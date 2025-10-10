Zapomeňte na uklízečku. Figure ukázalo humanoidního robota, který se hýbe jako člověk

- Figure představilo třetí generaci humanoidního robota do každé domácnosti
- Zvládnout má běžné domácí činnosti, jako je úklid, praní či obsluha hostů
- Firma údajně zvládne vyprodukovat až 12 tisíc robotů ročně, kdy se objeví na trhu je ale otázkou
Humanoidní roboti jsou velkým tématem současnosti. O čem jsme si v roce 2004 při sledování filmu Já, robot mysleli, že je hudbou daleké budoucnosti, nicméně při pohledu například na snahu Tesly Elona Muska s jejich robotem s názvem Optimus Gen 2 je jasné, že se tato budoucnost blíží mílovými kroky. Také velké korporace, jako je například Microsoft či Nvidia nechtějí tento, možná již brzy velmi lukrativní, segment nechat bez povšimnutí a tak se rozhodli podpořit prozatím méně známou firmu Figure AI, která na trhu působí od roku 2022. Ta v současné chvíli pracuje na třetím prototypu robota Figure 03, jehož potenciální schopnosti berou dech.
Humanoidní robot pro každodenní práci
Figure 03 je navržen tak, aby zvládal domácí práce, jako je praní, úklid a mytí nádobí, bez lidského zásahu. Komunikace s robotem přitom probíhá skrze hlasové pokyny. Figure tvrdí, že jeho robot zvládá chůzi po schodech, kolem úzkých rohů či se orientovat při změně dispozic. Robot je vysoký 1,68 metru, váží 60 kilogramů, unese až 20 kilogramů a pohybuje se rychlostí 1,2 metru za sekundu. Na jedno nabití vydrží v provozu až pět hodin a je plně elektrický. Ve srovnání s Figure 02 má o devět procent nižší hmotnost a menší rozměry. Základna Helix AI má pomáhat Figure 03 v dalším učení a přizpůsobování se.
Ve srovnání s Figure 02 má třetí generace několik hardwarových vylepšení, přičemž největší změny se týkají senzorů a hmatu. Figure 03 je vybaven novými kamerami, které zdvojnásobují snímkovou frekvenci, snižují latenci o 75 procent a rozšiřují zorné pole o 60 procent. Kamery zabudované do dlaní robota poskytují záložní vidění, když jsou hlavní kamery blokovány, například při sahání do skříněk. Samotné prsty jsou vyrobeny z měkčího materiálu, který zajišťuje pevnější úchop.
Vzhledem k tomu, že běžně dostupné hmatové senzory nebyly dostatečně odolné, Figure vyvinula vlastní senzory, které jsou dle jejích tvrzení tak citlivé, že dokážou detekovat hmotnost kancelářské sponky. Pro větší bezpečnost v domácnosti je model Figure 03 vybaven pěnovou výplní v místech, kde hrozí nebezpečí skřípnutí, a omyvatelným textilním potahem. Nabíjení je bezdrátové a probíhá skrze podlahové desky s výkonem až 2 kW, přičemž robot se dokáže sám připojit k dokovací stanici.
Figure 03 je podle tvrzení společnosti prvním robotem od Figure AI navrženým speciálně pro hromadnou výrobu. Firma zefektivnila výrobu jednotlivých komponent a montážní kroky, pro které zvolila průmyslové procesy, jako je tlakové lití, vstřikování a lisování.
Figure také uvádí, že vybudovala vlastní dodavatelský řetězec a vyvíjí klíčové součásti, jako jsou pohony, baterie, senzory a elektronika, kompletně ve vlastní režii. Výroba je naplánována v závodě BotQ s počáteční kapacitou 12 tisíc kusů ročně a čtyřletým cílem vyrobit až 100 tisíc kusů. Kdy a jestli vůbec se Figure 03 uvidíme i v běžném životě, to je ovšem otázkou.