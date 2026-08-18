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LG spojuje síly s Nvidií, příští rok dorazí první humanoidní roboti

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 18. 8. 15:00
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Humanoidní robot s logem LG (ilustrační obrázek)
  • Jihokorejské LG chce mít také vlastní humanoidní roboty
  • Své síly spojilo s kapacitou v oboru v podobě Nvidie
  • První modely by mohly spatřit světlo světa už v příštím roce

Humanoidní roboti už dávno nejsou jen záležitostí sci-fi literatury a filmů. Ačkoli ke komerčně dostupným robotům, kteří by nám pomáhali například při domácích pracích, máme stále ještě poměrně daleko, nejedna firma se předhání v tom, která na trh uvede humanoidního robota jako první. Zatímco až doposud to vypadalo, že si prvenství pro sebe uzme Tesla Elona Muska, nyní se zdá, že se na obzoru rýsuje nová konkurence.

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Humanoidní robot od LG už v roce 2027

Oním vyzyvatelem má být gigant LG, který představí v prvním čtvrtletí příštího roku dvounohého humanoidního robota. Firma podepsala minulý týden ve svém sídle v Santa Claře dohodu s Nvidií, která má na starosti „myšlenkové“ funkce. Robot bude využívat platformu Jetson Thor pro zpracování dat a řízení pohybu, pracovat s základním modelem Isaac GR00T a bude taktéž vybaven systémem Halos, který Nvidia popisuje jako první komplexní bezpečnostní rámec vyvinutý speciálně pro roboty. LG naproti tomu dodá šasi, pohonnou jednotku a senzory, které pocházejí od firem LG Electronics a LG Innotek, baterie pro změnu dodá LG Energy Solution.

Nvidia nicméně neuzavřela s LG žádnou formu exkluzivního partnerství, právě naopak. Firma hraje na všechny strany a prodává stejnou sadu technologií všem zájemcům. Nvidia již uzavřela smlouvy s předními japonskými robotickými firmami a je pravděpodobné, že neskončí jen u nich. Ačkoli by se mohlo zdát, že pro LG bude největším konkurentem Tesla, jihokorejský čebol se bojí spíše domácí konkurence – Samsung již na humanoidních robotech začal aktivně pracovat a Hyundai pro změnu vlastní známou firmu Boston Dynamics.



Humanoidní robot Figure 03



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Za pozornost rozhodně stojí bezpečnostní vrstva, neboť otázka odpovědnosti za humanoidy sdílející prostor s lidmi je problémem, na který toto odvětví dosud nenašlo odpověď. Nvidia na této otázce postavila celé partnerství s LG. Jak se asijští technologičtí giganti s touto otázkou vypořádají se nicméně dozvíme nejdříve v následujících letech, konkrétně v roce 2027 a 2028, kdy bychom mohli vidět první reálné výsledky.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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