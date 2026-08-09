Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra recenze: všechno super, ale co s tím?

- Zásadní změny proběhly už loni, ale jeden praktický bonus letos přibyl
- Marně hledám důvod ke koupi, kromě toho nejdůležitějšího: jednoduše chcete
- Tenký, výkonný, atraktivní, ale za 50 tisíc korun – dává to smysl?
Skládací Foldy u mně vždycky reprezentovaly touhu po maximálním high-endu. A jelikož vlajkovky jsou poměrně časté, skládačka je něco, čím můžete z davu vystoupit o další krok. Z Fold 8 Ultra ale zdaleka není jen o extravaganci a póze. Po hubnoucí kůře z loňského roku se stal veskrze univerzálním zařízením, které už vás nenutí revidovat veškeré návyky, které jste si pěstovali posledních pár let.
Design a zpracování9.3/10
Výkon a optimalizace8.0/10
Hardwarová výbava9.5/10
Fotografie a video9.0/10
Výdrž baterie8.6/10
Klady
- Jednoruční ovládání
- Navýšená kapacita baterie
- One UI 9
- Menší rýha v displeji
- Všemožné způsoby nabíjení oběma směry
- Pocit exkluzivity
- Voděodolný
Zápory
- Výkon je brzy zaškrcený
- Nepodporuje dotyková pera
- Kloub nedrží v každé poloze
- Relativně pomalé nabíjení
- Cena
- AI funkce jsou vesměs reklamní kanál
- Ergonomie při položení na rovný povrch
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Obsah balení
Samsung a dárečky v balení k sobě patří asi jako šlehačka na hot dog a nezměnila na tom nic cenovka přes 50 tisíc, ani unikátní konstrukce, která může výrobu příslušenství dále zkomplikovat.
Samotná krabička vypadá důstojně, telefon v ní cestuje otevřený, takže už při přebírání balíčku víte, že vaše čekání na zázrak je u konce. Jenže v kartonové škatulce dostanete pořád jen zařízení samotné, kabel a papíry.
Ty letos zaujaly. Na energetickém štítku se totiž u počtu nabíjecích cyklů, které baterka snese bez poklesu kapacity pod 80 % maxima, objevilo číslo 1200. To znamená viditelný pokles z loňských 2000. V tomto případě se ale nemusíte lekat, změnila se jen metodika, jakou se baterie testuje.
K nám do redakce dorazil Z Fold 8 Ultra s originálním silikonovým krytem obsahujícím nejen magnet pro bezdrátovou nabíječku nebo držáky, ale i aplikátorem fólie na obrazovku. Za nemalou cenu blížící se dvěma tisícům však chrání jen zadní stranu telefonu. Je to málo? Sám nevím, na co by se kryt z čelní strany připevňoval.
Konečně jednoruční skládačka
Loňský Fold jsem v ruce neměl, až letos proto můžu jásat nad štíhlým profilem Samsungu. Dieta telefonu neskutečně pomohla a jak byly starší generace naducané, u novějších je výrazná redukce každého milimetru. Nebál bych se říct, že Z Fold 8 je jeden z nejlépe jednou rukou ovladatelných mobilů. To jsou paradoxy…
Ale opravdu to platí, byť s drobnou nadsázkou. Do kapsy Galaxy zajede přirozeně, aniž byste měli pocit, že si nesete školní penál. Ani v autobuse, houpajíc se na tyči jak Tarzan, nemáte nutkání držet Fold v zubech a bezpečně scrollujete jako dřív. Úplně ideální to není, Samsung je pořád trochu kluzký a pot současných veder tomu ani za mák nepřidává, tlačítka vypínání i hlasitosti na pravém boku jsou dost úzká, ale použít se dají. Vyhovoval mi rovněž fakt, že pro hmat jsou klávesy výraznější než samotná spára mezi půlkami telefonu.
Jak se lepší ergonomie jednoručního ovládání, otevřený Fold už vás tlačí do polohy à la Playstation Portable. Ze zadní strany bohužel vystupují tři objektivy, které přibalený kryt ještě zdůrazňuje. Používat zavřený mobil položený na stole nejde vůbec, po rozevření nastávají problémy v levém spodním rohu.
