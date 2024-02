Otestovali jsme Google Gemini: víc přemýšlí a lépe chápe

Zatímco Bard byl spíše pro smích, Gemini závod dorovnal a díky Gemini Advanced je z něj téměř lídr trhu

Gemini Advanced vás vyjde na srovnatelné peníze jako ChatGPT 4, přičemž nabízí navrch ještě 2TB místa na vašem Google účtu a další výhody

Google navíc nelení a Gemini velice intenzivně rozšiřuje, už v současném stavu dokáže ale Gemini Advanced o většině zadání přemýšlet více a lépe než ChatGPT 4

Gemini vlastně nijak zvlášť nevyniká. Nemá aplikaci, neumí pracovat s rozšířeními, nevytvoří vám obrázek a ještě si vymýšlí. Přesto mě Google přesvědčil o své nadvládě už po několika desítkách minut. Po chvíli jsem si totiž uvědomil, že jsem s ním stihl udělat víc věcí, než by se mi kdy za stejnou dobu povedlo s ChatGPT 4. Na směšného Barda, budiž mu země lehká, jsem tak velice rychle zapomněl a přidal jsem si Gemini mezi připnuté taby. Privilegium, která má u mě jen pětice webů.

Úvod

Na úvod se sluší připomenout, že Gemini je nový název pro to, co Google většinu loňského roku prezentoval pod názvem Bard. Tedy pro konverzačního AI chatbota, ne nepodobného dosavadnímu lídrovi trhu AI chatbotů postavených na velkých jazykových modelech, ChatGPT.

Značka Bard se tak proměnila v Gemini, což není o moc víc než jen zase další marketingová hříčka Googlu. Co je ale mnohem víc a co je tentokrát skutečně nové, je Gemini Advanced. Tedy placená verze AI chatbota, která má, na rozdíl od standardního Gemini, přístup k tomu nejlepšímu velkému jazykovému modelu Googlu s názvem Gemini Ultra 1.0.

Model Gemini Ultra 1.0 pohánějící službu Gemini Advanced by měl být podle Google lepší než ChatGPT 4. Nicméně testy jsou jedna věc a praktická zkušenost je věc druhá. Já na benchmarky čehokoliv (mobilů, grafických karet, prohlížečů a teď ani velkých jazykových modelů) nikdy moc nebyl. Leckdy se totiž ukázalo, že výkon v reálném použití v jiných než testovacích podmínkách, může být odlišné.

Já se tak o exaktní měření nepokoušel a přiznám se, že jsem se o něj pokoušet ani nechtěl. Jak ChatGPT 4, tak Gemini Advanced mohou každým dnem dostat nový update, nebo si mohou servery vybrat slabší chvilku. Nemluvě o tom, jak dynamické výsledky dokáží oba chatboti generovat, kdy vám na stejnou otázku mohou odpovědět více či méně jinak.

Proto neberte prosím následující řádky jako recenzi, podrobný test, nebo výsledky jakéhokoliv měření. Jde o subjektivní dojmy založené na téměř ročním, téměř každodenním používání ChatGPT 4 pro osobní i pracovní využití a několikadenním velmi intenzivním používání Gemini Advanced.

Bard? Gemini. Advanced! ULTRA!

Gemini Advanced je sofistikovaný konverzační nástroj s umělou inteligencí vyvinutý přímo Googlem. Funguje jako výrazně vylepšená verze standardního jazykového modelu Gemini a umožňuje složitější interakce a výstupy. Základ Gemini Advanced, model Ultra 1.0, přináší oproti bezplatné verzi výrazné zvýšení výkonu. To se promítá do lepšího porozumění nuancím, širší základny znalostí informovaných vyhledávačem Google a rozšířených schopností argumentace – což jsou všechno oblasti, které jsou klíčové nejen pro odborníky napříč obory, ale i pro běžné uživatele.

