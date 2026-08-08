Do Google Map míří praktické novinky: pohlídají zpoždění vlaků a objednají jídlo z restaurace

- Do populární navigační platformy Mapy Google přibyla nová funkce
- Vestavěný asistent Ask Maps se dočkal výrazného rozšíření svých schopností
- Nově umí objednat jídlo nebo pohlídat zpoždění vlaků, zatím ale pouze ve vybraných zemích
Mapy Google jsou dlouhodobě nejpopulárnější navigační aplikací a Google se o ně náležitě stará, aby byly stále na špici. Před nedávnem do nich integroval svou AI platformu Gemini, která pohání také vestavěného asistenta Ask Maps. Ten dorazil před pár měsíci a nyní získává nové funkce, díky kterým je praktičtější a užitečnější než kdy dřív.
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Mapy Google vám objednají jídlo
Jednou z nových autonomních funkcí asistenta Ask Maps je schopnost objednání jídla při cestě domů, například z práce. Stačí, když zadáte tomuto pomocníkovi jasný úkol a řeknete mu, že chcete objednat nějaké jídlo k vyzvednutí po cestě domů. Mapy na základě toho vyhledají otevřené restaurace podél trasy a nechají vás jednu vybrat.
Poté přidají vámi požadované jídlo do košíku, to si zkontrolujete a provedete platbu. Určitě se jedná o velmi zajímavou funkci, která vám ušetří spoustu času – celý proces výběru, objednání jídla i jeho zaplacení provedete pohodlně z auta a po cestě jen ve zvolené restauraci přibrzdíte, vyzvednete objednaný pokrm a můžete pokračovat domů.
Další nové funkce
Asistent Ask Maps umí nově také vyhledávat informace o hotelech a událostech při cestování. Zvládá v reálném čase porovnat ceny i dostupnost ubytování a následně nabídne nápady na aktivity v okolí v podobě například koncertů, různých vystoupení nebo sportovních událostí. To vše samozřejmě včetně odkazů na nákup vstupenek.
Dále stojí za zmínku i schopnost zobrazovat zpoždění vlaků a další užitečné informace o dopravě, například jakou situaci očekávat při ranním dojíždění nebo zda se na trase vyskytují uzavírky či nehody. Tyto informace poskytované v reálném čase jsou k dispozici přímo v Ask Maps a přes tuto platformu můžete zjistit například i míru obsazenosti obchodu nebo restaurace.
Odpovědi přímo na míru uživateli
Dalším novým prvkem je volitelná funkce Personal Intelligence, s jejíž pomocí je možné propojit Ask Maps s Gmailem a brzy i s dalšími Google aplikacemi. Po propojení těchto platforem bude Ask Maps automaticky brát v potaz vaše nadcházející lety či rezervace v restauracích a nabídne relevantní návrhy, aniž byste museli své plány znovu vysvětlovat.
Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a záleží jen na uživateli, zda ji aktivuje, či nikoliv. Za zmínku stojí i to, že pokud máte aktivní ukládání historie, Ask Maps si pamatuje předchozí konverzace a můžete navázat tam, kde jste skončili. Stačí se požádat asistenta, aby připomněl téma, o kterém jste spolu v minulosti mluvili.
Dostupnost
Možnost objednání jídla k vyzvednutí přes Ask Maps se aktuálně zavádí v USA, a to s partnery Square a Toast. Již brzy dorazí také integrace se službou Uber Eats. Informace o dopravě v reálném čase, více personalizované odpovědi a pamatování si předchozích konverzací v rámci služby Ask Maps se nyní zavádějí všude tam, kde je tato služba dostupná. V České republice prozatím platforma Ask Maps k dispozici bohužel není.