Ani pozice připomínající notebook moc použít nejde. Kloub zná perfektně polohy zavřeno a otevřeno, tření ho zabrzdí i v úhlech okolo 60°, kdy už ale nevidíte na displej, ale zastavit se pootevřený na 135° mu přirozené není – cítíte pohyb a po pár vteřinách se Fold úplně narovná. Pozor na to, až si budete chtít pustit nějaký ten film!
Dokázal bych si představit, že z produkce třetích stran vznikne pouzdro, které houpání na rovném povrchu vyřeší nějakou nalepovací ohrádkou či vysouvací podložkou, pracovní prostor velkého displeje by si to zasloužil.
Rovněž doporučuji věnovat pár sekund kochání, jak se do těch pár milimetrů tloušťky vešel slot na jedinou SIM kartu (druhá musí být elektronická) a USB konektor. Pořád platí, že trefování do konektoru chce natrénovat, intuitivně míříte do půlky hrany, ale věřím, že si ochotně zvyknete.
Dobře se zvyká i na voděodolnost reprezentovanou standardem IP48. Plácání v dětském bazénku Fold zvládne, hloubek se bojí. Papírově se děsí i drobných částic, ona čtyřka znamená, že částice menší jednoho milimetru se už mohou dovnitř dostat, ale okometricky nehrozí nic, co by se nemohlo stát i u lépe utěsněných mobilů. Nebo snad běžně testujete následky mouky a vajíček při ochutnávce Samsungu v trojobalu?
Máte hranu na displeji? A mohla bych ji vidět?
Snad každý rok se vyrojí spekulace o tom, že letos už budou displeje skládaček určitě bez prohlubně. Jako kdyby i mikroskopické zvlnění znamenalo věčné zatracení. Jestli je to pro někoho důvod k pochybnostem, běžte si Folda podržet. Pod úhlem sice mělkou brázdu zpozorujete, ale bude to asi naposledy, co na ní zrak spočine a předá svůj poznatek dál do mozku.
V běžném použití, nota bene v noci, vnímáte LTPO OLED panel jako plochý a všímáte si spíš rozdílů mezi aplikacemi, kterak umí s netradičním poměrem stran 4:3 pracovat. Sekundárně se pak vaše oči budou pást na jemném rozlišení 2256 × 2504 pixelů. Ve srovnání s loňskem je to posun o víc než 200 px na kratší a 300 px na delší straně při zachované 8″ úhlopříčce.
Nový displej by měl být rovněž kvalitnější. Empiricky nemůžu tvrzení potvrdit ani vyvrátit, a už vůbec nemohu srovnávat se sedmou generací, ale kromě obligátního posílení jasu by měla lépe fungovat anti-reflexní vrstva a celý panel by měl být podepřený titanovou mřížkou pro příjemnější hmatovou odezvu a odolnost. Doufejme, že to majitelé po roce intenzivního používání potvrdí a budou to považovat za adekvátní náhradu pro už minulý rok ukončenou podporu dotykových per. Skoro se začínám bát, jestli S Pen nezmizí i z budoucí S27 Ultry.
Vnější displej se změn nedočkal. Stále má nudlovitý poměr stran 21:9 s úhlopříčkou 6,5″ a rozlišením 2520 × 1080 pixelů. Dosahuje tak shodné jemnosti s hlavní obrazovkou, tedy 422 ppi, totožná je i maximální frekvence 120 Hz a minimálních 24 Hz. Při zobrazení AOD pak může framerate spadnout až na 1 Hz.
Vnější stranu musí krýt odolnější materiál, než je vnitřní fólie, Samsung proto sáhnul po skle Gorilla Glass Victus Ceramic 3. Pokud se ale rozhodnete navíc nalepit krycí sklíčko, nebude třeba řešit kompatibilitu – obrazovka je plochá a čtečka otisků je integrovaná do bočního tlačítka.