K Gemini Advanced se dostanete jednoduše na adrese gemini.google.com, kde můžete zdarma používat starší model Gemini. Tedy ten, který poháněl zmíněného Barda a o kterém si já osobně myslím, že za řeč zase tolik nestojí. Jistě, na některé jednoduché dotazy vám samozřejmě kompetentně odpoví, poradí a pomůže, ale jeho schopnosti jednak neohromí a taky se u něj můžete častěji setkávat s menším respektováním zadání a vymýšlením si. Což by se mohlo výrazně zlepšit s blížícím se příchodem Gemini 1.5 Pro, ale ten tu zatím ještě není.

To, co za řeč ale stojí a co nás zajímá především, je ten doposud nejlepší model Googlu jménem Gemini Advanced, který je středobodem článku. Nejvýkonnější model umělé inteligence od Googlu, která by měla, alespoň dle slov jeho tvůrců, nabízet mnohem větší potenciál v komplexních úkolech, v asistenci při programování, logickém uvažování, dodržování instrukcí, dodržování všemožných detailů a opravdové tvůrčí spolupráci. A musím potvrdit, že tentokrát nejde o prázdné marketingové fráze, ale o skutečnost.

K Gemini Advanced se dostanete skrze nové předplatné dostupné v rámci služby Google One. Stupeň předplatného se jmenuje AI Premium a vyjde vás na 549 Kč měsíčně. Tedy srovnatelná cena s ChatGPT 4, které vás vyjde na 20 dolarů. Na rozdíl od OpenAI vám dá ale Google v rámci AI Premium také 2TB úložného prostoru do vašeho Googlu účtu a pár dalších výhod. A pokud si platíte některý z nižších tarifů Google One, měl by být pro vás upgrade na tarif AI Premium na dva měsíce zdarma. V takové chvíli pak není důvod Gemini Advanced nevyzkoušet.

Gemini je sice optimalizovaný pro angličtinu, ale jak vás sám proaktivně upozorní, umí odpovídat i v češtině.

Ukecanost

Gemini Advanced je hodně upovídaný a hodil by se mu editor. Jenže, světe div se, to má i své výhody. V některých případech mi totiž přijde, že větší nálož informací je ku prospěchu věci – v odpovědi si totiž mohu najít víc užitečných věcí, než u zpravidla stručnějšího ChatGPT.

Gemini navíc prakticky všechny odpovědi (pokud mu to nezadáte jinak) formátuje do přehledných odrážek, číselných seznamů a tabulek. Odpověď se tak dá velice rychle proletět očima, rychle si z ní vyzobnout co zrovna potřebuju, a to si pak důkladně přečíst.

A pokud je odpověď skutečně příliš dlouhá, dvěma kliknutími ji lze zkrátit, nebo požádat Gemini, aby byla méně formální. A opět, neseděl jsem u toho se stopkama a nezkoušel tisíce různých promptů napříč všemi myslitelnými disciplínami, ale přijde mi, že než se stručnější ChatGPT 4 vymáčkne, mám v Gemini nejen prolítnutou celou odpověď, ale už čtu i její přegenerovanou kratší (nebo delší) verzi. Ale o uživatelské přívětivosti až později.

Jakkoliv mě tak zprvu přílišná upovídanost odrazovala, po pořádném otestování ji vlastně preferuji víc, a to nejen kvůli rychlosti.

Jak Gemini promptovat?

Jednoduše a prakticky velmi podobně jako ChatGPT, nebo jiného chatbota. I tady platí ověřená obecná poučka, že čím lepší zadání, tím lepší výsledky. O promptování si možná někdy povíme v samostatné článku, nicméně tady je pár základních tipů do začátku:

Buďte konkrétní. Čím přesnější zadání, tím lepší výsledek.

Dejte Gemini nějakou roli. Nutné to není, ale když ho požádáte, aby s vámi mluvil například jako marketingový expert, může být výsledek v některých případech o dost lepší.

