Google spouští mapovou revoluci. V hlavní roli AI asistent a chytrá 3D navigace

- Google Mapy dostávají největší aktualizaci za posledních deset let
- Hlavní novinkou je hlasový AI asistent, který vám naplánuje trasu a poradí, kam si po cestě zajít na jídlo
- Google také zavádí novou 3D navigaci zobrazující obrysy budov, reliéf terénu, mosty apod.
Google na svém blogu oznámil, že zavádí největší aktualizaci navigační aplikace Mapy za posledních deset let. Americký gigant pustil do hry umělou inteligenci a přinesl hromadu dalších vylepšení, například zbrusu nový 3D pohled s reálnými obrysy budov a dalších prvků v okolí. Češi si ale bohužel na představené novinky musí ještě chvíli počkat.
Zeptejte se map na cokoliv
Hlavní novinkou aplikace je funkce Ask Maps, což je konverzační AI bot, se kterým můžete chatovat prakticky o čemkoliv, pochopitelně ideálně o věcech týkajících se navigace. Aniž byste museli odklonit zrak od řízení, můžete Mapám Google pokládat otázky a příkazy typu:
- Najdi mi po cestě do cílové destinace dobře hodnocenou veganskou restauraci
- Je někde poblíž veřejný tenisový kurt s osvětlením, na kterém bych si mohl dnes večer zahrát?
- Jedu do Grand Canyonu, dá se získat na vstup nějaká sleva?
Funkce Ask Maps je reprezentována ikonkou v levém horním rohu, o konverzaci se stará model Gemini 3. Tento model umí sestavit odpověď na základě informací z více než 300 milionů míst, a to včetně recenzí od více než půl miliardy přispěvatelů. Výsledky jsou navíc personalizované na základě vašeho předchozího vyhledávání, popř. na základě vašich oblíbených položek.
Funkce Ask Maps navíc neslouží pouze k navigaci na konkrétní místo, ale dokonce umí plnit i další přání – například zarezervovat místo v restauraci nebo sdílet oblíbená místa s přáteli. Dokonce je možné mapy požádat o naplánování výletu a navrhnutí denního itineráře.
Další velkou novinkou aplikace Google Mapy je funkce Immersive Navigation. Ta přináší zbrusu 3D pohled na navigaci, v němž jsou patrné obrysy budov, okolní terén, nadjezdy, středové pásy semafory a detaily silnice, aby vás při cestě nic nezaskočilo. K prostorovému znázornění mapy Google využívá jazykové modely Gemini, které analyzují čerstvé snímky ze Street View a letecké fotografie, aby byla navigace co možná nejpřesnější.
3D pohled přináší nejen nový vizuál, ale i další funkce, které řidiči ocení. Díky chytrým zoomům a průhledným budovám je například snadnější připravit se dopředu na změny, což je podpořeno i přirozenějším hlasovým vedením.
Mapy rovněž budou řidiče lépe informovat o výhodách a kompromisech alternativních tras, které mnohdy vznikají velmi živelně – podle Google mapy zpracují každou sekundu 5 milionů aktualizací dopravní situace.
Mapy také uživatele lépe připraví na poslední úsek cesty – v cílové destinaci například ukážou možnosti parkování, vchod do budovy apod.
Zatím pouze v USA
Novinky v Google Mapách vypadají skutečně působivě, bohužel si na ně musíme zatím nechat zajít chuť. Jejich zavádění je v tuto chvíli omezené na USA, a to pouze na telefonech a v systémech Android Auto a Apple Car Play.