One UI 9 na velkém kluzišti
Dlouhou dobu Samsung kamarádil s Microsoftem. Teď si nabrnknul Google. O asistentovi Bixby se už nemluví, OneDrive zdarma už mezi bonusy taky nenajdete. Na pozadí těchto tahanic se pokouší Samsung o vlastní integraci AI nástrojů, jako kdyby samotný systém nestačil. Bohužel, setrvačnost korporací je nesmírná a ačkoli se zdá, že ve světě bublina umělé inteligence už praská, Korea drží směr, jak kdyby jela po kolejích.
Jestli chcete používat nástavbu One UI 9 jako starší verze, nic vám v tom samozřejmě nebrání. Můžete si užívat launcher s listovatelnými widgety, automatizační rutiny a profily, parádní multitasking s podporou až pěti plovoucích oken, barevné motivy a grafická témata, režim Dex, a všechny ty funkce vám Samsung dávkuje relativně zvolna, v rozumném kontextu a celkem jednoduše.
Nejvíc se ale připomíná s AI funkcemi. I v tom volí dobře stravitelnou variantu: v Nastaveních ji prezentuje menu Galaxy AI, abyste si všechny funkce mohly projít – působí to přehledněji, než náhodné rozsévání kontextových nabídek po aplikacích (ač i to je přítomné).
Jen kdyby Samsung odemknul češtinu… Možná si to představuju jak Hurvínek válku, ale s rozvojem LLM bych čekal větší tah na bránu. Teď totiž vznikají situace, že s Gemini i Bixby můžete chatovat česky, ale přepis hovoru nezvládne ani jeden z asistentů. Máte možnost si u některých funkcí vynutit lokální zpracování dat, ale stáhnout si další jazykový balíček nejde.
Nejčastěji tak „asistenci“ potkáváte v podobě chytrého zobrazování informací ve widgetech i notifikační liště. Přínos minimální. Třeba priority oznámení lze zapnout, ale s češtinou pořád nepracují. Now brief se tváří jako informační panel, který vám odpoví na otázku, kterou ani nevyřknete, ale pořád je to jen obyčejný agregátor notifikací, multimédií a reklamy.
Nejlépe tuto funkční bezradnost ilustruje možnost generování widgetů. Už si stavíte prompt v hlavě: „Chci widget, který mi bude ukazovat texty písniček, pokud budu přehrávat hudbu. Pokud hudba hrát nebude, zobrazí počasí na týden dopředu. A pokud mám v nejbližších osmi hodinách schůzku v kalendáři s vyplněnou lokalitou chci dostat návrh na trasu v čase, který mi zaruší časovou rezervu.“ A ono vůbec. Ve skutečnosti je svoboda podobná, jako když je generátor tapet limitovaný na tři umělecké styly, čtyři motivy a pět barevných schémat.
Generovaný widget se zase vybírá z počasí, zdravotních informací a videí. V případě počasí si můžete vybrat tři údaje z celkových patnácti, u sportu je 12 možností a u videa 8. Mixovat kategorie nejde. Logicky z toho vyplývá, že celé AI generování je jen převlečená kombinatorika. Kvůli tomuhle máme dražší RAMky?
Nový rok, nový Snapdragon
U výkonu asi nečekáte žádnou revoluci. Každoročně dostanete pod krytem poslední Qualcomm a jste spokojení – za předpokladu, že se Samsung naivně nerozhoupe dát desátou šanci Exynosům, aby si pak dva roky žehlil reputaci.
Z Fold 8 Ultra pověst nepoškodí. Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM-8850-1-AD) je kalkulačka postavená z osmi jader vyráběných 3nm technologií. Dvě jádra Oryon V3 Phoenix L počítají na frekvenci 4,74 GHz, šest jader Phoenix M pak šlape na taktu 3,62 GHz. V čipsetu je integrovaná i grafika Adreno 840.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 158,4 × 143,2 × 4,1 mm (rozložený), 158,4 × 72,8 × 8,9 mm (složený), hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
S RAMkou se pohnuly ledy. Už sedm let (počítáno od Note 10+) si vlajkovky vystačily s 12 GB operační paměti. S25 Ultra u 1TB konečně povýšila na 16 GB a ty jsou vlastní jen variantám s pamětí větší než 512 GB. U té můžete sáhnout i po 12GB RAMce, která je pak jedinou možností u nejlevnějšího (nikoli však levného) modelu s 256 GB trvalé paměti. Karty Z Fold samozřejmě nepodporuje.