Poskytněte kontext. Jestliže chcete mít v odpovědi specifický kontext, zdůrazněte to už v promptu.

Tón a styl – jasně definujte požadovaný tón a styl vašeho výstupu. Tedy zda chcete odpověď formální, neformální, humornou, vážnou apod.

Formátování – pokud chcete odpověď ve formě odstavců, řekněte si o to. Stejně tak můžete požádat o odrážky, očíslovaný seznam, tabulku apod.

Délka – jestli chcete něco kratšího, napište, že se odpověď musí vejít třeba jen do 100 slov.

Pět příkladů za všechny

Jeden z nejobyčejnějších, ale zároveň nejpraktičtějších dotazů, na které se mohou „běžní lidé“ často ptát, jsou recepty. Já vyzkoušel hned několik dotazů na recept s tím, že jsem v promptu upřesnil pouze několik ingrediencí s tím, že chci rychle uvařit hodně jídla a to si pak vzít i do práce. Tedy jasné zadání, přesně dané mantinely, ale zároveň pořád poměrně velký manévrovací prostor pro kreativitu.

ChatGPT 4 k mému překvapení nabídl pouze jeden jediný recept. Sice bez problémů použitelný a dobrý, se správnými instrukcemi a postupem jak daný pokrm uvařit, ale žádné další možnosti, ani žádný další kontext nenabídl.

Gemini Advanced oproti tomu vytáhl z rukávu recepty tři, k nim přidal ještě další tipy na variace i na to, jak si jídlo efektivně rozdělit do krabiček. ChatGPT tak aspekt „chci si jídlo vzít do práce“ ignoroval, zatímco Gemini to vzal poctivě a myslel i na detaily okolo, nikoliv jen na samotný recept a postup při vaření. Podobný vzorec chování se pak opakoval i u dalších promptů na jiné typy receptů – odpovědi ChatGPT 4 byly konzistentně kvalitní, ale stručné, bez kontextu, bez variant a bez čehokoliv dalšího, zatímco Gemini nechával naprosto minimální prostor pro doptávání se. Tady za mě vyhrál jasně Google.

Baterie v telefonu

Proč se mi v baterie v telefonu vybíjí tak rychle a co s tím můžu udělat? Praktický dotaz s potenciálně širokou škálou odpovědí, byť je poměrně jasné, o co mi šlo. V tomhle případě můžu pochválit oba chatboty, jenže ChatGPT se rozhodl prioritizovat poněkud divně. Na prvním místě mi doporučil aktualizaci všech aplikací. Což je jistě relevantní rada, nicméně v kontextu zlepšování výdrže baterie je to jedna z těch méně důležitých. Pak už následovaly opravdu užitečné a praktické rady.

Gemini mi aktualizaci aplikací poradil až na předposledním místě, zatímco na ta první dal ty skutečně nejdůležitější rady, a ještě je navíc i trochu rozepsal. Vítězí jen o kousek Gemini, neboť jeho pořadí tipů bylo logičtější, praktičtější a dávalo větší smysl, než začínat aktualizací aplikací.

To-do

Tady jsem chtěl po obou chatbotech konkrétní doporučení to-do aplikace s poměrně specifickým zadáním, ovšem s velkým prostorem pro pestré výsledky. Chci, aby toho aplikace uměla víc než jen obyčejný seznam úkolů, ale s tím, že Notion je na můj vkus už příliš komplexní.

Gemini vybral Todoist, TickTick a Microsoft To do. ChatGPT se pro změnu trochu utrhl ze řetězu a vybral Todoist, Microsoft to do, Trello, Asanu, Google Keep a Any.do.

V případě Gemini je zařazení Microsoft to do s otazníkem, neboť jde spíše o jednodušší aplikaci, ale budiž. Proti Todoistu a TickTicku nemůžu říct ani popel, to je správně.

