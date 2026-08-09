AI jako rodinný kronikář: váš telefon rozhoduje o tom, jaké momenty si pamatujete

- Fotky Google v květnu 2025 uchovávaly přes devět bilionů fotografií a videí
- Apple vybírá vzpomínky podle tváří, míst, vztahů, sdílení i důležitých dat
- Obě služby umožňují skrýt vybrané lidi a dny
Staré rodinné album bylo malé z donucení. Někdo musel koupit film, vybrat několik záběrů, nechat je vyvolat a rozhodnout, které skončí pod průhlednou fólií. Výběr byl subjektivní, ale bylo vidět, kdo jej udělal.
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Dnešní digitální sbírka snímků připomíná spíše neuspořádaný sklad. Vedle narozenin a dovolených v ní leží screenshoty jízdních řádů, účtenky, fotky parkovacího místa a deset téměř totožných pokusů zachytit dítě nebo psa. Část výběru proto přebírají Fotky Google a aplikace Fotky od Applu. Rodinné album se tím nenápadně změnilo v doporučovací feed.
Z alba se stal feed
V květnu 2025 Google uvedl, že jeho službu měsíčně používá přes 1,5 miliardy lidí a uchovává více než devět bilionů fotografií a videí. U jednotlivých uživatelů jde o menší sbírky, ale i ty mohou čítat tisíce záběrů. Google proto při návratu ke starším fotografiím nabízí automatický výběr: z vybraných lidí, zvířat, míst nebo událostí dokáže sestavit krátké video a přidat hudbu.
Změnil se i okamžik výběru. Klasické album čekalo, až po něm sáhnete. Digitální vzpomínka se objeví sama v horní části aplikace nebo v oznámení. Algoritmus tedy rozhoduje o viditelnosti minulosti ještě předtím, než začnete něco vědomě hledat.
Oranžový batoh může být událost
Podle čeho ale stroj pozná, které snímky připomenout? Google v roce 2021 popsal funkci, která hledala nejméně tři snímky se společnou barvou či tvarem. Jedna z jeho inženýrek díky ní dostala sérii fotografií s oranžovým batohem, jenž ji provázel při cestování. Pro člověka šlo o nenápadný předmět s osobním příběhem, pro systém především o opakující se oranžovou plochu. Právě shoda obrazového vzorce zde náhodou odkryla skutečnou vzpomínku. Příklad batohu zároveň ukazuje i limity technologie: stejným způsobem může aplikace spojit tři zcela bezvýznamné fotografie.
Apple při výběru nespoléhá jen na samotný obsah obrazu. Jeho Fotky vytvářejí na zařízení znalostní mapu často se objevujících lidí, skupin, míst, cest a událostí. Při personalizaci mohou hrát roli také snímky, které upravujete či sdílíte, časté kontakty ve Zprávách, rodinné vztahy v Kontaktech, důležitá data nebo poloha domova a práce.
Ani titulní snímek nemusí být čistě soukromou volbou. Apple popsal systém, který se od mnoha uživatelů učí, jaké pohledy na známá místa bývají oblíbené. Do učení přitom neposílá samotné fotografie ani osobní údaje. Telefon odešle jen matematicky pozměněnou informaci o místě a typu snímku, která se na serveru spojí s údaji z velké skupiny zařízení. Tomuto postupu se říká diferenciální soukromí. Takto zjištěná obliba pak může ovlivnit výběr klíčové fotografie vzpomínky. Výběr scén tak do osobního alba přidává i špetku kolektivního vkusu.
Z výběru vznikne hotový příběh
Výběrem jednotlivých záběrů práce nekončí. Funkce Memory Movie od Applu dokáže na základě textového zadání vyhledat vhodné fotografie a videa, rozdělit je do kapitol, postavit z nich dějový oblouk a doplnit hudbu. Nejde tedy jen o chytré vyhledávání, ale o automatickou montáž s úvodem, prostředkem a koncem, jak ji popisuje příručka Applu.
Má to jeden tuzemský háček: tvorba vzpomínkového filmu patří mezi funkce Apple Intelligence a čeština mezi podporovanými jazyky není. Zadání je proto nutné formulovat v některém z podporovaných jazyků.
Google podobně automaticky vybírá záběry a u vybraných vzpomínek nabízí také návrhy názvů vytvořené generativní umělou inteligencí. Firma sama v nápovědě funkce upozorňuje, že experimentální názvy mohou být nepřesné či nevhodné. To je drobná, ale výmluvná ukázka problému: aplikace neumí pouze najít snímky, pokouší se jim přidělit význam.
Správná tvář, špatná vzpomínka
Algoritmus rozpozná obličej, datum a pláž. Neví však, že člověk na fotografii zemřel, pár se rozešel nebo se zdánlivě šťastný výlet odehrál během těžkého období. Americká novinářka Louise Matsakis v roce 2017 popsala, jak jí Fotky Google dva dny před Dnem otců nabídly vytvoření videa o tatínkovi. Zemřel přitom více než deset let předtím. Ve svém textu pro Vice řešila nepříjemnou volbu: má Google vědět ještě víc o jejím soukromí, aby podobnou zprávu už neposlal, nebo se musí smířit s chybnými závěry z neúplných dat?
Google později po zpětné vazbě transgender uživatelů spolupracoval s organizací GLAAD a rozšířil ovládání citlivých vzpomínek. Dnes lze skrýt konkrétní lidi, zvířata i data. Podobně ovládání Applu dovoluje zobrazovat určitou osobu méně často, skrýt ji úplně nebo omezit vzpomínky na konkrétní den. Google však výslovně upozorňuje, že skrytí tváře nemusí fungovat dokonale. Kvůli člověku otočenému zády, chybně přiřazené tváři nebo nesprávnému datu se proto může vrátit i záběr, který uživatel skrýt chtěl.
Viditelnější minulost dostává více šancí
Jedna studie z roku 2025 se zaměřila na mladé lidi narozené mezi lety 1997 a 2005 a zkoumala, jak automatické vzpomínky používají a co při nich prožívají. Po dotazníku následovalo devět podrobných rozhovorů. Účastníci popisovali příjemnou nostalgii i praktickou pomůcku, ale také nechtěná připomenutí a chvíle, kdy jim aplikace nabídla minulost jinak, než ji sami vnímali.
Autoři nezkoumali změny paměti, ale reakce na automatický výběr. Účastníci příjemné návraty sdíleli, nežádoucí skrývali a upravovali nastavení, aby se příště neopakovaly.
Vliv digitálního alba spočívá právě v nerovnoměrném výběru. Události nedostávají stejný počet příležitostí k připomenutí. Dobře rozpoznaná tvář, atraktivní místo nebo pravidelně fotografované výročí se mohou vracet častěji než okamžik ukrytý v jediném rozmazaném snímku. Nejde o definitivní kroniku života, nýbrž o průběžně přepočítávaný výběr.
Algoritmy nám v záplavě fotografií prokazují užitečnou službu. Neměly by však zůstat jediným editorem rodinné historie. Vlastní album, opravené datum nebo krátký popisek mohou uchovat i důvod, proč se z obyčejného oranžového batohu stala vzpomínka a z dokonalé fotografie západu slunce nikoliv.