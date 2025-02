Zapomeňte na Tesla Bota. V segmentu humanoidních robotů se představí Apple i Meta

Velké firmy už hodně náruživě pokukují po novém segmentu domácí robotiky

Tesla možná letos začne prodávat svého humanoidního robota Optimus

Vlastní řešení by v řádu několika let rád prezentoval Apple, Meta i Google

Už nějakou dobu prosakuje v kuloárech, že dalším odvětvím, ve kterém by Apple rád našel své uplatnění, je domácí robotika. První záchvěv bychom mohli teoreticky spatřit už letos, případně za rok, kdy má americký gigant představit nástěnný displej pro ovládání celé chytré domácnosti. Další „robotické“ novinky na sebe nenechají dlouho čekat.

Apple robot s displejem

Zmíněný nástěnný displej, cosi jako Google Nest, ještě nemá s robotikou moc společného. Mělo by se jednat o zařízení podobné iPadu, umístěné na stěně, s displejem a reprodukty. Hlavním účelem tohoto „HomePadu“, jak se zařízení přezdívá (kombinace jmen HomePod a iPad), bude přístup k chytré domácnosti přes HomeKit, nicméně chybět by neměla ani podpora aplikací jako Netflix, YouTube, nebo provádění hovorů přes FaceTime.

Apple má však mnohem větší ambice. Do konce roku 2027 by měl přijít domácí robot, který se bude umět sám pohybovat třeba po pracovním stole nebo po kuchyňské lince. Tento produkt, zatím neznámého jména, by měl nést právě zmíněný HomePad, tedy chytrý displej. Ač se to může zdát jako něco nevelkého, půjde vlastně o vůbec první vstup do tohoto segmentu.

Mobilní robůtek, něco jako Amazon Astro

To jsou zatím nejvíce konkrétní plány společnosti Apple, které máme k dispozici. Informoval o tom Mark Gurman ve svém nejnovějším newsletteru Power On. Zmiňuje se však o dalších možnostech, jak prorazit v odvětví robotiky. „Probíhají také průzkumné práce na mobilním robotovi – něčem podobném, jako je Astro od společnosti Amazon,“ zmiňuje Gurman.

Astro je domácí robot vyvinutý Amazonem v září 2021. Umí se pohybovat po různých površích, vyhýbat se překážkám, má i vlastní úložný prostor pro převoz věcí, navíc disponuje 10,1″ displejem a dvěma kamerami pro videohovory nebo přehrávání videí. Astro je k mání za 1 599 dolarů, tedy asi 46 tisíc včetně DPH, v Česku jej však oficiální cestou nepořídíte.

Co dělá Astra chytrým robotem – umělá inteligence. Robot od Amazonu pochopitelně využívá Alexu, chytrou asistentku, která se v čase vyhoupla na přední příčku v kvalitě chytrých syntetických pomocníků, daleko před Siri nebo Google Asistenta. Ale právě to je něco, co bude muset chtě nechtě zlepšit i Apple, jinak jeho vývoj domácích robotů pojde na úbytě.

Důležitost komplexních jazykových modelů a ucelené AI zmiňuje ve svém textu i Mark Gurman. „Klíčovou otázkou pro Apple je, zda dokáže v oblasti umělé inteligence dohnat své konkurenty. Pokud nedokáže konkurovat v oblasti umělé inteligence pro telefony a tablety, jak by mohl vyrábět roboty,“ uvádí trochu kousavě v kontextu nezdarů Applu s umělou inteligencí.

Meta i Tesla jsou v pozoru

A to mu ještě roste další konkurence. Kromě Googlu a jeho oddělení DeepMind se znovu připomíná i Meta Marka Zuckerberga. Minulý týden zástupci divize Reality Labs oznámili, že se teď plánují věnovat vývoji softwarové platformy pro domácí roboty, například i ty humanoidní.

Faktem je, že nakročeno má Meta podstatně lépe než Apple. Její jazykový model Llama je vlastně hotový a týmy odborníků jen usilovně pracují na tom, jak jej zdokonalit. V projektu Quest zase firma prezentovala svou schopnost navrhovat kamery a výpočetní technologie pro smíšenou realitu. Podobné senzory pochopitelně najdou využití při výrobě robota, který se má pohybovat po vašem bytě.

Podle Gurmana však jsou tyto projekty ještě „několik let daleko od realizace“. Máme tu sice ukázku Tesla Optimus, antropomorfního robota od firmy Elona Muska, který však zatím nedošel do procesu výroby. Pravděpodobně se to změní letos, kdy má být odstartována omezená výroba. V této první vlně má Optimus stát 30 tisíc dolarů, tedy asi 870 tisíc korun s daní.

Segmentu robotiky se v Applu věnuje ostřílený Kevin Lynch, otec prvních Apple Watch. Lynch byl k tomuto zbrusu novému projektu převelen poté, co Cook ukončil projekt autonomního elektromobilu Apple Car. Část vývojářského týmu se přesunula k práci na Apple Intelligence, část pokračuje pod Lynchem a pracuje na robotických projektech, na jejichž konci by měl být humanoidní robot, který vám bude pomáhat v domácnosti.