ChatGPT 4 tady bohužel zklamal. Jistě, Todoist, Microsoft To do a dejme tomu i Google Keep zadání splňují, ovšem Trello a Asana jsou tady podle mého názoru mimo. V zadání se totiž ptám schválně na to-do aplikaci a jakkoliv si v Asaně i Trellu úkoly pochopitelně spravovat můžete, jsou vhodné spíše na projektový management, správu týmů a vůbec komplexnější práci s produktivitou. Stejný problém, jen z druhé strany spektra, mám pak zase s Any.do, který bych já osobně zařadil spíše do kategorie těch jednoduchých aplikací.

A zatímco ChatGPT tady napsal ke každé aplikaci jen jeden odstavec textu, Gemini u každé aplikace napsal jednou větou, proč je aplikace skvělá a pak následoval seznam výhod ve formě odrážek, platformy, na kterých je aplikace dostupná a klikatelný obrázek s odkazem na oficiální web. Tedy nejen že užitečnější (rovnou odkaz), vizuálně hezčí (obrázek), ale i skenovatelnější (odrážky). Gemini tu ale především naprosto jasně pochopil zadání a necpal mezi todo aplikace software pro projektový management. Opět to tak ukazuje na lepší pochopení zadání.

Prohlížeč

Nechal jsem si doporučit prohlížeč s jedinou podmínkou: Preferuji nějaký, co by měl už v základu hromadu funkcí a byl by flexibilní. Očividně tím cílím na doporučení méně známého, ale velice schopného prohlížeče Vivaldi, který překypuje funkcemi. V tomto konkrétním případě mě tak nezajímá, jak moc se dá nebo nedá který prohlížeč vylepšit pomocí rozšíření.

Tentokrát selhává ChatGPT na celé čáře. Nepochopil zadání a na prvním místě odporučuje Chrome, který pokročilými funkcemi a flexibilitou (v základu, který jsem v promptu zdůrazňoval) skutečně nepřetéká. Na druhém místě je pak Firefox, který je na tom podobně. Až na třetím místě je Edge, což taky není žádná sláva, ale přeci jen je to o něco lepší. Až potom následuje Opera, Vivaldi a nakonec Brave.

Tady bohužel pro OpenAI naprosto jasně vítězí Gemini. Ten dal Vivaldi hned na první místo. Následuje Brave a Opera. Navrch dostávám ještě několik rad podle kterých bych se měl rozhodovat a na úplně závěr mě Gemini ještě nabádá k experimentování – tvrdí, že prohlížeče jsou zdarma, a tak by bylo dobré experimentovat a vyzkoušet si je na vlastní kůži a zjistit tak, co mi ve skutečnosti vyhovuje nejvíc.

ChatGPT navíc o každém prohlížeči nabídne jen odstavec textu, zatímco Gemini u každého z něj vypíchne tři hlavní prvky formou odrážek, tudíž je jeho odpověď nejen lepší obsahově, ale i přehlednější. Opět tedy výrazně lepší pochopení zadání a tomu odpovídající kvalitnější výsledky, které Gemini navíc ani neředí třeba dodatečnými zmínkami o Chromu, nebo obecně o prohlížečích, které nesplňují mé zadání.

Doporučení hry

Jednoduchá otázka, ovšem opět s prostorem pro komplexní odpověď: Mám rád Assassin’s Creed, doporuč mi něco podobného. A tady to dopadlo tak napůl.

Gemini neudělal žádnou chybu. Doporučení přehledně rozdělil na dvě kategorie, kdy první byly hry s nějakým výrazným historickým tématem: Ghost of Tsushima, Zaklínač 3 a Red Dead Redemption 2. Druhou kategorií byly primárně stealthové hry, kdy jsem zase dostal doporučení na Dishonored, Hitmana a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

U každé hry jsem navíc dostal krátkou charakteristiku a obrázkový odkaz na oficiální web, obchod, nebo stránku na Wikipedii. Gemini byl tentokrát sice překvapivě stručný, ale výsledky byly přehledné, užitečné a s výběrem her nemám problém. Všimněte si především faktu, že Gemini poznal, že Assassin’s Creed stojí z velké části na atraktivitě historických kulis, vybral si to jako první kategorii a nabídl opravdu relevantní, skvělé a pestré kousky. Stejně tak to platí i pro stealth kategorii, kde tomu taktéž nemám moc co vytknout.

