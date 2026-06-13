Samsung má mega slevy na chytré hodinky. Galaxy Watch 8 vychází na 3 774 Kč

Samsung rekordně srazil ceny svých chytrých hodinek. Díky kombinaci přímé slevy, výkupního bonusu a cashbacku teď pořídíte nejnovější Galaxy Watch8 o tisíce korun levněji, ceny začínají už na 3 774 Kč. Na nejlepších Galaxy Watch Ultra ušetříte dokonce 9 tisíc.
Hlavním hitem akce je základní model Galaxy Watch8, který po odečtení všech bonusů vyjde na zmiňovaných 3 774 Kč. Hned v závěsu je pak oblíbená varianta Classic s prémiovým designem, která vás vyjde jen na něco málo přes 5,5 tisíce.
Pro sportovce a nejnáročnější uživatele jsou pak ideální Galaxy Watch Ultra (2025), které přímo cílí na extrémní zátěž – nabídnou robustní titanové tělo, vysokou odolnost do náročných podmínek a delší výdrž baterie. Skvělou a cenově nejdostupnější volbou je chytrý náramek Galaxy Fit3.
Ceny po odečtení slevy, bonusu a cashbacku:
- Galaxy Watch8 už od 3 774 Kč (běžně 9 490 Kč)
- Galaxy Watch8 Classic už od 5 639 Kč (běžně 13 290 Kč)
- Galaxy Watch Ultra už od 6 990 Kč (běžně 15 990 Kč)
- Galaxy Fit3 za 974 Kč (běžně 1 379 Kč)
Jak získat cashback?
Získání cashbacku je velmi jednoduché. Stačí, když po zakoupení zaregistrujete vybrané hodinky na stránce novysamsung.cz. Poté si jen počkáte na schválení a cashback vám bude vyplacen do 14 dní na bankovní účet. Všechny zvýhodněné produkty od Samsungu a kompletní podmínky akce najdete na mp.cz/samsung-cashback.