabulací e-shpou. Valve totiž tradičně prodává svůj hardware především skrze vlastní obchod a Smarty mohlo vytvořit produktovou stránku „pro strýčka Příhodu“ a ve finále nemusí vůbec zařízení prodávat. Vzhledem k tomu, že Smarty ale již nyní prodává Steam Deck, nelze uniklou cenu ignorovat.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