ChatGPT 4 toho doporučil víc, kdy ke stejným titulům přihodil navrch ještě Horizon Zero Dawn a Shadow of Mordor/War, což je velice dobré a za to velký palec nahoru. Bohužel doporučil také Uncharted a The Elder Scrolls, což už dobré není. Já bych milovníkovi Assassin’s Creed ani jednu z těchto sérií (bez upřesnění preferencí, které jsem v promptu schválně nespecifikoval) na první dobrou rozhodně nedoporučil.

U Gemini je absence doporučení Horizonu a Shadow of Mordor velká škoda, nicméně na konci odpovědi se sám doptává na moje preference historických období či konkrétních herních prvků s tím, že po upřesnění mi bude schopen nabídnout lepší doporučení. ChatGPT se na nic neptá a opět formátuje doporučení jen do obyčejných odstavců. Gemini je tak sice přehlednější, ale výjimečně překvapivě stručnější. ChatGPT toho sice nabízí víc, ale vedle jasných tref do černého zvládá i dokonale míjet. Fifty fifty.

Dává Gemini lepší odpovědi?

Jde pochopitelně jen o hrstku jednoduchých příkladů, nicméně v podobném duchu mi oba chatboti odpovídali i na desítky a desítky dalších promptů. Gemini vždy nabídl přehledné odrážky, zatímco ChatGPT se držel u odstavců. Gemini se nebál širšího kontextu, nabízel dodatečné tipy a triky, nebo se jednoduše proaktivně doptával na konkrétní věci, kterými by mohl výsledky vylepšit, což ChatGPT nedělal.

Jistě, v praxi bych dokázal z ChatGPT dostat lepší výsledky. Jednoduše bych se víc zamyslel nad promptem a namísto jedné věty bych se zeptal jedním odstavcem. Já se ale snažil být úmyslně obecný. Za prvé jsem tak nechal AIčku větší prostor pro větší kreativitu a za druhé jsem se snažil chatboty používat tak, jak je bude asi používat i většina normální lidí, kteří nebudou ladit dokonalé prompty na desítky řádků.

Vzorce chování obou rivalů se mi tak po 100+ promptech ustálily následujícím způsobem: Gemini většinou lépe chápal a respektoval nejen mé zadání, ale i nevyřčený kontext. Mnohem lépe „věděl“ co po něm chci a dokázal nad tím víc „přemýšlet“ – vzít téma trochu zeširoka a nabídnout i dodatečné detaily, které ChatGPT leckdy přešel jen pomyslným mávnutím ruky, nebo je ignoroval úplně.

Nicméně i Gemini měl občas nepěkné záseky. Například na dotaz na aplikaci Superlist odpověděl (ve všech třech verzích), že žádná taková aplikace není, zatímco ChatGPT ji poznal a odpověděl naprosto přesně. Případy absolutního selhání (obou chatbotů) bych ale napočítal na prstech jedné ruky. Případy částečného selhání či nedostatečného pochopení zadání pak byly častější na straně ChatGPT.

Obecně navíc platí, že u ChatGPT se nemá moc smysl ptát na aktuální dění. Jistě, ChatGPT může používat své vyhledávání skrze Bing a občas to i sám od sebe dělá, ale často ne. Zato s aktuálností výsledků nemá Gemini zpravidla sebemenší problém. Superlist budiž výjimka potvrzující pravidlo.

Navíc, byť tohle je pochopitelně krajně subjektivní, mně osobně víc vyhovuje formátování Gemini. Umožňuje mi výsledky rychle proletět očima a začít s tím hned pracovat dál, na rozdíl od méně srozumitelných odstavců ChatGPT.