Výkon dle očekávání nechybí, ale procesor neudrží maximální tempo dlouho, zpomalovat začne už za minutu. Pak spadne zhruba na poloviční výkon, ze kterého už se nevzpamatuje. Fakt, že si ale Samsung udrží teplotu pod 40 °C, to lehce kompenzuje. Velká plocha teplo příjemně rozloží, takže ani delší seance nejsou rukám nepříjemné.
Schválně jsem zkusil, jestli se na výkonu nějak projeví použití se zavřeným displejem. Stabilita procesoru zůstala prakticky stejná, miniaturní zvýšení dovolila větší odolnost vůči teplu – poskládaný Samsung si dovolí teploty o cca 3 °C vyšší.
Jen ten paradox, že máte formuli s extrémně utaženým omezovačem rychlosti, trochu zabolí.
Největší malý upgrade: baterie
Celý Fold jen drobně inovuje. Přesto je tu jedno fajn zlepšení pro každodenní život. Ne, nebojte se, že by snad Samsung po letech začal nabíjet větší rychlostí, než je 45 Wattů. A už vůbec se nemusíte bát, že by aspiroval na čelní příčky v oblasti výdrže.
Ale zlepšení tu je! A měří 600 mAh, čímž se Z Fold 8 Ultra posouvá na výsledných 5 000 mAh. Samozřejmě vedle Číňanů, kteří mají blíž k sedmi než šesti tisícům miliampérhodin, hraje Samsung okresní přebor, ale v praxi už nemáte pocit, že pro tenký profil a skládací konstrukci musíte obětovat něco tak zásadního, jako je celodenní provoz.
Křemíková baterie je znát, den náročného použití utáhne, a budete-li se cítit velkoryse, můžete se o energii podělit. Klidně i bezdrátově. V takovém případě však počítejte s výkonem maximálně 4,5 W. Klasické bezdrátové nabíjení pak půjde rychlostí 20 W, po kabelu je výkon zastropovaný na 45 Wattů.
Bohužel dostat se na maximální rychlost vyžaduje kompatibilní nabíječku. Údaje v tabulce pochází z adaptéru k notebooku, které neodpovídají nejvyšší rychlosti nabíjení. Pokud zvolíte originální příslušenství, měli byste se z 0 na 100 % dostat na 60 minut, půlhodina pak znamená cca 70 % maximální kapacity.
|Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|29 minut
|49 minut
|74 minut
|114 minut
Na Samsungu, respektive One UI, oceňuji možnosti správy energie. Opět to není věc, kterou by jiné značky ignorovaly, ale Korejci umí trefit míru detailu dle mého gusta.
Úsporný režim má dvě úrovně, ale prostřednictvím rutin si ho můžete doladit. Ochrana baterie pro prodloužení životnosti lze rovněž poskládat na od úrovně „vím, co dělám“ po „nechám to na mobilu“. K tomu nastavitelná rychlost nabíjení, zastropování sdílené energie, pár grafů, limitace aplikací na pozadí, a máte slušný arzenál prostředků, kterými si můžete telefon přizpůsobit. Nebo si s nimi aspoň hrát, abyste si udělali vlastní názor, kdy se jedná o placebo a kdy je efekt pozorovatelný.
Fotoaparát a záznam videa
Starší Foldy musely dělat v oblasti focení a natáčení ústupky. Platilo, že řada Galaxy S je víc multimediální, Z Fold pak míří za vyšší produktivitou. Letos se rozestup změnšuje. Stále zůstává 200MPx hlavní snímač vázaný na objektiv se světelností f/1.7 a optickou stabilizací, identický je i 3× optický zoom navázaný na rozlišení 10 MPx a rovněž i OIS.