Rychlost, uživatelská přívětivost

Na začátku jsem psal, že Gemini vlastně nevyniká. A opravdu, čistě na papíře, nebo když to někomu vyprávím, nevyniká. Nad rámec standardních funkcí nemá nic vyloženě ohromujícího. Pravdou ale je, že ohromující je jeho uživatelská přívětivost. Která se ale stejně těžko popisuje, jako se její praktický dopad na každodenní používání špatně demonstruje.

Největším tahákem Gemini Advanced je totiž kombinace rychlosti a přehlednosti. Umí totiž bleskově vygenerovat odpověď a naformátovat ji do perfektně přehledných odrážek a seznamů. Navíc pokaždé generuje tři verze odpovědi, tudíž pokud nebudete spokojeni s první verzí, nemusíte najednou přemýšlet, jak vyladit prompt trochu jinak a co že vlastně Gemini udělal špatně. Můžete si jednoduše rozkliknout druhou či třetí verzi a třeba s ní budete spokojenější. V praxi jsem ale něco takového použil snad jen dvakrát, neboť odpovědi jsou za prvé opravdu kvalitní na první dobrou a za druhé je to tak rychlé, že jakékoliv úpravy si rychle promptnu a mám další odpověď za pár vteřin.

Ohromně užitečná je pak možnost exportovat odpověď přímo do Google Dokumentů, nebo si z ní nechat vytvořit koncept emailu v Gmailu. A opět, ano, z jakéhokoliv libovolného chatbota si mohu cokoliv zkopírovat kamkoliv, ale tady je to otázka dvou kliknutí. A rychlost v kombinaci s pohodlností se do efektivního pracovního nasazení hodí mnohem víc, než neustálé kopírování a překlikávání mezi taby.

Za zmínku stojí i skvělá funkce zabudované kontroly odpovědi přímo přes Google. Protože jak víme, velké jazykové modely si pořád mohou občas něco vymyslet a není radno jim ve všem slepě věřit. Opět jde o velké zjednodušení a zrychlení – opět si totiž nemusíte nic kopírovat, ručně dohledávat a zjišťovat, jestli je to nebo není pravda.

Jenže pozor, v jednom případě se mi stalo, že mi zabudovaný fact check skrze Google označil jeden výmysl jako pravdivý. Proto důvěřuj, ale prověřuj a pokud skrze Gemini hodláte zkoumat něco opravdu zásadního, raději si všechno kontrolujte dvakrát i třikrát ručně.

Navzdory jednomu přešlapu ale „fact-checking“, stejně jako všechny další zmíněné prvky přístupnosti a jednoduchosti, fungují na výbornou. A je tak opravdu radost používat bleskově rychlého chatbota, který je integrovaný do nástrojů, které už používám a mohu věci řešit jedním kliknutím, namísto kopírováním. S Gemini jsem tak v praxi znatelně rychlejší, než s ChatGPT 4. Na pohled to jsou detaily a možná to nezní tak zajímavě a lákavě jako kdejaká vizuálně vděčná funkce, ale přesně tohle jsou právě ty detaily, které misku vah pomalu, ale jistě táhnou jedním směrem.

Dočasné neduhy

Gemini toho ale ještě samozřejmě hodně chybí. Zejména mobilní aplikace, generování obrázků a analýza souborů. Jenže to je jen otázkou času. Mobilní aplikace už funguje v Americe a začíná se dostávat i do některých dalších regionů, generování obrázků taktéž, a tak nezbývá než doufat, že se tyhle vychytávky dostanou do EU spíše dříve, než později.

To stejné platí i o zabudovaných rozšířeních, kdy američtí uživatelé mohou skrze Gemini už nějakou dobu analyzovat videa na YouTube, používat Google Mapy, nebo třeba Gmail. Tohle všechno Gemini umí už dlouho, jen to zatím není k mání u nás.

Možnost vytvářet jednotlivé „agenty“ mi u Gemini popravdě moc nechybí, neboť po prvotních nadšení z GPTs jsem stejně nakonec sklouznul převážně k mým už dávno vytvořeným a postupně rozšiřovaným vyladěným promptům. Ty mi v praxi přijdou užitečnější a rychlejší než sice sympatické, ale často nespolehlivé GPT. Byť uznávám, že v některých specifických případech po specializovaném GPT také sáhnu. Jen je to výrazně méně častěji, než bych sám čekal.

Pro Gemini bude nakonec zásadní i integrace do jiných služeb Googlu, kdy budeme moct využívat sílu Gemini Ultra 1.0 například v Google Dokumentech, v Gmailu, Mapách, na YouTube apod. A něco takového se skutečně chystá, ostatně možnost využívat Gemini v rámci Google Workspace je součástí zmíněného předplatného AI Premium, byť zrovna u tohoto je napsáno „již brzy“.

Což ostatně platí o prakticky všech negativech. Google už potvrdil, že aplikace pro Gemini začíná postupně spouštět i mimo Ameriku. Bude tak u nás aplikace za týden? Za měsíc? Nebo až v druhé polovině letošního roku? Nevím. Stejně tak se tam mohou lusknutím prstu objevit i další funkce, které už v Americe běží a my na ně pořád ještě čekáme.

Nový král?

Gemini Advanced má nakročeno na to být mým aktuálně nejpoužívanějším AI chatbotem. A myslím, že jakmile se Google konečně rozhoupe k přidání toho všeho, co už Gemini má a umí v jiných regionech i k nám, budu moct předplatné na ChatGPT 4 s klidným svědomím zrušit.

Otázkou samozřejmě je, s čím (letos?) vyrukuje OpenAI, až představí ChatGPT 5. Bude to jen o pár procent lepší textový výstup, obrázky srovnatelné s Midjourney, méně halucinací a možnost generovat videa skrze model Sora? To by bylo skvělé, nicméně bude to stačit? Dovolil bych si spekulovat, že většině běžným lidí je možnost generovat video poměrně k ničemu. Markeťáci a social media experti prominou, ale možnost tvořit videa neřeší žádný reálný problém a běžným lidem nepomáhá. Gmail, který běžnému uživateli pomůže s objednáním se k doktorovi či reklamací zboží, bude ale k nezaplacení.

Jakmile se dostaneme do situace, kdy ve službách Googlu nebude před modelem Gemini Ultra 1.0 úniku a nebudeme kvůli němu muset chodit do separátní aplikace či na web, bude to mít jakýkoliv jiný konkurenční chatbot nesmírně těžké. Nerdi jako my budou samozřejmě vždycky zkoušet všechno možné bez ohledu na překážky, potřebné VPNky či nové registrace nebo placení, ale pokud se bavíme o masách uživatelů, bude integrace do stávajících služeb zásadní.

A tady OpenAI dost pravděpodobně narazí, neboť generovat si emaily na jedno kliknutí přímo v Gmailu bude vždycky pohodlnější, než si je tam kopírovat z jiného webu. To samé platí o nevyhnutelné vlastní AI od Applu, integrované do všemožných aplikací a aspektů iOS. A jak už internetová historie nesčetněkrát ukázala, počínaje Napsterem a prozatím konče třeba streamovacími službami, lidé jsou tvorové nesmírně pohodlní.

Co se tak týče celého „kompletního balíčku“, u mě vede ChatGPT 4. Pokud se ale bavíme o rychlosti, uživatelské přívětivosti, a především o kvalitě textových výstupů, vyhrává u mě aktuálně Gemini Advanced. Nemluvě o tom, že ho můžu používat poměrně intenzivně a nebát se, že mi provozovatel chatbota najednou placenou službu prostě vypne. Gemini Advanced totiž, na rozdíl od placeného ChatGPT 4, není omezen na pár desítek dotazů za 3 hodiny.