Ultraširoký snímač ale rozlišení zvýšil mezigeneračně z 12 na 50 MPx a ještě se zlepšila světelnost na f/1.9. Selfie kamera je stejná, máte tedy rozlišení 10 MPx a světelnost f/2.2.
Ukázky fotek z hlavního fotoaparátu
Při denním focení přes hlavní foťák není, co kritizovat. Samsung úspěšně balancuje mezi líbivostí a realismem, kdy fotky sice tíhnou k sytým barvám, ale ne na úkor realismu. Velmi dobře si kamera poradí s detaily a drobnokresbou, a pokud fotíte přírodu, listí a podobné textury vyzní v nejhorším sice rozmazaně, ale ne uměle. Další plusové body přidávám za spolehlivost – Z Fold se drží rady „nepřemýšlej a foť“ a snad vždycky tahle taktika vyjde.
Ukázka selfies
V noci bych k této radě přidal „a čekej“. Zařízení si samo protáhne expoziční čas a záleží pak hlavně na tom, jak moc se vám třesou ruce. Dobrá zpráva je, že i když neovládáte dechová cvičení Navy SEALS, dokážete ze Samsungu po pěti sekundách míření dostat čitelný text focený ve tmě.
Ukázka zoomu
U videa je technickým stropem 8K video při 30 FPS nahrávané s HDR. Během něj můžete používat až 5× zoom. Pokud byste ale chtěli přejít na ultrawide, nepodaří se to, volba musí proběhnout přes zmáčknutím spouště. Pokud ale začnete nahrávat v ultraširokém úhlu, můžete si vypomoci dvojnásobným přiblížením. Ten drobný překryv občas může zachránit situaci. Stačí ale přejít na UHD (4K@60fps) a rázem můžete plynule přecházet z 0,6 po 15× zoom.
Ukázka nočních fotek
Než technické aspekty fotoaparátu samotného možná uvítáte jeho funkce. Skenuje QR kódy, detekuje focený dokument a navrhne narovnání z lichoběžníku na obdélník, detekuje knížky a nabídne sken jejich obálky, umí mixovat zvuk do videa, dokud nepromluvíte, pomáhá s kompozicí. Upřímně mi tyhle jemné přihrávky vyhovují víc, než když na mě Pixel 10 svého fotokouče.
Závěrečné hodnocení
Po celou dobu psaní jsem si kladl otázku, co je ten Z Fold 8 Ultra zač, kdo by si ho měl pořídit, a co by měl Samsung do příštího roku předělat. Čím víc hledám odpovědi, tím zmatenější jsem.
Velký pracovní prostor vypadá hrozně lákavě, webové stránky vnímáte rychleji a bez přemýšlení, žijete v digitálním prostoru, který se zdá nekonečný. Proč ale akcentovat web, když mobilní aplikaci mají dneska skoro i hrnečky v kredenci, a ty počítají se standardním poměrem stran. Je proto Fold na práci? Vlastně taky ne, protože si buď půlku displeje zabere klávesnice, nebo zvolíte její plovoucí podobu, a pak zase nevidíte skrz ni.
Zároveň jsem se přistihnul, že s radikálním zeštíhlením najednou nemám problém většinu věcí vyřizovat přes vnější displej, aniž bych se cítil výrazně omezen. Fold Ultra je najednou příjemný mobil na denní použití.
Komu je tedy nejnovější Fold 8 Ultra určený? Vidím v něm hi-tech gadget pro lidi, kteří chtějí mít možnost vždycky vytáhnout těžší kalibr. Pokud klasický Android funguje jako švýcarský nožík, Fold je multitool včetně kleští. Jestli tradiční mobil připomíná rodinnou Oktávku, Fold Ultra je BMW M5 Touring, který vás z nuly na 100 km/h katapultuje za 3,5 sekundy. Sice takový odpich skoro nikdy nevyužijete, protože by vám děti vymalovaly čalounění obědem, ale víte, že je vám k dispozici rezerva, o které si běžný smrtelník může nechat zdát.